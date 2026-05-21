Los mensajes que el Fondo le pasó al Gobierno

Destacando el trabajo del Gobierno en varios ejes centrales, pero con varias sugerencias, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas con la Argentina (EFF, según las siglas en inglés) y girará US$1000 millones.

En su comunicado, el board de la entidad que conduce la búlgara Kristalina Georgieva dejó, sin embargo, algunos mensajes -en público- sobre la actualidad política y económica, que el equipo económico de Luis Caputo deberá tomar en cuenta a la hora de definir el rumbo de su gestión.

A diferencia de las palabras de Georgieva, las más elogiosas, el directorio puso el énfasis en acelerar la compra de reservas, una meta que el equipo de Caputo incumplió, y en poder retornar lo antes posible a los mercados.

Además, se destacó que es necesesario, por caso, implementar “medidas para seguir mejorando la calidad y difusión de los datos de inflación”, pidió perfeccionar la comunicación, transparencia e independencia del Banco Central (BCRA) y dar respuestas “de buena Fe” a los juicios internacionales.

Avaló además la quita de subsidios, y las alzas de tarifas este año, para seguir bajando el gasto y alertó que el programa tiene aún “riesgos elevados”.

Aquí los principales:

-Reservas y riesgo país: el board cuestionó que “el desempeño del programa fue mixto hasta fines de 2025, con retrasos en el área crítica de la reconstrucción de los colchones externos”. Entonces, el Gobierno decía que no necesitaba acumular reservas. Luego cambió el discurso. De hecho, el organismo aclaró no se cumplió con la meta que había establecido el FMI. “Si bien no se alcanzó el objetivo cuantitativo de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) a fines de diciembre, se cumplió con la mayoría de los criterios de desempeño clave”, escribieron en el organismo sobre otras metas y complementaron que en el board “reconocieron las importantes mejoras posteriores a los marcos monetario y cambiario, que han apoyado la acumulación de reservas y fortalecido la confianza del mercado”. Se remarcó la baja del riesgo país o el hecho de “reducir aún más los diferenciales soberanos”, en palabras de los directores. Pero además se reclamó una aceleración en la compra de reservas para superar la meta.

-La necesidad de volver a los mercados: en el directorio del organismo indicaron que “dadas las vulnerabilidades remanentes”, se alentó al Gobierno “a implementar decisivamente un paquete de políticas equilibrado que apoye la desinflación mientras fortalece la estabilidad externa y sostiene el crecimiento, incluso para asegurar un acceso oportuno y duradero al mercado internacional”. Lo mismo aseguró Georgieva en el comunicado de Fondo, que pidió que la compra de dólares debería “complementarse con la implementación de una estrategia de financiamiento multifacética para restaurar el acceso oportuno y duradero al mercado internacional, incluso para refinanciar grandes obligaciones de moneda extranjera del sector público a corto plazo y reducir gradualmente la exposición al Fondo”.

José Luis Daza, Luis Caputo, Kristalina Georgieva, Santiago Bausili y Vladimir Werning X

-Menos subsidios: el Fondo apoyó el objetivo de lograr un equilibrio fiscal financiero general en 2026, “respaldado por nuevas reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional”. Se trata de una estrategia que anticipó Luis Caputo, cuando dijo que los aumentos de tarifas irían este año por encima de la inflación mensual. Por eso, se negó a cambiar el IPC.

-Un dólar con menos bandas: el FMI avaló además la estretegia del Gobierno de acelerar la actualización -vía inflación- del piso y techo de la banda para que el dólar flote cada vez más libre, eso -dijeron- sirva para atajar shocks externos y comprar más reservas. “Los Directores dieron la bienvenida al programa de compra de divisas del Banco Central y pidieron una implementación sostenida, combinada con una continua flexibilidad del tipo de cambio, para reconstruir decisivamente los colchones externos y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar shocks”, indicaron.

-Juicios internacionales: en una línea, el Fondo le pidió al Gobierno seguir cerrando los litigios internacionales. “Los esfuerzos de buena fe para resolver los reclamos pendientes deben continuar”, indicaron. Más allá de la victoria en el caso de YPF, quedan otras causas sin resolución, como el caso de los cupones PBI o el de los bonistas (tema que se encaró en el Congreso).

-Comunicación, transparencia y estadísticas: el Fondo le pidió al Gobierno y al BCRA mejorar la “transparencia y comunicación”. El organismo que dirige Santiago Bausili ya publica trimestralmente un informe de Política Monetaria (IPOM), pero esta semana además hizo una conferencia de prensa que duró dos horas para explicar las directrices de ese documento y su balance. “Los Directores alentaron a las autoridades a tomar medidas adicionales para fortalecer el balance, la gobernanza y el mandato del Banco Central, junto con medidas para seguir mejorando la calidad y difusión de los datos de inflación”, indicaron los directores. Esta última mención parece referirse a la decisión de Milei y Caputo de no actualizar el IPC, como estaba previsto por el Indec desde enero pasado y había sido anunciado en septiembre del año pasado. “Enfatizaron la importancia de fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión, garantizar la transparencia en las contrataciones y privatizaciones, y mejorar los marcos de gobernanza”, completaron. Bausili, a cargo de la entidad monetaria en la Argentina, dijo esta semana que aún no es tiempo para que el BCRA sea independiente.

Posibles riesgos: los directores, en tanto, “observaron que el programa sigue sujeto a riesgos elevados, pero celebraron las medidas de política paliativas implementadas. Los Directores enfatizaron la importancia de mantener planes de contingencia sólidos y pidieron a las autoridades que los implementen rápidamente en caso de que se materialicen riesgos a la baja externos o domésticos, para salvaguardar los objetivos del programa”. Se habían mencionado antes además “las vulnerabilidades remanentes”.