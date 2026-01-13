Luis Caputo celebró el dato de la inflación anual y Javier Milei lo elogió en las redes

Tras darse a conocer este martes que la inflación acumulada de 2025 fue del 31,5%, el presidente Javier Milei volvió a elogiar la gestión económica de su ministro Luis Caputo, quien también celebró por redes sociales la cifra difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). “La más baja en 8 años”, marcó el funcionario, un mensaje que rápidamente se replicó en las filas del Gobierno.

“Toto, el más grande. Fin”, escribió Milei al conocerse que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el acumulado anual cerró en 31,5%, el nivel más bajo de los últimos ocho años. El mensaje del mandatario replicó un posteo previo del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el dato oficial.

“De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, marcó Caputo.

“Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″, agregó el ministro de Economía.

Así, el funcionario aclaró que el superávit fiscal, “el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA” seguirán siendo los pilares “los pilares” del programa de estabilización del Gobierno.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, remarcó Caputo sobre el final de su posteo.

Fueron varios los funcionarios del Gobierno que se hicieron eco de los festejos, entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien insistió en que la administración de Milei recibió “la inflación más alta del mundo”. Y tras ello concluyó: “Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

En una sintonía similar se expresó la actual jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. “Hagan Zoom a la inflación mensual de Cristina, Alberto y Massa en el 2023″, reclamó la legisladora al comienzo de su posteo.

“Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual. Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto”, sentenció la exministra de Seguridad. “Una locura haber vivido así. Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente”, resaltó luego.

Pese a los festejos de la administración libertaria, los datos difundidos también muestran una tendencia que despierta preocupación entre algunos analistas: la inflación de diciembre alcanzó el 2,8%, la suba mensual más alta desde abril, y consolidó casi siete meses consecutivos de aceleración del IPC.

Los precios en diciembre

De acuerdo al informe publicado esta tarde por el Indec, la división que registró la mayor suba mensual en diciembre fue Transporte (4%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

Mientras tanto, el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 2,5%, si bien fue el rubro que mayor incidencia tuvo en el índice general de este mes. De acuerdo con el relevamiento oficial, dentro de este grupo, el asado registró una suba del 13% en diciembre.