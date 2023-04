Mar del Plata: tres gremios demoran la salida de buques y paralizan gran parte de la actividad del puerto

escuchar

Tres gremios demoran desde este lunes por la mañana la salida de buques en el puerto de Mar del Plata y mantienen paralizada gran parte de su actividad. Reclaman a las cámaras por un avance en las negociaciones salariales y exigen claridad respecto de los anuncios que recientemente realizó el ministro de Sergio Massa: la eximición del Impuesto a las Ganancias y la implementación del “dólar pesca”.

La medida es llevada adelante por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara) y el Centro de Patrones, según consignó La Capital de Mar del Plata. La huelga alcanza a la flota fresquera de altura y también a los congeladores. Este martes habrá una asamblea con las cámaras del sector, a quienes les reclaman por la falta de avance en la paritaria en la que hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo.

En medio de esa situación, los tres gremios plantearon reparos a los anuncios recientes del Ministerio de Economía. En un caso, se trata del alivio en el pago del Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 600.000 trabajadores. Se trata de un acuerdo que suscribió Massa con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, la medida todavía no fue formalizada, y aún no se publicó el decreto correspondiente.

Según el anuncio, el universo de empleados alcanzado dejará de tributar sobre bonos por productividad, adicionales por fallo de caja y conceptos de similar naturaleza; movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, y horas extras, adicionales por turno rotativo y similares. La mejora salarial de bolsillo, según los rubros en los que se desempeñe cada empleado, será de hasta un 16%, según cálculos de Economía.

No obstante, en Mar del Plata la decisión se recibió con sabor amargo. Desde el SOMU no se mostraron del todo conformes. Si bien están incluidos los empleados del sector en algunos puntos, no los alcanzaría “la totalidad del acuerdo” y por eso que metieron la queja en el marco de la protesta.

Los sindicatos pesqueros reclaman que los beneficios del dólar agro lleguen a los empleados. Ministerio de Economía

Algo similar ocurre con el “dólar agro” aplicado para la pesca. Se trata de la posibilidad de acceder a un tipo de cambio a $300 que Sergio Massa anunció la semana pasada para los productores de soja y de las economías regionales por un lapso de 90 días. Los sindicatos piden que el beneficio “alcance también a los trabajadores”. No obstante, la Secretaría de Comercio prepara una resolución para establecer cómo será la implementación para las economías regionales.

Como publicó LA NACION, la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de Argentina (Capeca) celebró la medida días atrás y señaló, a través de un comunicado, que el Gobierno entendió “la necesidad de la industria frente al atraso cambiario y la baja de competitividad del sector”.

La entidad aseguró que el dólar agro llega justo a tiempo dado que “la industria pesquera no soportaba más este atraso cambiario”. El sector reseñó que viene de un 2022 con una baja del 8,4% en sus exportaciones producto de la combinación entre la caída de los precios y la merma de la demanda en los principales mercados internacionales, principalmente del langostino que representó en 2022 el 53% del valor exportado. La política cambiaria, según manifestó la organización, retrasa el tipo de cambio nominal (TCN) con relación a la evolución de la inflación y el aumento significativo en los costos, en su mayoría dolarizados, agrava la situación, “generando pérdidas económicas importantes a las empresas exportadoras, desincentivando la inversión y atentando contra la generación de empleo”.

Reclamos

La seccional marplatense del SOMU sostuvo, a través de un comunicado, que se niega “rotundamente a firmar un acuerdo que no se vea reflejado en el bolsillo del trabajador”. Y añade: “ Es por esto que nos vemos obligados a suspender todas las salidas de los buques ”.

Impuesto a las Ganancias: Estado de Alerta



👉Info completa en https://t.co/O99iFH4gd6 pic.twitter.com/IO30r2N8ej — SICONARA (@siconaraok) March 30, 2023

En tanto, el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara) anunció un plan de lucha con medidas de acción directa de alcance nacional para reclamar la eliminación del impuesto a las Ganancias. A su vez, la entidad, liderada por Armando Alessi, ratificó el estado de alerta en la actividad que la confluyen otros sindicatos.

El Siconara señaló que las medidas buscan “atenuar el impacto del impuesto sobre los salarios de los conductores y motoristas navales embarcados en buques que cumplen tareas de transporte fluvial, remolque portuario y pesca”.

Alessi detalló a su vez el planteo respecto de Ganancias. “Una vez más, el sindicato se movilizará en reclamo de la eliminación del llamado impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia (la cuarta categoría) de todos los sectores de la actividad ya que, como se afirmó y demostró hasta el cansancio, el salario no es ganancia”.

LA NACION