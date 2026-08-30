Luis Caputo se reunirá con Bessent en una cumbre por el G-20 en EE.UU.

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- En otra muestra de la sintonía entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá una reunión en esta ciudad con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, protagonista clave del auxilio de Estados Unidos al Gobierno el año pasado, en el marco de un encuentro de funcionarios de Finanzas y de bancos centrales de los países miembros del G-20.

No se informó oficialmente el momento preciso de la reunión que se desarrollará en Asheville, donde Bessent será el anfitrión del encuentro preparatorio para la cumbre de mandatarios del grupo que tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre próximos en el complejo Trump National Doral Miami, de la que participará Milei.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, junto al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en un encuentro el año pasado.

El año pasado, Bessent tuvo un papel central en el auxilio financiero norteamericano a la Argentina en la previa a las elecciones legislativas de octubre, a través de un esquema de apoyo por US$20.000 millones instrumentado mediante un swap.

En la cumbre de dos días -entre lunes y martes- en esta ciudad enclavada en un valle de la cadena de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, también estará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y es probable que pueda mantener un encuentro con Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron a LA NACION que el contacto entre ambos es permanente, y recordaron que hace poco más de un mes compartieron codo a codo la esperada visita oficial de Georgieva a la Argentina, donde en 48 horas pasó por Buenos Aires y la provincia Neuquén, para visitar el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta.

El ministro Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Buenos Aires. Gustavo Garello - AP

Caputo y Georgieva mantienen una excelente relación, y antes del último encuentro en la Argentina han mantenido diversos reuniones en Estados Unidos en las últimas visitas del ministro.

El mes pasado, el Gobierno logró cumplir la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el FMI en el programa firmado en abril de 2025, uno de los compromisos centrales del programa económico.

De concretarse, el encuentro entre Caputo y Georgieva se daría en momentos en que en la Argentina ha crecido la inquietud por mora crediticia, que se quintuplicó en los últimos 18 meses y se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía local. Unas 5,3 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días.

En Asheville, Caputo estará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y por el vicepresidente de la entidad monetaria, Valdimir Werning.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y por el vicepresidente de la entidad monetaria, Valdimir Werning. LUIS ROBAYO - AFP

Desde el Palacio de Hacienda señalaron a LA NACION que Caputo participará de diversas sesiones con representantes del G-20, como una sobre la evolución de la economía mundial en un momento de particular turbulencia a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos.

“Será orador principal y disertará sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido”, añadieron desde el Ministerio de Economía.

Caputo también formará parte de sesiones sobre deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.