El Coloquio de IDEA es la reunión anual que organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina en Mar del Plata a la que concurren altas figuras del empresariado, la política y el gobierno argentino para discutir temas de actualidad político-económica. Entre los más de 70 oradores, estará la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

"En el encuentro tenemos la oportunidad de aprender y de ser mejores", comenzó la gobernadora, y celebró el lema de esta edición, que es la número 55: "A los hechos". "Durante muchos años en la provincia de Buenos Aires escuchamos muchos discursos, relatos, justificaciones, promesas, pero hechos pocos", señaló, y destacó que "en la política como en la vida, uno es más lo que hace que lo que dice".

Según contó, cuando asumió todos los días eran críticos por las necesidades que había. Por eso, su prioridad -tal como dijo- estuvo en "estar" y "hacer". "'Estar' se tradujo en recorrer los 135 municipios de esta provincia por lo menos 3 veces, que cada pueblo por más chico que fuera sintiera que la gobernadora había estado porque era la mejor manera de gobernar: escuchando y poniendo el cuerpo sin condiciones", explicó.

Y agregó: "El 'estar' no alcanza si no es acompañado del 'hacer', si no es meramente simbólico. Y el 'hacer' no podía ser solamente resolver lo urgente que ya era bastante desafiante, sino no perder la mirada del largo plazo y que el incendio no nos tapara el bosque. Había que empezar a sembrar algo de lo estructural".

Según dijo, se respondió a las demandas urgentes en salud que no podían esperar más, aunque resaltó: "También empezamos lo importante, tal vez más invisible, que es un plan de prevención de salud renovando las salitas de los barrios. Es muy lindo cortar la cinta de un hospital nuevo y, generalmente, trae mucho reconocimiento pero es mucho más importante e invisible poner en valor los centros de atención primaria y fortalecerlos".

También resaltó los avances de las obras hidráulicas. "Hay lugares que ya duermen más tranquilos y no tienen que subir los muebles arriba de una mesa o al primer piso de una casa ni subirse a ninguna terraza o perder cosas que no se recuperan más", celebró.

A continuación, se refirió a la obra de la Cuenca del Salado, que finalizará en 2022, y la describió como la más importante de la Argentina y probablemente de América Latina. "Son 57 municipios de la provincia que no se van a inundar más y, cuando esta obra termine, vamos a haber recuperado un millón de hectáreas productivas", contó. Además, dijo que se proyectó en el '99 y que debía haberse terminado en 2011. "Sabíamos que no la íbamos a terminar en un mandato pero que era clave para el desarrollo de la provincia empezarla".

Sumado a esto, Vidal hizo énfasis en el trabajo realizado durante su gestión en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y de la infraestructura de las escuelas. "Son hechos, no son banderas ni discursos", subrayó, y dijo que estas son las cuestiones por las que se debería juzgar a los gobernadores. "Nosotros respondimos con hechos, y 'estar' y 'hacer' trajo resultados concretos".

El año pasado, al exponer en este coloquio, la candidata por la reelección en la provincia le reclamó a los hombres de negocios que no se ubiquen "del lado de la vereda que es cómplice". "Nosotros los necesitamos para sostener el empleo y a las pymes, y para estar del lado de la vereda que pelea", había dicho.

Gastón Remy: "Tenemos que salir de la lógica del empresario culposo"

IDEA se creó en 1960 y desde entonces lleva a cabo esta clase de coloquios. Esta vez, tiene la peculiaridad de que no asistieron ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández, los principales candidatos a presidente para el próximo período. Por el contrario, sí está el candidato por Consenso Federal, Roberto Lavagna.

Al inaugurar el coloquio, Gastón Remy, el presidente de IDEA y CEO de Visita Oil & Gas Argentina, señaló: "Tenemos que salir de la lógica del empresario culposo. No existen ejemplos en el mundo de sociedades o países que se desarrollen sin una clase empresaria pujante y comprometida".

"Mientras que los países, incluso vecinos, han podido ir por un camino y hacer declinar el flagelo de la pobreza, en la Argentina, desde hace 25 o 30 años, la mantenemos de una forma crónica y estructural para un tercio de nuestra población", resaltó, y sostuvo que el país está yendo a contramano por una "incapacidad" para resolver estas cuestiones, más allá del gobierno kirchnerista o el de Macri.