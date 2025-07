Mar del Plata: suspenden clases y se limita la actividad nocturna por la alta demanda de gas

MAR DEL PLATA.- La ola polar dejó por esta ciudad un miércoles con marcas térmicas bajo cero, parques blancos por la helada y medidas excepcionales a partir de la tarde y noche: se cortó por completo la venta de gas natural comprimido (GNC) para automotores, se limitó la actividad de gastronomía nocturna y se suspendieron las clases en todos los niveles de enseñanza y durante toda la jornada para este jueves.

Es consecuencia de una enorme dificultad que aparece para abastecer la demanda domiciliaria, en mayor medida para calefacción, con interrupciones de servicio que comenzaron a aparecer a última hora en distintos barrios de la ciudad.

El municipio convocó a las 20 a un Comité de Crisis y el propio intendente local, Guillermo Montenegro, comunicó poco después que se optó por limitar actividades no esenciales para asegurar que haya gas para atender las necesidades de clínicas, hospitales y geriátricos.

El GNC había sido el primer paso, con un lote de 17 de 46 estaciones de servicio a las que este martes por la tarde se le había suspendido la posibilidad de expendio. La medida se amplió esta tarde al resto de esos establecimientos, sin fecha confirmada de reanudación de la venta al público.

Estaciones de servicio de GNC en Mar del Plata. Falta de gas en todo el país Mauro V. Rizzi

A la par también, desde Camuzzi Gas Pampeana, distribuidora del suministro en este distrito y la región, se comunicó al sector industrial que debían suspender o restringir al mínimo el consumo de gas. Esa medida está vigente y tampoco tiene fecha límite.

Mar del Plata y la región viven, al igual que gran parte del país, jornadas de intenso frío. La sensación térmica fue bajo cero durante gran parte de este miércoles, en algunos puntos de la ciudad con medición de dos dígitos negativos.

Es el extremo de un escenario que se viene repitiendo y agravando desde mediados de la semana pasada. De hecho, durante el fin de semana, asomó la nieve que tuvo su máxima expresión en la vecina localidad de Miramar, donde la ciudad quedó tapizada de blanco durante gran parte de este lunes.

Ola Polar. Nieve en Miramar Gentileza: Rodrigo Aranda

Desde Camuzzi Gas Pampeana reconocieron esta noche que “se ha registrado una merma en la presión del sistema, provocando interrupciones del suministro en algunas zonas” de Mar del Plata. “El sistema que abastece particularmente a Mar del Plata no está recibiendo, por parte de terceros, los volúmenes de fluido y presiones necesarias para garantizar la normal prestación del servicio. Así se explican los reclamos que comenzaron a recibir de cientos de vecinos, que a última hora de la tarde vieron que la llama de hornallas mermaba hasta apagarse.

Es una complicación importante ya que, como también se explicó en ese comunicado, esa interrupción en la red domiciliaria se da por esa baja de presión. La reconexión se debe hacer desde el medidor individual que tiene cada vivienda, por lo que se ha advertido a los vecinos que no intenten la maniobra y esperen a que pase por allí el personal de la empresa prestadora del servicio.

También se notificó temprano a establecimientos gastronómicos que eviten usar gas, lo que derivó en que directamente cerraran sus puertas durante la noche de este miércoles. Algunos abrieron pero limitados al expendio de bebidas y comidas que pueden salir mediante preparación con medios electrónicos o bien hornos a leña, como el caso de algunas pizzerías.

El intendente confirmó que además se dispusieron los cierres de todos los establecimientos culturales y deportivos, con lo cual se limitarán los consumos de gas destinados a calefacción o calderas de piscinas, por ejemplo.

“Vamos a sistema rampa cero”, explicaron a LA NACION fuentes del sector frente a un sistema energético que está complicado a nivel nacional, ya que esta ola de frío atraviesa al país casi de punta a punta.

La medida de restricciones también alcanza al sector de la industria, al que no se le corta pero se le comunica que debe bajar los consumos al mínimo posible. “Lo necesario como para que no tengan pérdidas de producto o los equipos no se vean afectados”, se aclaró.

“Esto se irá viendo día a día”, destacaron sobre un escenario que, en principio, no advierte mejoras a corto plazo en términos de un cambio en las condiciones de tiempo. Al menos que derive en un alivio pronto en la demanda de gas para calefacción. Algo que, en buena medida, está atado a una importante recuperación de la temperatura que por lo pronto aparece en el horizonte allá lejos, con primeros indicios claros en el próximo fin de semana.