Lucas Llach apuntó contra los radicales por apoyar el régimen de protección para deudores de créditos UVA

escuchar

La sesión de ayer en la Cámara de Diputados generó tensiones entre oficialismo y oposición por la ley de alquileres, pero también dentro de la misma coalición de Juntos por el Cambio por el tratamiento del régimen de protección para deudores de créditos UVA. Quien salió fuerte al cruce de los radicales que apoyaron a Unión por la Patria (UP) para aprobar esta legislación ayer fue el vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión macrista, Lucas Llach, que los tildó de “patéticos” a sus socios.

“Qué patéticos los radicales que votaron el subsidio UVA para propietarios, mientras los inquilinos siguen indexados a un índice similar, solo para contentar el capricho de [Julio] Cobos, que está con la sangre en el ojo porque sus ‘créditos UVI’ [por Unidades de Vivienda] tuvieron exactamente cero destinatarios”, apuntó Llach, en una publicación luego de que la Cámara alta aprobara y girara para su revisión el proyecto para atender la situación de los deudores.

Aclaro: no todos los radicales lo hicieron, por eso no puse la coma. Inviables los que votaron a favor. Inviables de toda inviabilidad. — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) July 6, 2023

A continuación, sin embargo, hizo una aclaración. “No todos los radicales lo hicieron, por eso no puse la coma. Inviables los que votaron a favor. Inviables de toda inviabilidad” , sostuvo, a la vez que nombró a algunos de los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) que fueron contra la iniciativa, y arengó: “Bravo por ellos, por los coaligados cívicos como Juan Manuel López, por el bloque Pro y compañía”. Lo hizo en relación con los socios que coincidieron en un dictamen de minoría propiciado por el legislador de Evolución Radical Martín Tetaz.

Para plasmar sus críticas, Llach tomó un video con la intervención del diputado exRepublicanos Unidos y ahora bullrichista Ricardo López Murphy, quien sostuvo que era inviable “subsidiar” a quienes accedieron a una casa propia a través de los UVA, “con el esfuerzo de los que apenas llegan a pagar el alquiler”.

Nuevo régimen

Ayer, la Cámara baja le dio curso a la iniciativa que busca una protección económica para las familias que recibieron préstamos años atrás, pero que han perdido la capacidad para pagarlos en un contexto de alta inflación. El proyecto -que fue aprobado por 134 votos positivos y cosechó 40 negativos y 18 abstenciones- establece que la cuota a abonar no podrá exceder 30% de los ingresos acreditados por los deudores , como así también la creación de un fondo para cubrirles tres cuotas a los deudores que se encuentren sin trabajo.

Entre los radicales que le dieron el impulsaron al proyecto que fogoneaba el oficialismo estuvo Julio Cobos, quien fue el encargado de defender el dictamen de mayoría en la sesión. Así, Llach cargó sobre todo contra el diputado mendocino tras la sanción de este régimen que favorece a los “hipotecados UVA”, créditos que fueron lanzados durante la administración del expresidente Mauricio Macri.

“Cuando escuchamos que el problema no está porque no hay morosidad, pero no existe porque tuvimos mucho tiempo la cuota congelada y porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda”, argumentó Cobos, quien Defendió el dictamen de mayoría, y afirmó: “Lo construimos en base a once proyectos donde todos tuvimos que ceder algo”.

Juntos por el Cambio buscó tratar en la sesión la derogación de la ley de alquileres, impulsada en su momento por el parlamentario de su filas Daniel Lipovetsky, pero no pudo lograr la mayoría de dos tercios necesaria para abordar esa cuestión ayer, ya que en el oficialismo consideraron que se necesitaba un debate más exhaustivo que no estuviera atravesado por una cuestión electoral.

LA NACION

Temas Créditos hipotecarios