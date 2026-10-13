Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva mientras sigue pendiente el giro de US$869 millones del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia, donde se desarrollan las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial.

“Excelente reunión con Kristalina Georgieva, Dan Katz, Nigel Clarke y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, escribió Caputo en una publicación en la red social X.

El ministro agregó que los equipos de ambas partes continuarán trabajando para finalizar la tercera revisión del programa. Hasta el momento, no se anunció un acuerdo a nivel técnico que permita avanzar con la aprobación formal de la evaluación.

Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales.

Los equipos… pic.twitter.com/t2lqBOGNzZ — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 13, 2026

“Gracias, Kristalina Georgieva, por tu apoyo continuo y confianza”, agregó luego Caputo, al republicar un mensaje de la directora gerente del Fondo. “Excelente reunión con el ministro @LuisCaputoAR y el presidente del BCRA, Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando”, escribió Georgieva.

Thank you @KGeorgieva for your ongoing support and confidence. https://t.co/hKkQapIXNi — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 13, 2026

La aprobación de la revisión habilitaría un desembolso de aproximadamente US$869 millones, que permitiría compensar el pago de US$795 millones que la Argentina realizó recientemente al organismo. Para lo que resta del año, el Gobierno enfrenta otros vencimientos con el FMI por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.

Uno de los puntos centrales de la revisión es el resultado fiscal del primer semestre. La Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones, por lo que deberá solicitar una dispensa al Fondo, conocida como waiver. En cambio, el país cumplió la meta de reservas netas de junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.

La reunión se produjo, además, en un contexto de preocupación por la evolución de la actividad económica. La caída mensual de 2,9% registrada en julio alimentó las dudas sobre la fortaleza de la recuperación, mientras distintas proyecciones privadas recortaron sus estimaciones de crecimiento para este año.

En la previa de las reuniones en Bangkok, el FMI rebajó 1,4 puntos su pronóstico de expansión para la Argentina en 2026, a 2,1%. Unos días antes el Banco Mundial también había reducido su pronóstico al 2,1%, frente al 3,6% que estimaba en junio.

Con las conversaciones todavía abiertas, el Gobierno busca completar la revisión y acceder a los fondos pendientes.