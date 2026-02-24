Germán Frers: cómo un diseñador argentino conquistó los grandes astilleros del mundo

Durante casi un siglo, el apellido Frers se convirtió en sinónimo de diseño náutico. Lo que comenzó en la década de 1920 como la aventura casi romántica de un joven que prefería ser artista antes que ingeniero, terminó por transformarse en una marca global, reconocida en los principales puertos del mundo. Hoy, con 84 años, Germán Frers repasa esa historia familiar —que ya va por la sexta generación— con la misma mezcla de pasión, pragmatismo y espíritu pionero que marcó toda su trayectoria.

“El estudio va a estar cumpliendo 100 años”, dice, al recordar que fue su padre quien inició el camino, en una época en la que diseñar barcos era territorio de exploradores. Había estudiado ingeniería, pero no quería que lo llamaran ingeniero. “Se sentía más artista”, cuenta. Incluso, asegura que evitó rendir la última materia para no cargar con el título. No era desprecio por la técnica, sino una cuestión de identidad: concebía el barco como una obra integral, donde la estética y la intuición tenían tanto peso como el cálculo.

El espíritu aventurero le venía de familia. El inmigrante había sido su bisabuelo, también llamado Germán. Desde entonces, el nombre se repite generación tras generación. “Yo fui el cuarto en línea. Y tengo un nieto que es el sexto, que ya estudió arquitectura naval en Inglaterra y trabaja en Milán con mi hijo Germán. El apellido va a terminar siendo Germán Frers”, bromea. La continuidad no es solo nominal: la firma logró convertirse en una marca reconocida internacionalmente.

Su padre era un hombre de campo, apasionado por los caballos, viajero incansable por la Patagonia, buen pintor y curioso por naturaleza. El contacto con la navegación llegó casi por azar, cuando un pariente lo llevó a navegar. La experiencia lo marcó. Decidió hacerse un barco propio y, como se hacía entonces, lo diseñó él mismo. Se inspiró en el noruego Colin Archer, célebre por sus embarcaciones robustas para pilotos de puerto. Así nació el primer Fjord, un velero de estilo escandinavo que todavía existe y navega. Le siguieron otros, hasta el Fjord 8. El 7 nunca existió: le tenía miedo al número y evitaba todo lo relacionado con él.

Frers abrió oficinas en Nueva York, España e Italia y trabajó para astilleros europeos durante décadas; a los 84 años, sigue diseñando y navegando en Europa Ignacio Sanchez

Fue autodidacta. Diseñaba y encargaba la construcción en astilleros como Parodi, pero no montó uno propio. El dinero nunca fue su motor. Regalaba planos si alguien los necesitaba. Era un entusiasta de la vela y del deporte. Esa filosofía marcaría, para bien y para mal, la vida profesional de su hijo.

Germán Frers hijo también empezó dibujando barcos en el colegio, más atento a las líneas de un casco que a las materias. Navegaba en el Náutico San Isidro en pequeños Batitú, diseñados por su padre para chicos. Intentó estudiar ingeniería, impulsado por una novia, pero abandonó al segundo día. El sistema no era para él. También sería autodidacta, aunque eso implicara un esfuerzo mayor.

El gran punto de inflexión llegó a los 23 años. Recibió una carta de Rod Stephens, figura central del diseño náutico en Nueva York, cuyo estudio había marcado época en la vela internacional. Era su héroe de la infancia. Tras escribirle para pedirle una pasantía, consiguió viajar a Estados Unidos. Se fue casi sin despedirse: su padre estaba navegando cuando tomó la decisión.

En Nueva York aprendió lo que en su casa no se enseñaba: a profesionalizar el diseño. Su padre creaba por intuición; él descubrió la importancia de anticipar el rendimiento según las fórmulas de handicap que nivelan las regatas. Comprendió que el talento debía dialogar con el mercado. “Quería ganar plata”, admite. Cansado de oír hablar de las épocas doradas del pasado, decidió construir un presente más sólido.

Vivió tres años intensos, entre 1968 y 1970. Se casó, navegó, diseñó y amplió su red de contactos. Nueva York era efervescente. Muchos creían que podía convertirse en heredero natural del estudio. Pero extrañaba la Argentina: el campo, la familia, los amigos. Volvió casado y con dos hijos, decidido a instalar un estudio más profesional.

Firmó contratos con fechas de entrega —algo impensado para su padre— y trabajó sin descanso. Diseñó El Matrero para Estanislao Kocourek, un barco que todavía compite, y luego El Recluta para Carlos Kornar, una embarcación innovadora que los llevó a la Admiral’s Cup en Inglaterra, una suerte de campeonato mundial. A partir de allí, los encargos comenzaron a multiplicarse.

No fue sencillo hacerse un nombre. En regatas internacionales le preguntaban si el diseño era de Stephens o de otros estudios consagrados. Cuando respondía que era suyo, algunos se daban media vuelta. Cambió de estrategia: decía que lo había diseñado “un joven Frers muy capaz”. Él, cubierto de grasa y ocupado en todos los detalles logísticos, no encajaba con la imagen del diseñador.

Se formó como autodidacta, trabajó con los mejores diseñadores de Nueva York y profesionalizó un oficio que en su familia era casi romántico; su firma llegó a los principales astilleros del mundo y marcó el diseño de yates durante cinco décadas Ignacio Sanchez

Con el tiempo, la estética se volvió su sello. “Estoy orgulloso de haber creado barcos conocidos por su look”, dice. Lleva más de 800 proyectos diseñados y una numeración que supera los 1400. El salto decisivo fue ingresar al circuito de astilleros de producción en serie. Comenzó con el francés Beneteau y luego con el finlandés Nautor’s Swan, con quien trabaja hace 45 años. Allí consolidó un modelo de negocio basado en royalties, que le dio estabilidad internacional.

También intentó la experiencia industrial propia. En 1970 fundó el astillero FyC (Frers y Cibils). Fue exitoso en calidad, pero un mal negocio. Las crisis políticas, los conflictos sindicales y, finalmente, la guerra de Malvinas bloquearon exportaciones y terminaron por cerrar el proyecto. “Tal como me dijo el viejo, fue un pésimo negocio”, resume.

Su carrera se volvió cada vez más global. Abrió oficinas en Nueva York, España e Italia, donde mantuvo un estudio durante dos décadas. Hoy su hijo trabaja en Milán y su nieto, formado en Inglaterra, se suma a la tradición familiar. Corren regatas juntos en Europa, muchas veces en barcos clásicos diseñados por su padre. Uno de ellos es una réplica del Recluta I, un proyecto inconcluso de los años 40 que Frers decidió construir décadas más tarde, casi como una apuesta con los artesanos locales. El barco se botó en plena pandemia y luego navegó hasta Europa.

La innovación, explica, cambió radicalmente el oficio. Los nuevos materiales y la tecnología transformaron lo que antes era intuición en ciencia aplicada. La fluidodinámica heredada de la aviación permite prever con precisión el comportamiento de un casco. Si su padre fue pionero en hacer barcos más livianos y rápidos —aunque penalizados por las fórmulas de la época—, él vivió la transición hacia un diseño cada vez más técnico y globalizado.

Tres generaciones de Frers compiten hoy juntas en regatas europeas, manteniendo vivo el legado familiar; en la foto, el velero El Reculta Gentileza

El perfil del navegante también cambió. Antes era un ámbito masculino y épico; hoy es una actividad familiar. Tras la pandemia hubo un boom de construcción, que se desaceleró con la guerra en Ucrania y la incertidumbre global.

En la Argentina, en cambio, el panorama es complejo. Las restricciones para importar insumos y la falta de estructura industrial dificultan la fabricación de veleros. “Es imposible”, dice. Aun así, mantiene esperanzas sobre el futuro del país, aunque reconoce que atraviesa un momento decisivo.

A los jóvenes que quieren dedicarse a la náutica les recomienda formación y apertura. Recomendó al actor Luis Brandoni, que le fue a consultar con el director de la Universidad de Quilmes por algún curso, inspirarse en el programa de la Universidad de Southampton de Inglaterra. Celebra ver argentinos trabajando en astilleros de todo el mundo. Es un campo amplio, que exige saber diseñar, producir, negociar y cumplir. “Es importante ser idóneo, responsable y honesto. En cuanto ven que no cumplís, te echan”.

A los 84 años, sigue diseñando. Acaba de terminar un gran barco a motor, el máximo tamaño posible sin ser considerado de pasajeros con capacidad para 90 personas. Viaja menos que antes por trabajo —la videoconferencia reemplazó muchos vuelos—, pero extraña la vida itinerante.

Cuando se sube a un velero propio, observa de reojo cada detalle. Los ruidos, las tensiones, el comportamiento del casco. Es inevitable. Después de todo, detrás de cada línea hay una historia familiar que comenzó hace casi un siglo, cuando un joven artista decidió que el mar era el mejor lugar para expresar su obra.