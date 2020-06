Management 2030. Hacer negocios y generar impacto social y ambiental

Los efectos que tiene sobre la sociedad y el planeta la manera en que se hace la actividad económica fueron el eje de la quinta jornada de los encuentros organizados por la nacion

Lucila Lopardo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2020 • 00:00

Los científicos nos han advertido sobre el coronavirus y nos han advertido sobre la crisis climática. Y hemos visto los peligros de esperar demasiado para prestar atención a las advertencias de los médicos y científicos sobre este virus. Pero no deberíamos esperar más para escuchar sus advertencias sobre lo que estamos haciendo para desestabilizar radicalmente el clima de la Tierra". La frase fue dicha por Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos, fundador de The Climate Project y ganador del Premio Nobel de la Paz. Y fue proyectada sobre una pantalla en la quinta jornada del ciclo de encuentros de Management 2030, organizado por la nacion. Esta vez el foco estuvo puesto en una temática de alta importancia para el hoy y para el mañana: el cuidado del planeta.

En la última jornada de la primera edición de Management 2030 -la continuación renovada de Management 2020, un ciclo que duró seis años- participaron de manera presencial Ornella Basilotta, fundadora de Fracking Design; Kevin Leyes, fundador de Leyes Enterprises y de la aplicación solidaria Ayudar; Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina, y la cantante, actriz y activista social y ambiental Connie Isla. La mesa fue moderada por José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion.

Además, el músico Charly Alberti, fundador y presidente de Revolución 21 Latinoamérica Sustentable, fue protagonista de una entrevista con Del Rio. Y, de manera remota, sumaron sus miradas y sus experiencias María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners Ltd.; Gino Tubaro, fundador de Atomic Lab, y Sergio Berensztein, analista político. Además, Fernando Storchi, fundador y CEO de Megatlon, y Diego Pando, cofundador de Digital House, se hicieron presentes virtualmente y les hicieron preguntas a los presentes.

Los participantes hablaron de sus experiencias personales en cuanto al cuidado del medioambiente. También abordaron el tema de cómo la pandemia afecta el trabajo vinculado con la crisis climática y analizaron de qué manera podemos colaborar como personas.

Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la región Sudamérica Hispana de Accenture, dio la bienvenida al encuentro y consideró que estamos en un momento de cambio de paradigma. "Hay un viejo prejuicio que dice que la empresa piensa solo en la rentabilidad. Hoy una empresa que no piensa en términos de cómo mejoró, cómo cambio el mundo, no puede existir, porque nadie quiere trabajar ni consumir ahí. Al final, terminamos generando un mundo donde esa empresa es inviable", reflexionó.

1 El despertar de las marcas

Carlos Pérez es reconocido a nivel local e internacional como un referente en temas de creatividad y comunicación. Solo por nombrar un caso, fue seleccionado por Adlatina como uno de los 20 creativos latinos más influyentes. "Las marcas están aprendiendo, cambiando rápidamente", definió respecto de la comunicación relacionada con la agenda sustentable que realizan hoy muchas firmas.

Con respecto al impacto del coronavirus en los mensajes, explicó que "habíamos construido una gran noción de confort que la pandemia se rompió, al menos por un tiempo". Y sostuvo que "algunas marcas no tienen más remedio que tomar partido; no todas tienen que tomarlo, pero sí ser conscientes de que el mensaje ya no puede ser solamente ?comprá, comprá, comprá'", reflexionó.

Al plantear sus ideas sobre una agenda de largo plazo, Pérez se definió como "realista", y consideró que es probable que muchas cosas y valores que en el contexto de pandemia toman mayor relevancia pueden llegar a ser olvidadas luego. "Claramente sabemos o intuimos que, como especie, le estamos poniendo la rodilla en el cuello al mundo, para usar una metáfora tremenda. Después, una vez que tenés conciencia, tenés dos opciones: o actuás en conformidad o te hacés el distraído", aclaró.

En ese sentido, llamó a las marcas a "hacer" más que a "decir". Mostró un video que se volvió viral a nivel global, en el que se pueden ver cómo muchos de los comerciales que se realizaron para la tanda de televisión en el contexto de coronavirus son muy similares entre sí: todos tienen música solemne y discursos al estilo de un manifiesto; el mensaje es sobre la gravedad de la crisis y el acompañamiento que hacen las marcas. "Son todos muy parecidos y es verdad: ante una crisis, ante una tragedia, todos tenemos las mismas respuestas. Si yo veo a una persona llorar, mi intención es abrazarla. Muchas cosas que se vieron y se escucharon son reacciones naturales, pero creo que hubo un movimiento en el que quedó demostrado que ahora, más importante que decir es hacer actuar desde un lugar genuino", analizó.

2 El clic de la sustentabilidad

¿En qué momento se toma conciencia del impacto que nuestras acciones tienen sobre el planeta? Para la cantante, actriz y activista social y ambiental Connie Isla, ese cambio se dio, en lo personal, de manera progresiva. "A los 16 años me hice vegetariana, pero en ese momento no me cuestionaba el porqué; la verdad es que lo hice porque no quería comer más animales. Pero entre los 22 y los 23 me hice vegana y yo llamo a ese momento un despertar, porque no solo me llevó a cuestionarme mi alimentación y los puntos relacionados con la ética animal, sino que también empecé a preguntarme quién hacía mi ropa o cuánto tardaba una botella de plástico en biodegradarse", describió. Y definió: "Todo eso se fue combinando, y la realidad es que en estos años fui haciendo un activismo integral interseccional. Creo que la interseccionalidad es lo que va".

Para Ornella Basilotta, ese clic de la conciencia a la acción se dio en un viaje y de la mano de la maternidad. Basilotta tiene más de 15 años de experiencia en el mundo del diseño y la producción de indumentaria. Dirige la marca Fracking Design, cuyos productos están hechos con descartes de desechos de las firmas petroleras que operan en Vaca Muerta. Durante su trayectoria como emprendedora interesada en la sostenibilidad y el medioambiente, su marca fue elegida entre las 500 mejores en los "Premios Latinoamérica Verde". Y obtuvo el sello del buen diseño argentino otorgado por el Ministerio de Producción de la Nación.

"Antes de arrancar con la marca estaba transitando una crisis personal y laboral. Empecé de joven, fui madre y fundé la marca Basilotta, ya con hijos. Fueron ellos los que empezaron a cuestionarme y yo sabía que necesitaba cambiar", relató. Con esta inquietud, en un viaje que hizo a Neuquén vio todas las bolsas de arena que se descartaban de los pozos en la explotación de la formación Vaca Muerta. "Solo un pozo utiliza entre 30.000 y 40.000 toneladas de arena; son unos 26.000 bolsones que se trituran y se queman", explicó. Con esa imagen surgió Fracking Design, la marca con la que hoy Basilotta siente que aporta su granito de arena. "Me di cuenta de que cada uno desde su casa, separando un residuo, está aportando a hacer algo contra el cambio climático", dijo.

Con solo 20 años, Kevin Leyes ya tiene su propia firma: Leyes Media, agencia de social media marketing y relaciones públicas, y de Team Leyes, joyería urbana. Además, es miembro oficial del Forbes Business Council y del Young Entrepreneur Council. Su "clic" durante la cuarentena obligatoria, llegó por el lado social y lanzó la app "Ayudar", que permite conectar a donantes y voluntarios con personas vulnerables y ONG. Leyes empezó a programar desde chico en Pontevedra, Merlo.

"El mensaje que me gusta compartir con otros chicos como yo, que vengo de una zona vulnerable, en mi caso de zona oeste, es que se puede, sin importar las circunstancias en las que hayas nacido", afirmó. Con respecto al impacto de la pandemia en su trabajo y, sobre todo, en el lanzamiento de la app, consideró que "en una crisis uno puede tomar una mirada de oportunidad o de peligro". "Dentro de la oportunidad, se nos da la opción de tomar riendas que no tomaríamos quedándonos en el peligro. Es importante el desaprender para aprender nuevas cosas, pensar fuera de la caja", afirmó. Y concluyó: "Todo el tema de la cuarentena nos pone melancólicos, pero está bueno para poder pensar y replantearnos cosas de nosotros mismos, mejorar como personas y ser más empáticos".

3 Finanzas de triple impacto

Una de las participaciones virtuales con las que contó la última jornada de esta edición de Management 2030 fue la de María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners, una consultora especializada en inversiones de triple impacto. Tinelli explicó cómo se movió este capital en el contexto del Covid-19 y cuáles son los proyectos que más llaman la atención de los inversores que quieren hacer la diferencia. "En la Argentina vemos que en los actores que ya estaban invirtiendo con esta lógica, que busca tanto el retorno financiero como la generación de un impacto social, fue en el primer trimestre del año una vuelta a la filantropía", dijo, Y explicó: "Había que dar una respuesta inmediata ante cuestiones puntuales, como la crisis alimentaria y la necesidad de la provisión de insumos para los sectores que dan respuesta a la crisis sanitaria".

Con respecto al foco de las inversiones, Tinelli habló de las pymes. "El mayor impacto se está dando en ese sector; hay suficiente capital que se coloca en el universo emprendedor y es una tendencia de los últimos siete u ocho años". Según agregó, para trasladar a la economía los criterios de sustentabilidad, la mejora manera es trabajar con el motor de la economía, que son justamente las pymes. "Y esto no solo es así en la Argentina, sino también en distintos países europeos y en América Latina", señaló.

Para Tinelli, el coronavirus hizo que muchos tomen conciencia de que "todos somos iguales". "Ante el Covid-19, lo que queda de manifiesto es que no importa si sos multimillonario o del sector más vulnerable. Frente al virus somos todos iguales. Lo primero que vemos es que todos se sienten parte del mismo grupo, el grupo humano, y eso genera una potencia en la suma de respuestas individuales que da mucha fuerza", concluyó.

4 El mensaje y los mensajeros

Durante la jornada, Del Rio mantuvo un diálogo con Charly Alberti, músico y uno de los fundadores de la banda Soda Stereo, pero también activista ambiental. Alberti está al frente de su propia organización, "Revolución 21 (R21) Latinoamérica Sustentable", y es "Guardaparques Honorífico", un título que recibió en nuestro país por parte de la administración de Parques Nacionales. Además, es embajador de Buena Voluntad por la ONU. "Terminamos el show de México el jueves 12 de marzo, el 13 a la mañana nos vinimos en el primer vuelo que había para acá y nos pusimos en cuarentena voluntaria, porque en ese momento México todavía no estaba declarado como un país de riesgo. Y lo que pasó fue que realmente esas primeras tres o cuatro semanas de cuarentena fueron como vacaciones. Ahí sí, el no poder moverte, hacer cosas o ir al estudio me sirvió muchísimo el estar en casa de otra forma", describió Alberti, respecto de la cancelación de la gira "Gracias Totales" y del regreso a la Argentina para cumplir con el aislamiento obligatorio.

En cuanto al impacto de esta cuarentena en el cuidado del planeta, el músico aseguró que se trata de un "pestañeo". "Lo más importante de esta pandemia en cuanto a cuestiones ambientales es que hubo algunos casos, hubo un desove de tortugas, que estaban muy amenazadas como especie, en las playas de India, porque no había gente en las playas y entonces ahí sí les diste una ventaja. Pero no en todos los casos se pudo generar eso", afirmó.

Y continuó: "Lo bueno es que la gente dice cosas como: ?che, viste el cielo', o ?puedo ver las montañas', o ?puedo respirar mejor'. El tema ambiental tiene que ver con un tema de sensibilidad humana. La gente se desconecta, principalmente la que vive en las grandes capitales, de la naturaleza".

Alberti contó que fundó R21 luego de ser invitado por el propio Al Gore a una conferencia realizada en Nashville, Estados Unidos. "Tuve la oportunidad de verlo de cerca, estaba con Rajendra Pachauri, que era el presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); estaban todos los científicos especializados en el tema. Era como entrar a Disney, para el que le gusta el tema ambiental. Y ahí, realmente entendí el problema en el que estábamos metidos", detalló. Y agregó: "Empecé a trabajar con él y lo que pasó es que en Latinoamérica había bastante rechazo a su figura. Porque la gente no entiende que el que no nace ambientalista, como los chicos de hoy, se tiene que convertir. Mi trabajo es tratar de hacer un switch en toda esa gente que no lo entendió y tiene una forma de pensar más antigua y no está tan informada. Entendí que esta lucha es una lucha en la cual, quizás, el mensajero es más importante casi que el mensaje".

5 La importancia de los líderes

Si en la crisis ambiental el "mensajero" toma relevancia, lo cierto es que en la crisis sanitaria esos mensajeros, en su rol de líderes, son fundamentales. "Estamos en un contexto muy desafiante de crisis climática, sanitaria y social, y a eso se suma un entorno global cada vez más incierto, turbulento y hostil", apuntó Sergio Berensztein, analista político y presidente y director general en Berensztein.

En una conversación hecha de manera remota, el analista explicó que los líderes están obligados a rever hábitos, ideas, estrategias y formas de pensar. "De lo contrario, corrés el riesgo de analizar nuevas realidades, un nuevo contexto, con la caja de herramientas del pasado", definió. El analista consideró que este contexto tendrá un fuerte impacto en cómo se forma a esos líderes para que tengan "más cintura" y sean flexibles en su toma de decisiones. Además, afirmó que se van a destacar aquellos que "puedan entender las demandas emergentes y los que puedan anticiparse a los desafíos que vayan a aparecer en la nueva normalidad".

"De esta crisis va a surgir un Estado más grande y un enorme desafío para la sociedad civil y para el mercado. Están en riesgo las libertades. Acá está en juego la democracia", sostuvo. Y sostuvo que un cambio importante está en el "reforzamiento" del Poder Ejecutivo, con una "postergación o anulación de dinámicas de debate público o interacción entre el Gobierno y la oposición.

También consideró que no existe una agenda verde, porque lo que hace unos años se denominaba de esa manera hoy en día es, directamente, "la agenda". "Como verde la miramos nosotros, que somos viejos, pero no es de un color. Los prejuicios de nuestra generación tuvieron que ver con mirar la crisis climática como un reclamo de troskos o de partidos verdes", dijo. Y concluyó: "Creíamos que eran anticapitalistas que iban a destruir el orden y eso fue una estupidez total, si hubiéramos prestado atención en los años 60 y 70, no habríamos llegado a lo que vemos hoy".

La tecnología como un medio para ayudar a las personas

Impresoras 3D, prótesis y máscaras faciales de todo tipo y color. Eso es lo que se pudo observar por la pantalla mientras Gino Tubaro, desde el Laboratorio de Atomic Lab, contaba cómo la empresa se adaptó a la pandemia para seguir dando ayuda con la tecnología de impresión 3D como herramienta. Desde hace siete años, Tubaro y un equipo de embajadores entrega prótesis para chicos y adultos con discapacidad. En total, ya llevan entregadas más de 1500 y en el contexto de Covid-19 redoblaron la apuesta y se dedicaron a fabricar máscaras faciales para prevenir el contagio. "Ya entregamos 20.000 y pudimos cubrir el bache, hasta que se comenzaron a producir de manera tradicional", explicó Tubaro. La metodología de fabricación y entrega de máscaras o prótesis es muy sencilla: "La ventaja de la impresión 3D es que podés compartir archivos que se generan en la Argentina con todo el mundo", comentó. Explicó que se envía el plano en formato PDF, y directamente con eso y con una impresora 3D se pueden generar las piezas. "Atomic Lab nació con el objetivo de usar la tecnología para cambiarles la vida a las personas -explicó-. Lo interesante es que cada chico al que le entregamos una prótesis es un mundo distinto. Algunos son tímidos; otros salen corriendo a mostrarla".

Toda la cobertura:

management2030.lanacion.com.ar/