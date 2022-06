Martín Guzmán criticó la frase de Federico Braun: “No debería dar risas, debería dar vergüenza”

Tal como lo hizo días atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionó este jueves los dichos del titular de La Anónima, Federico Braun, luego de que este afirmarse en tono irónico que su empresa remarca precios “todos los días” para hacerle frente a la inflación. “No debería dar risas, debería dar vergüenza”, sentenció el funcionario de Alberto Fernández y les pidió responsabilidad a los dirigentes del sector.

Ante una consulta en Radio Nacional sobre la situación inflacionaria en la Argentina, Guzmán planteó: “La inflación se ha vuelto el principal problema mundial y la guerra en Ucrania ha sido uno de los factores que ha generado esta situación. En la Argentina, esto ha generado, por un lado, una mejora en los términos de intercambio con el resto del mundo, pero tiene un impacto en los precios domésticos, lo que genera un problema distributivo. Y lo que el Gobierno ha hecho para atacar esta problemática es presentar un proyecto de ley para administrar la renta inesperada”.

Asimismo, Guzmán destacó la presentación de un “programa económico consistente” tanto para resolver el problema de la inflación como para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad de sobrellevar la coyuntura actual no recae exclusivamente en el poder Ejecutivo, sino que es “colectiva”. “No es hablando del señor que vende botones en una mercería. Estamos hablando de los importantes dirigentes empresariales, que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. Entonces, no es cuestión de ante cierta pregunta decir: ‘Yo remarco precios todos los días’. Eso no debería dar risa, debería dar vergüenza”, consideró.

Tras la alusión a Braun, al ministro le pidieron ahondar sobre las declaraciones del empresario y agregó: “Me cayó como acabo de describirlo. No es cuestión de deslindarse de las responsabilidades, de sacárselas de encima. Esto, en un contexto donde hay mucha gente sufriendo, no debería dar risa, sino verguenza. Todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos ocupa”.

De esta forma, Guzmán se expresó en línea con la vicepresidenta, que el martes rechazó la ironía del titular de La Anónima en Twitter, donde sostuvo: “Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”.

SINCERAMENTE…

Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días. pic.twitter.com/xso04f6ZH2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 7, 2022

La salida de Matías Kulfas

En otro tramo de la entrevista, al funcionario le preguntaron sobre la salida del Gobierno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuya cartera acusó a funcionarios kirchneristas por supuestas irregularidades en las licitaciones para construir el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, Guzmán defendió la gestión del economista y se refirió a las especificaciones técnicas requeridas para la obra como “inobjetables”.

“[Matías Kulfas] ha hecho un valiosísimo trabajo, que fue muy importante tanto para la recuperación económica de la Argentina en 2021 y en este año como para darle un mayor dinamismo a la estructura económica argentina. Solo queda agradecerle”, sostuvo y agregó con relación a su expulsión del Gobierno: “Es una decisión del Presidente de la Nación”.

Tras ello, dijo sobre las licitaciones para construir el gasoducto: “Se han seguido especificaciones técnicas. Lo que se ha hecho desde el punto de vista técnico es inobjetable”.

Noticia en desarrollo