Los salarios registrados cayeron en marzo, pero un dato oficial dice que están 3% por arriba de noviembre de 2023

Según un informe con datos oficiales que elaboró el Gobierno, los salarios registrados privados cayeron 0,3% en marzo, un mes de alta inflación. Sin embargo, se destacó que, al analizar la evolución de mediano plazo, el poder adquisitivo del salario medio del sector privado registrado se mantiene en niveles superiores a los observados en noviembre de 2023.

Con base en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en el informe “Panorama mensual del trabajo registrado”, el Gobierno salió a contrarrestar las cifras del Índice de Salarios, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que vienen arrojando que los sueldos están por debajo del nivel que tenían al inicio del mandato de Javier Milei.

Los ingresos medidos en la EPH, a diferencia de SIPA (registro de salario promedio bruto), responden a una encuesta. El Ripte son salarios para trabajadores con más de 13 contribuciones a la seguridad social, y como ya aclaró Trabajo, “no incluye a la totalidad del empleo asalariado registrado ni a todos los conceptos salariales que perciben”. El Índice Salarios del Indec es lo que pagan las empresas por puesto de trabajo, independientemente de quién ocupe el puesto y no, específicamente, el salario de los trabajadores.

En el Gobierno –siempre sobre la base del SIPA–, sostuvieron que los salarios mostraron un deterioro al comienzo del mandato de Milei; luego tuvieron una fuerte recuperación que los colocó en marzo pasado un 3% por encima del nivel que tenían en noviembre de 2023.

“Con respecto al poder adquisitivo de los salarios, tanto el salario medio del empleo registrado privado (medido a través de SIPA) como el salario medio conformado de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) mostraron una contracción en marzo de 2026 con respecto al mes anterior. Sin embargo, al analizar la evolución de mediano plazo, el poder adquisitivo del salario medio del sector privado registrado se mantiene en niveles significativamente superiores a los observados en noviembre de 2023″, destacó el informe citado elaborado en el Ministerio de Capital Humano.

Entre los argumentos del Gobierno, se destacó además el que sostiene que el ajuste salarial desde fines de 2023 hasta la actualidad fue hecho sobre los sueldos del sector público, pero no sobre los informales (que fueron los que más crecieron en los últimos meses) y los registrados privados.

Desacople con las paritarias

Otra de las conclusiones que arrojó el informe oficial es que existe un desacople entre el nivel que exhiben los salarios registrados y los acordados en los convenios colectivos de trabajo de las diferentes actividades. En este sentido, se afirmó: “En marzo de 2026, los datos provisorios provenientes del SIPA revelan que el poder adquisitivo del promedio de los salarios del empleo registrado del sector privado disminuyó un 0,3% con respecto al mes anterior. En tanto, durante el mismo período, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se contrajo un 0,5% en términos reales”.

Asimismo, se indicó que, si el análisis se realiza desde el inicio del gobierno de Milei, se observa que el poder adquisitivo del salario medio del empleo registrado en el SIPA se ubicó en marzo de 2026 tres puntos porcentuales por encima del nivel registrado en noviembre de 2023, mientras que el salario promedio pactado en los convenios colectivos de amplia cobertura acumuló una caída de seis puntos porcentuales en términos reales.

En este caso, la explicación fue que en los convenios colectivos de trabajo lo que se acuerda es una base del salario, pero que después se pagan otras sumas que van por fuera de esa cifra pactada.

Este punto fue señalado en una reciente nota en LA NACION, en la que se publicó la explicación que dio al respecto el ministro de Trabajo, Julio Cordero, en un encuentro con periodistas. “Esto se da a través de distintos premios, a veces, en la paritaria, donde se establecen algunas sumas provisoriamente no remunerativas que no impactan en lo que se llama el salario paritario, pero que sí intervienen en el ingreso real”, dijo.

En esa oportunidad Cordero aclaró que las paritarias en este Gobierno buscan un piso que no obligue a ninguna firma a cerrar para poder pagar salarios, para que luego las empresas que puedan los mejoren si quieren.