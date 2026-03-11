Cómo “desarchivar” historias de Instagram

Las historias de Instagram son uno de los contenidos más destacados de la aplicación. Estas permiten compartir contenido de forma temporal: se borran pasadas las 24 horas de su publicación para el resto de los usuarios. De todos modos, estas se guardan en un archivo que se puede revisar luego y hasta permite volver a republicar ese contenido. En ese sentido, varios usuarios de la app de Meta se preguntan cómo se puede “desarchivar” esos posteos.

Cabe aclarar que no existe la función de desarchivar una historia en Instagram. Una vez que pasó su tiempo de publicación, esta se borra para los otros usuarios. Sin embargo, si el usuario tiene activado el archivo de las historias, tiene la posibilidad de volver a compartir estos posteos temporales. Lo pueden hacer como una historia nueva o se pueden incluir en historias destacadas, que es un apartado que se encuentra en el perfil de cada usuario y permite ver stories antiguas. Sin embargo, estas solo se pueden ver al ingresar a una cuenta, pero no aparecen nuevamente en el feed de los usuarios que la siguen.

A su vez, es importante tomar en cuenta que esta función no está disponible en la versión de computadora de Instagram. Solo se puede hacer desde un celular o un iPad.

Cómo republicar historias de Instagram

Estos son los pasos a seguir para “desarchivar” una historia de Instagram, lo que permite republicarla:

1 Abrir el perfil de Instagram

Ingresar a la app y tocar la foto de perfil en la esquina inferior derecha; esto lleva a la página personal para iniciar la navegación.​

2 Dirigirse al menú

Tocar las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha en el perfil del usuario. De esa forma, se abre el menú de opciones para acceder a configuraciones ocultas como el archivo.​

3 Buscar el archivo de historias

Seleccionar la sección “Archivo”. Luego, es necesario elegir la opción “Archivo de historias” en la parte superior para ver el historial privado de stories archivados, que se podrán visualizar en orden cronológico.

4 Buscar la historia deseada

A través del listado cronológico, desplazarse hasta encontrar la historia que se quiere republicar y seleccionar la que se quiere recuperar. Instantáneamente, genera una copia editable para volver a publicarla como nueva historia y se abre la vista previa para editarla.​​

Allí aparece un sello de “recuerdo” en dicha story que, al republicarla, es visible para seguidores para indicar la fecha en que fue compartida inicialmente. De todos modos, este se puede eliminar al mantenerlo apretado y deslizarlo hacia el extremo inferior de la pantalla, donde aparece un botón con un tacho de basura.

5 Compartir

Una vez editar la imagen, tocar el ícono “Compartir” que aparece en la parte inferior. Determinar si se publica como una historia para que todos los usuarios vean o para “Amigos cercanos”, y confirmar la publicación. Así se renueva por unas 24 horas más el posteo.

Cómo poner una historia destacada en Instagram

Otra posibilidad para compartir nuevamente una historia ya caducada es agregarla a “Destacadas”. De esa forma, esta se mostrará de forma permanente en el perfil del usuario, pero no se publica como un posteo nuevo. Esto quiere decir que otras personas no la volverán a ver en su feed, pero lo podrán ver al entrar al perfil de una cuenta cuantas veces se desee.

Cpomo agregar una historia de Instagram a Destacadas

Existen dos formas de sumar una historia caducada a Destacadas:

1 Desde el Archivo de historias

Para ello, solo hace falta ingresar al Archivo de historias privado del usuario y seleccionar la story caducada. Esta se visualizará tal como se publicó en su momento. En el costado derecho inferior de la pantalla, se podrá ver el botón “Destacada”, donde se selecciona a cuál de las burbujas de historias destacadas se quiere agregar.

2 Desde Destacadas

La otra opción es ingresar a una de las burbujas de historias destacadas que tiene el usuario en su perfil. En la esquina derecha se encuentra un botón con tres puntos, que permite ingresar a un menú desplegable. Allí, hacer click en “Edita historia destacada”.

De esa forma, se puede determinar qué historias se muestran y se pueden agregar otras que ya caducaron que se encuentran guardadas en el Archivo de historias.