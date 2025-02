Los motivos que limitan la llegada de más líneas aéreas al país a pesar de la política de cielos abiertos

Desde que asumió Javier Milei como presidente, el sector aerocomercial vive una revolución con desregulaciones y acuerdos de cielos abiertos con distintos países en busca de que más líneas aéreas lleguen al país. Sin embargo, el contexto internacional juega en contra por distintos motivos, según el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, quien destacó las medidas del Gobierno.

Cerdá se reunió la semana pasada con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y desde el Gobierno calificaron el encuentro como “positivo”, más allá de algún pedido puntual de la asociación para nivelar lo que se paga de tasas aeroportuarias de cabotaje respecto de las tasas internacionales que son más caras.

En el mismo sentido, Cerdá volvió a elogiar las políticas del Gobierno, si bien señaló que hay una serie de problemas a nivel mundial que le ponen un freno al ingreso o regreso de compañías aéreas. “Hay problemas de supply chain en la producción de aviones y también para conseguir motores, y falta personal. Hoy la industria en general es mucho más pequeña, pero también hay aeronaves demoradas o en tierra por problemas con los motores y esa demora no permite una mayor rapidez para establecer nueva conectividad”, afirmó en diálogo con LA NACION.

En este sentido, dijo que los decretos que sacó el Gobierno fueron implementados en la administración rápidamente y ahora toca trabajar en “desarrollar esos mercados que requieren conectividad”. Para Cerdá hay un potencial de conexiones, como vuelos de la Argentina a China vía San Pablo o Madrid; a Australia; a distintas partes de Europa y más oferta hacia Estados Unidos.

“Los argentinos salen al exterior, pero los turistas no están viniendo porque el país está caro. La Argentina tiene que trabajar para que sus destinos sean elegibles durante todo el año y no solo en temporada”, agregó.

En cuanto a la situación de Aerolíneas Argentinas, empresa de bandera que el Gobierno busca privatizar, dijo que para IATA es importante que a la compañía le vaya bien y que crezca. “Aerolíneas tiene un rol importante en el mercado doméstico y hoy no se la puede reemplazar a nivel local y regional. Pero tiene que ser autónoma, no tiene que depender del Gobierno y tiene que poder competir con un buen servicio y una buena conectividad. No hay razón para que no tenga éxito en el futuro”, aseguró.

Sin embargo, dijo que la deuda que tiene la compañía es un gran problema para privatizarla y señaló que los sindicatos deben entender que tienen un rol importante, pero no pueden seguir existiendo “con reglas y condiciones del pasado”.

Por último, Cerdá insistió en que la Argentina es un mercado de gran interés y que “tal vez la recuperación no es la que el Gobierno esperaba”, pero que con “normas y mejores prácticas, el mercado va a seguir creciendo de forma agresiva y positiva”.

“Nuestra competencia son los autobuses. La Argentina tiene 0,61 viajes en avión per cápita. Si compramos un pasaje con antelación, las tarifas no son tan diferentes de la de los colectivos. El tema es que el ticket tiene incluidos impuestos, el costo del combustible y los costos de la navegación aérea, mientras que en el boleto de colectivo el combustible está subsidiado. Tenemos que lograr que el argentino pueda viajar en avión al menos una vez al año”, cerró.

