El Gobierno anticipó que el FMI tratará hoy la revisión del acuerdo que habilitaría el desembolso de US$1000 millones para el país

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará este jueves la segunda revisión del programa vigente con el país y, si recibe el visto bueno final, habilitará el desembolso de unos US$1000 millones, que reforzarán las reservas del Banco Central (BCRA). La confirmación llegó desde el propio Ministerio de Economía, a través del viceministro José Luis Daza.

La reunión del board representa el último paso formal luego del acuerdo técnico alcanzado entre el staff del organismo y el Gobierno argentino a mediados de abril. En aquella instancia, el FMI había comunicado que ambas partes lograron consensos sobre la marcha del programa económico y sobre un nuevo paquete de políticas orientadas a consolidar la desaceleración inflacionaria, la estabilidad externa y el crecimiento.

“Hoy de hecho va a directorio la segunda revisión del programa con el FMI”, afirmó Daza durante una entrevista brindada a un canal de streaming. La aprobación permitirá concretar un giro equivalente a unos US$1000 millones, en medio de la estrategia oficial para fortalecer la posición externa del BCRA y mejorar el acceso al financiamiento. El país recibió ya US$14.000 millones de un programa total de US$20.000 millones.

El acuerdo entre el Gobierno y el staff técnico había sido anunciado el 15 de abril. En ese comunicado, el FMI destacó que “el impulso reformista se fortaleció significativamente en los últimos meses”, mencionó la aprobación del Presupuesto 2026 y de reformas consideradas “críticas”, y remarcó que las modificaciones en el esquema monetario y cambiario permitieron una “incipiente acumulación de colchones de reservas”.

En paralelo, Daza aseguró que el Gobierno ya trabaja sobre el programa financiero de 2027 y busca construir un “colchón” de liquidez para afrontar los vencimientos de deuda de un año electoral. Según explicó, el Ejecutivo avanzó además en acuerdos con organismos multilaterales para obtener garantías financieras por hasta US$2000 millones a través del Banco Mundial y MIGA, el brazo de garantías del organismo.

José Luis Daza, viceministro de Economía

Las compras del BCRA ya superaron este año los US$8000 millones. Además, el programa contempla que las reservas internacionales netas aumenten al menos US$8000 millones durante 2026, apoyadas en financiamiento externo y nuevas adquisiciones de dólares por parte de la autoridad monetaria.

El FMI también ratificó que el ancla central del programa seguirá siendo el equilibrio fiscal, y proyecta para este año un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI.

En el plano monetario, el staff señaló que se profundizarán las medidas para contener la volatilidad de tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y el crédito. También se mantendrá una política monetaria “restrictiva” para seguir apuntalando el proceso de desinflación.

En su última conferencia, el jueves pasado, la vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado que la reunión del Directorio tendría lugar “la próxima semana”, luego de que afirmar que el programa argentino “continúa dando resultados importantes”. La funcionaria sostuvo que las conversaciones entre el staff y las autoridades argentinas estuvieron enfocadas en “equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento”.

Kozack además resaltó que el Gobierno mantiene un “fuerte e inquebrantable compromiso” con el ancla fiscal de déficit cero y vinculó esa estrategia con la baja de la inflación y la recuperación de la confianza macroeconómica. También remarcó que la reducción reciente del riesgo país y la mejora de la calificación crediticia argentina por parte de una agencia internacional reflejaron un mayor respaldo del mercado al programa económico.