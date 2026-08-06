Las pymes también le respondieron a Caputo tras sus críticas al sector industrial: “Hay un evidente desconocimiento”

Luego de que el ministro de Ecnomía, Luis Caputo, calificara de “tarados que hablan de la industria” a los sectores que cuestionan la apertura económica, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, manifestó que existe un “evidente desconocimiento” de la situación que atraviesa su rama. “La salida no es la descalificación”, afirmó.

“El ministro plantea temas sensibles, pero hay un evidente desconocimiento de lo que ocurre portones adentro de las fábricas. Nosotros somos caros por los costos de la realidad, porque producir en la Argentina conlleva una carga que no existe en el resto del mundo”, indicó Rosato a través de un comunicado.

Rosato, junto al senador libertario Bartolomé Abdala Redes

A su vez, descartó que el problema se deba a que las “industrias locales que quieren cobrar más caro para tener mayor rentabilidad” y explicó que existe una “estructura de base” que castiga al sector.

“Tenemos impuestos que son el doble de los que pagan en otros países. Esos tributos, sumados a los costos logísticos y de la energía, encarecen los productos argentinos de una manera que resulta imposible de sostener si nos comparan linealmente con el exterior. Es una mochila pesadísima que otros países no la tienen y que recae directamente sobre nuestras espaldas”, expuso.

Rosato también cuestionó la apertura indiscriminada de la economía al considerar que a la falta de competitividad por costos impositivos se le suma “una competencia desleal por la falta de control que ingresan desde el exterior”.

“Nos exigen competir con el mundo, pero nos mandan a la cancha sin las mismas reglas de juego y enfrentando importaciones que terminan destruyendo el entramado local”, acusó.

Luis Caputo Rodrigo Nespolo

Sin embargo, el titular de IPA mostró su voluntad de diálogo y admitió que la intención del sector es “abrir las puertas de las fábricas” para evaluar los costos junto al Gobierno con el objetivo de identificar “dónde está el problema”.

“La salida no es la descalificación hacia los que invertimos todos los días, sino revertir la falta de diálogo y la falta de herramientas que padecemos hoy las pymes”, sostuvo.

“Las pymes somos el motor del empleo argentino; estamos dispuestos a sentarnos a trabajar para bajar el ‘costo argentino’, pero necesitamos que nos escuchen desde la realidad de la producción”, concluyó Rosato.

La UIA también le respondió a Caputo

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, también le respondió a Caputo y consideró que el mensaje del ministro de Economía no ayuda al diálogo que “se necesita para sacar el país adelante”.

“No son declaraciones felices”, sostuvo Rappallini y reiteró que “defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

Martín Rappallini, presidente UIA Germán Adrasti

Su respuesta se dio luego de que Caputo criticara a sectores industriales por los subsidios que recibieron en gobiernos anteriores.

“La caída fue a pesar de estar subsidiados en tarifas y subsidiados por todos los argentinos. Porque todos los boludos [sic] como nosotros pagamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo que valía. Una prenda valía 10 veces más, un celular valía tres veces más, si pinchabas una goma, cuatro; si comprabas un auto, eran dos veces”, expresó Caputo el miércoles durante un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa.

Y añadió en aquella oportunidad que “a pesar de la gente que pagaba el doble, un cuádruple de lo que valía, a pesar de que se les subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%. Para todos los tarados que hablan de la industria. El comercio también cayó, la construcción también cayó en estos 12 años y eso que se gastaron 15 puntos de producto en obra pública que ya sabemos a dónde fue”, afirmó.