Luis Caputo: “Estamos ante uno de los shocks más grandes y el dólar no se movió”

NUEVA YORK-. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que la guerra en Medio Oriente y la crisis del petróleo puedan tener un impacto en el dólar y la inflación en la Argentina. “Estamos ante uno de los mayores shocks externos de los últimos tiempos y el dólar no se movió. Lo importante es tener una macro sólida. En otro contexto, [una crisis global] hubiera generado una debacle. Hoy, el Banco Central compró dólares”, dijo ante una pregunta de LA NACION al salir de un almuerzo con inversores extranjeros y gobernadores de varias provincias, en el Council of the Americas.

Las petroleras aumentaron en lo que va de marzo un 7 por ciento el precio de los combustibles, ante una suba del barril acelerada como consecuencia de los ataques a Irán y las represalias a los países del Golfo.

Pero Caputo salió de la sede del Council envalentonado por el clima que, dijo, percibió de los empresarios y de los mandatarios provinciales, que están “alineados con el rumbo”. “Hoy se percibe más en el exterior que en la Argentina el cambio”, señaló. Esta semana, el presidente Javier Milei dejará inaugurada aquí el “Argentina Week”, un evento que pretende mostrar a los potenciales inversores las bondades del país y de un marco político “distinto”. “Esto no lo vimos nunca, que los gobernadores respalden el rumbo, aunque no sean del mismo partido político”, sostuvo Caputo en ese sentido.

Luis Caputo, a la salida del Council of the Americas

“¿Cuándo van a sacar los argentinos los dólares del colchón?”, le preguntaron al ministro. Y respondió: “Cuando entiendan que es en beneficio de todos. Hoy, los que dejan los dólares en el colchón, los dejan a un costo, pierden plata”. “Las medidas para que lo hagan ya están”, añadió, en alusión a la ley de inocencia fiscal.

El encuentro para que los inversores escuchen a los gobernadores lo organizaron, entre otros, Susan Seagal, CEO de American Society y Council of the Americas, el ejecutivo del Bank of America, Sebastián Loketek -que estuvo entre los presentes- y el gobierno argentino, además del JP Morgan, donde hablará este martes el presidente Milei. Una figura del evento fue el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Fue un almuerzo que se extendió. Participaron del gobierno el embajador Alec Oxenford y el viceministro José Luis Daza. Varias empresas mineras, financieras y tecnológicas asistieron.

Para Caputo, las inversiones “ya están viniendo” y no es que los empresarios estén esperando. “Hay 26 mil millones de dólares aprobados por el RIGI y van a venir más”, aclaró.

Del encuentro participaron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Rolando Figueroa, de Neuquén; de San Juan, Marcelo Orrego.