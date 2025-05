Los mercados respiran por el acuerdo EE.UU.-China

Aquí no ha pasado nada. Tras coquetear cerda de los niveles de bear market, el S&P500 rebotó alrededor de 19% y borró por completo la sangría previa. No fue magia. Los últimos avances en la mesa de negociación con China se suman a los acuerdos que llegan desde otras partes del planeta. Donald Trump, el único culpable detrás de un conflicto comercial dañino y sin precedentes, corrigió justo a tiempo su rumbo. Sin embargo, quedan algunos vestigios. Las tasas largas todavía no acusan recibo de la paz, e incluso ante una inflación en retirada, permanecen en niveles elevados. Algo se rompió y solo el tiempo podrá recomponerlo.

El riesgo país, entre la paciencia y los fundamentos

La Argentina alcanzó esta semana su mejor calificación crediticia (Fitch) desde 2019. Lejos de implicar un impacto significativo, el mercado recibió la noticia sin sobresaltos. Como lo expresa el dicho, “los precios” se adelantan. A pesar de los buenos fundamentos macroeconómicos, el riesgo país ronda los 650 puntos básicos, 240 por encima de la mediana de 2017, y todavía lejos de permitir la refinanciación de la deuda. Mas allá de los interrogantes detrás de las metas de acumulación de reservas, la agenda de reformas estructurales, de estricta relación con el plano político, es el otro eslabón para comprimir el costo de financiamiento soberano.

¿Y el Pass Through? ¿Dónde está?

Otro fantasma quedó en el olvido. A pesar del cambio del esquema cambiario, la dinámica de los precios no acusó recibo en abril. La inflación general no solo cedió respecto al 3,7% de marzo, sino que rompió el umbral del 3% al ubicarse en 2,8%. Si quitamos el efecto de precios estacionales y regulados, la medición núcleo fue menos auspiciosa, pero aun así cedió de 3,3% a 3,2%. La baja de los combustibles y la eliminación de aranceles a la importación fortalecen la continuidad de esta tendencia. ¿Habrá sorpresa positiva en mayo? Los primeros relevamientos de alta frecuencia así lo avalan.

Sin sudar, Finanzas pasó otra prueba

A partir de un amplio menú de instrumentos, el equipo de finanzas capturó $5,4 billones en la última licitación. Si sumamos todos los pagos realizados en lo que va de mayo, el Gobierno cubrió el 100% de los pagos (por arriba del 90% promedio de los últimos seis meses). A diferencia de otras veces, no requirió otorgar una tasa por arriba del mercado secundario. No obstante, el 62% de los fondos levantados fueron a través de las dos letras más cortas (junio y julio). Restan enfrentar pagos por alrededor de $8 billones en la última semana del mes.

El autor es Head of Research de PPI