Luis Caputo anunció que mañana se publicarán los pliegos para privatización de Aysa

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).

“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, escribió Caputo en X.

El mensaje de Caputo

Según el ministro de Economía, “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.

“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", cerró Caputo.