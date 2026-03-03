Luis Caputo confirmó que mantendrá el rumbo económico pese al conflicto en Medio Oriente

CÓRDOBA.- “El mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada. Eso es lo que estamos haciendo y cuando hay un evento como el que estamos viviendo, ‘estar del lado correcto’”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, definió de esa manera la posición argentina en medio del tembladeral geopolítico, con impacto financiero, que se vive a partir del ataque de Estados Unidos a Irán. Destacó que el país “no se moverá” ni un centímetro de la disciplina fiscal.

En una disertación en la Fundación Mediterránea en Córdoba, subrayó que “la Argentina ha capturado los ojos del mundo; hay pedidos para el RIGI por casi US$70.000 millones y aprobados, por US$26.000 millones”. Caputo planteó que esas cifras hablan de la “confianza recuperada”.

El ministro aseguró sentirse muy cómodo de estar en Córdoba, “donde tengo una muy buena relación con todos”. Antes de empezar su disertación, saludó informalmente a Osvaldo Giordano, director del Ieral. No hubo un encuentro previo antes de la presentación.

Como otras ocasiones, para explicar “por qué esta vez es diferente”, Caputo ratificó que es la “primera vez que hay un Presidente con vocación política para tener orden macroeconómico”. Elogió por esa determinación a Javier Milei.

Incluso mencionó que durante la convertibilidad (plan diseñado por Domingo Cavallo y su equipo mediterráneo), “nunca hubo superávit financiero. No cayó por un tema de tipo de cambio -que era 30% más bajo de lo que es hoy- sino por un tema fiscal”.

“Hoy, después de dos años, podemos mostrar resultados -añadió-. Terminamos con el déficit fiscal y el cuasifiscal; consolidamos un proceso de desinflación; estamos en el pico del Estimador Mensual Económico (EMAE). Se logró hacer todo esto con la economía creciendo, logrando sacar 11 millones de argentinos de la pobreza". Sumó que, además, terminaron con los piquetes, con regulaciones que “complicaban la vida” y “bajando impuestos” (estimó en $16.000 millones por año lo que se le devuelve al sector privado).

Federalismo y producción

Fue la empresaria María Pía Astori, presidenta de la Mediterránea e hija de uno de los fundadores de la entidad, la encargada de darle la bienvenida al ministro y destacó el origen “federal”. “Somos, éramos y seguimos siendo una institución apartidaria y seria, pensada para acompañar a los gobiernos con nuestras propuestas, a los empresarios, emprendedores y a toda la ciudadanía”, subrayó.

Empresarios, legisladores y funcionarios escucharon a Luis Caputo en Córdoba.

“Creemos en la sana competencia -aclaró-. Como la hace Estados Unidos, con coherencia y cuidado. Creemos firmemente que debemos ser socios de nuestros gobiernos para contribuir desde el conocimiento técnico y la experiencia acumulada”. Astori apuntó ese concepto al hablar de las importaciones de China.

Añadió que la Argentina “ha logrado la tan ansiada estabilidad” gracias “a la decisión de nuestro Presidente”, a quien le agradeció el “haber terminado con la corrupción endémica”.

En el auditorio estuvieron, además de los empresarios, los ministros provinciales Miguel Siciliano y Sergio Busso, todos los diputados nacionales cordobeses de La Libertad Avanza (LLA) encabezados por Gabriel Bornoroni, la de Provincias Unidas Alejandra Torres y el senador nacional Luis Juez, quien se sumó al bloque libertario hace unas semanas.