Crédito fintech: las billeteras digitales ya le prestan a cuatro de cada diez personas, pero la mora supera el 30%

Las billeteras digitales les acercaron alternativas de crédito a segmentos sociales que nunca antes lo habían tenido, sea por la falta de un recibo de sueldo o por tener un historial crediticio inexistente. En apenas dos años, el crédito fintech duplicó su presencia en el mercado y hoy le prestan a cuatro de cada diez personas en el país.

Sin embargo, entre vaivenes macroeconómicos, falta de educación financiera y salarios que pierden contra la inflación, la mora en las billeteras virtuales representa casi un tercio de la cartera.

Con datos a febrero de este año, último dato disponible, la mora operativa de la cartera fintech se estacionó en torno al 22% desde noviembre del año pasado. Esta categoría comprende préstamos que acumulan retrasos de entre 30 y 360 días, es decir, personas que se encuentran entre la situación dos y cuatro en el Veraz. Pero al observar la mora total, que también contempla a los incobrables (situación cinco) , la falta de pago comprende al 30,5% de los usuarios , de acuerdo con el Informe de Crédito Fintech, elaborado de manera conjunta por la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

“Pero de cada $100 en retraso, solamente $8 lo están con una empresa fintech. Es el sector que le presta a quien nadie más quiere prestarle, porque no tienen la capacidad o el apetito por hacerlo, pero la participación dentro del mercado es relativamente pequeña en términos de volumen. Cada una de las compañías, sea con personas o con inteligencia artificial, busca entender la situación de esas personas, dónde están parados, qué otras deudas tienen y cómo generan un plan de pago que sea lo más amigable posible", dijo Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

No hay una sola explicación de por qué la mora creció en la Argentina. De acuerdo con la mirada del sector, en parte influyó la desaceleración de la inflación, que generó que las cuotas no se licuen como era habitual en el último tiempo. También hubo salarios que no pudieron seguir el ritmo de la suba de precios de la economía, y al recibir cada resumen de la tarjeta se vieron con menos ingresos disponibles. Otro tanto se lo asigna a la falta de educación financiera, en un momento donde el crédito empezó a estar disponible para todos los segmentos económicos. El golpe final fue la volatilidad de las tasas de interés a finales del año pasado, con las elecciones legislativas de fondo.

La mora alcanza al 30,5% del total del crédito fintech, según la Cámara Argentina Fintech y el ITBA

Todo ese combo generó que la mora alcanzara un pico histórico a comienzos de este año, aunque confían que el máximo ya se alcanzó y ahora al sistema le toca reacomodarse. El fenómeno también tiene como condimento que la Argentina tiene poca cultura de créditos. Desde que los bancos empezaron a prestar más a los privados a comienzos de 2024, los créditos crecieron y hoy representan el 13,1% del PBI. En comparación, en México esa cifra es del 26,6%, en América Latina promedia el 47,8%, en Brasil alcanza el 74,9% y en Chile, el 75,6%.

“La evolución del crédito fintech en los últimos dos años muestra un balance positivo, duplicando la cantidad de usuarios y cantidad de créditos de la mano de una mayor inclusión tecnológica. Esta expansión convivió el último año con una suba en la morosidad debido al encarecimiento del costo real del crédito, fruto de una desinflación más veloz que la baja de tasas activas del sistema. Sin embargo, los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025, un comportamiento incipiente que requerirá un seguimiento en los próximos meses para convalidar un cambio de tendencia”, dijo Diego Demarco, director de la maestría en fintech del ITBA.

Al poner la lupa sobre las billeteras digitales, el crédito a través de estas plataformas pasó de 3,7 millones de argentinos a 8,1 millones en tan solo 24 meses. Se trata de una expansión del 121%. El dato se muestra más revelador cuando se observa que hay 2,3 millones de ese total (el 32%) que operan exclusivamente a través de una fintech, sin vínculo con entidades financieras tradicionales.

De esta manera, hoy cuatro de cada diez personas que toman un crédito formal en el país accede a través de una fintech, cuando hace dos años la relación era de dos cada diez. Sin embargo, en la participación del volumen prestado representa apenas el 3,3% del total del sistema financiero argentino.

La Argentina está lejos de la región en términos de crédito privado sobre el PBI. Fuente: Cámara Fintech e ITBA

Esto se explica porque prestan a muchos, pero los montos son bajos. A través de microcréditos, las asistencias financieras de las fintech promedian los $541.394 por operación. En cambio, otros proveedores no financieros de crédito (como mutuales, tarjetas extrabancarias, y leasing) prestan en promedio $988.106 y las entidades financieras (que también dan créditos hipotecarios o a empresas) unos $4,1 millones.

“Sin crédito no hay crecimiento. El desafío de la Argentina no es solo prestar más, sino también prestar mejor: llegar a quienes históricamente quedaron afuera, ofrecer alternativas más simples y construir un sistema financiero más profundo, competitivo y accesible. Las fintech vienen demostrando que es posible ampliar el acceso al financiamiento con modelos más ágiles, flexibles y eficientes”, dijo Biocca.

En ese punto, el ejecutivo remarcó que los bancos prestan mediante intermediación financiera (usan los depósitos que hicieron otros clientes en plazos fijos, por ejemplo), mientras que las fintech y otros proveedores de crédito no financiero lo tienen que hacer mediante capital propio. Esto genera que las tasas de interés sean más elevadas, sobre todo en el caso de usuarios que nunca antes sacaron un préstamo, ni tienen ingresos registrados para demostrar su capacidad de repago. Pero Biocca subrayó que una vez que reciben su primer crédito, empiezan a crear su historial crediticio.

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Desde el sector también alertaron sobre algunos proyectos legislativos que buscan bajar la mora, pero a través de restricciones a la hora de prestar. Por ejemplo, desde explicaron que si se tiene que constatar que el préstamo no supere el 30% del ingreso del usuario, quedarían fuera todos aquellos argentinos que trabajan en la informalidad.

Por eso, para la Cámara Argentina Fintech, los costos de sacar un crédito bajarán de tres maneras: con menos impuestos, estabilidad macroeconómica y mejores herramientas de cobro.

“Fintech vino a complementar y ampliar el alcance del sistema financiero tradicional. La Argentina necesita más crédito, y para eso necesita más innovación, más competencia y más canales de acceso al financiamiento”, cerró Biocca.