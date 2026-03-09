Presionadas por la suba del petróleo, las empresas aumentaron 7% los combustibles en marzo
El precio internacional del petróleo superó los US$118 el barril y dejó a las refinadoras operando a pérdida: compran caro y venden barato, atrapadas por la fórmula de paridad de exportación; el Gobierno deberá decidir si interviene o si deja que el mercado encuentre una salida
- 3 minutos de lectura'
La disparada del precio internacional del petróleo —que llegó a superar los US$118 por barril, su mayor valor desde la invasión rusa a Ucrania— comenzó a generar tensión en el mercado doméstico. Los valores de la nafta y del gasoil acumulan una suba promedio del 7% desde comienzos de mes, pero aun así las empresas refinadoras dicen que operan a pérdida y acusan un atraso en los precios del 25%.
La explicación está en la política de precios vigente desde que el gobierno de Javier Milei liberó completamente el mercado de combustibles: el precio local del barril se fija por paridad de exportación —el Brent con un descuento del 8% por el concepto de retenciones— menos cuatro dólares adicionales.
Aunque los contratos son mensuales, los valores se ajustan diariamente según la cotización internacional.
Desde hace dos semanas, cuando se aceleró la suba del crudo por el comienzo de la tensión en Medio Oriente, las refinadoras venden nafta y gasoil por debajo de sus costos, dicen en el sector. Según fuentes que hablaron en reserva, hoy compran el barril a por lo menos US$90 y lo venden a US$70.
“O la industria encuentra una solución o el Gobierno interviene. Es el peor escenario posible para el sector petrolero. El barril es el principal componente de nuestros costos. Por suerte, el dólar no se mueve”, señaló un refinador.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde los precios son más bajos debido a la mayor competencia entre estaciones de servicio y a una menor carga impositiva, el litro promedio de nafta súper se ubica en $1717 y el de gasoil, en $1768. En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 9,6%, mientras que el Brent avanzó un 67%. Solo en marzo, el incremento fue del 7% (había bajado en enero con la caída de la cotización internacional).
En Estados Unidos —el mayor productor de petróleo del mundo, con más de 13 millones de barriles diarios— el precio de los combustibles trepó un 25% en la última semana. El galón de gasoil súper alcanzó los US$4,42, equivalente a US$1,17 por litro.
“Estamos ante la mayor disrupción en la historia mundial del petróleo en términos de producción diaria, sin ninguna duda”, afirmó el historiador energético Daniel Yergin en declaraciones al Wall Street Journal. “Si se prolonga durante semanas, repercutirá en toda la economía mundial”, advirtió.
- 1
“Enorme orgullo”: una tradicional institución educativa rural tiene cada vez más mujeres en sus aulas
- 2
Sorpresa en las rutas: las nuevas licitaciones autorizan 50 cabinas de peajes nuevas y exigen muy pocas obras importantes
- 3
Sebastián Loketek, de Bank of America: “El objetivo de la Argentina Week es que los inversores no esperen a las elecciones de 2027”
- 4
Reforma a la ley de glaciares: en busca de un desarrollo sustentable