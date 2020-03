Temblor en las bolsas del mundo por el coronavirus y el derrumbe del precio del petróleo Fuente: AP

WASHINGTON.-. La mayor caída desde la Guerra del Golfo Pérsico en el valor del petróleo debido a una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia profundizó la debacle financiera desatada por el avance de la epidemia del coronavirus, y provocó un histórico derrumbe en los mercados financieros que recorrió las bolsas del planeta desde Asia, a Europa y, por último, a Wall Street, en el peor día desde la crisis financiera de 2008.

Al inicio del "lunes negro", el mercado pareció caer sin piso: los dos principales índices bursátiles de Wall Street perdieron más del 7% apenas sonó la campana de apertura de la rueda de negocios, y forzaron a a la bolsa neoyorquina a suspender las operaciones momentáneamente. Luego de que se reanudaron las transacciones, y al final de un día fatídico, el Dow Jones perdió un 7,83%, y el S&P 500 retrocedió un 7,64 por ciento.

En Asia, el Nikkei de Japón había dejado una caída de un 5%. En Europa, el FTSE de Londres retrocedió un 7,7%, también en su peor día desde la crisis financiera global, y el Stoxx 600, un índice de referencia de empresa europeas, perdió un 7,4 por ciento ante el tsunami de ventas de los inversores, que volaron a activos seguros como los bonos o el oro en medio del pánico.

Los futuros del petróleo Brent cayeron un 24,1% y cerraron en US$ 34,36 el barril. Ese derrumbe, que no se veía desde la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, ocurrió luego de que Arabia Saudita y Rusia desataran una guerra de precios para capturar una mayor participación en el mercado, luego del fracaso de las negociaciones en la alianza OPEP+, integrada por los países de la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP) y otras naciones exportadoras, para fijar la oferta global de crudo.

Arabia Saudita quería recortar la producción para sostener el precio ante la caída en la demanda de petróleo generada por la epidemia del coronavirus, que deprimió el crecimiento de la economía global, y elevó los temores a una recesión. Pero Rusia se negó, y la petrolera estatal saudí Aramco respondió con una ampliación de su oferta de crudo y un recorte de sus precios que hundió el valor del crudo.

Los inversores, ya temerosos de una recesión global por la epidemia del coronavirus, dejaron fluir el pánico, y los mercados cayeron en picada.

Antes de la apertura en Estados Unidos, la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, anunció una ampliación en su inyección de liquidez en el sistema hasta US$ 150.000 millones a través de los préstamos diarios a los bancos, un esfuerzo por intentar eludir inconvenientes en el flujo de efectivo en medio del derrape financiero. Además, el banco también dijo que aumentará la oferta en préstamos a dos semanas, desde al menos US$ 20.000 millones hasta US$ 45.000 millones.

"Bueno" para consumidores

En medio de la debacle, el presidente, Donald Trump , quien quedó bajo un tsunami de críticas por su reacción tardía a la epidemia, los mensajes contradictorios de la Casa Blanca, y por distorsionar la gravedad de la crisis, tuiteó que el desplome del precio del petróleo era "bueno" para los consumidores, y volvió a minimizar el golpe del coronavirus.

"¡Bueno para el consumidor, los precios de la gasolina están bajando!", dijo el presidente, en medio del latigazo a los mercados.

En otros mensajes, Trump minimizó el avance del nuevo coronavirus al compararlo con la gripe común, y culpó a la prensa por la debacle financiera, junto a Rusia y Arabia Saudita. Estados Unidos ha tenido dificultades para conseguir y distribuir los tests necesarios para verificar si las personas que han estado expuestas al virus han sido contagiadas o no, por lo que aún se desconoce el número real de personas enfermas.

"Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de Coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensen sobre eso!", escribió el mandatario. A fines de febrero, al inicio de la crisis, cuando apenas había un puñado de caso en el país, Trump dijo que "en un par de días" ya no habría nadie enfermo. Trump puso a su vicepresidente, Mike Pence, al frente del grupo de trabajo que lidia con la epidemia, y el último fin de semana mantuvo su agenda, e incluso jugó al golf.

Mayor derrumbe

Los mercados ya habían sufrido una profunda caída en las últimas semanas debido a la epidemia del nuevo coronavirus, que ya provocó una desaceleración en el crecimiento global. Tras el último cierre, el S&P 500 ya ha perdido más del 18,9% desde su pico el 19 de febrero pasado.

El derrumbe del mercado acentuó el temor a que la economía global se encamina a una recesión. El primer impacto económico de la epidemia de coronavirus había sido un freno parcial a la producción industrial en China debido a la implementación de estrictas cuarentenas. Con el avance el virus, analistas, bancos de inversión e inversores comenzaron a ponderar luego un golpe mucho mayor a la economía global a medida que los consumidores y las empresas empezaron a reducir sus gastos. La caída en la compra de pasajes empujó a las aerolíneas a su peor crisis desde los atentados del 11-S.

Pese a los esfuerzos de los países por contener la nueva enfermedad, el nuevo virus ya llegó a más de 100 países y contagió a más de 100.000 personas. El índice de mortalidad, sin embargo, se ha mantenido bajo, alrededor del 3 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el riesgo de una pandemia "se volvió muy real".

"Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Los análisis coincidían en que el impacto del nuevo coronavirus sobre la economía sería pasajero, algo similar a lo que había ocurrido años atrás con la epidemia de SARS. Pero la crisis del coronavirus terminó por engendrar otra: la perspectiva de un menor crecimiento global -y la posibilidad de una recesión- provocó una caída en la demanda de petróleo que llevó a Arabia Saudita a presionar en la OPEP por un recorte de producción para sostener los precios.

Rusia se opuso, en parte porque la caída del precio del petróleo le pone un techo al desarrollo energético de Estados Unidos. Ante la falta de acuerdo, Arabia Saudita y Rusia ingresaron en una guerra de precios para intentar capturar una mayor participación del mercado.

Esa guerra de precios agravó la crisis desatada por el coronavirus. El precio del petróleo es uno de los valores que alcanza a todos los rincones de la economía. Además de impactar a las empresas petroleras, y a las compañías vinculadas al sector energético, varios países tienen sus presupuestos atados al precio del petróleo.

La debacle financiera coincidió con un aniversario: Wall Street cumplió ayer 11 años de trepada, la mayor de la historia, recostada en la bonanza económica, también la más larga en la historia del país, un fenómeno que en la jerga se conoce como "mercado bull ". Ese mercado, hoy, parecía haberse esfumado.