Martín Redrado: “Deben eliminarse las restricciones cambiarias”

CÓRDOBA.- Para una macroeconomía “sólida” hay que “eliminar las restricciones cambiarias” que es lo que dinamizará las inversiones y avanzar en la baja de los encajes bancarios. “Hasta ahora vemos algo en los márgenes, pero deben pasar del 52% al 15% para que se reduzcan las tasas de interés”, sostuvo el economista Martín Redrado.

El expresidente del Banco Central admitió que no ve a Estados Unidos “interviniendo en el mercado cambiario nuevamente, sí para que la Argentina cumpla con sus compromisos internacionales". “Se van a pagar los US$4.500 millones de vencimientos, sea con swaps o con préstamos de bancos. El desafío es dejar de depender de los dólares financieros y acumular reservas”, agregó, y descontó que habrá un waiver del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el compromiso de acumulación asumido en el acuerdo.

El titular de la Fundación Capital participó en la tercera edición del Forum Pyme 2025 en Córdoba, organizado por la Cámara Argentina de la Micro, pequeña y Mediana Empresa (MPM). Allí también se refirió a la agenda de reformas que requiere el país, y además de la impositiva y la laboral, sostuvo que es imprescindible la de la logística. “La necesidad de mejores puertos, mejores rutas, es un capítulo que falta, así como una Argentina federal. Devolverles a las provincias aquello que se les dedujo de la coparticipación por asignaciones específicas”, apuntó.

Martín Redrado Tadeo Bourbon - LA NACION

En un repaso sobre la marcha de la economía, Redrado consideró que la heterogeneidad de la actividad también se replica en el financiamiento existente y en el consumo. Dijo que su expectativa es que el crédito se revitalice. “Hoy está en el 12% del PIB y en la región el promedio es del 50%”, describió. Respecto del consumo masivo, admitió que las paritarias al uno por ciento quedaron desacomodadas respecto a una inflación mensual promedio del dos por ciento.

“El desafío es no quedarnos en una economía de cinco sectores, porque eso es para 20 millones de habitantes, no para el país que tenemos”, enfatizó.

El economista apuntó que el equilibrio fiscal que, entiende, se consolidará con la aprobación del presupuesto, es “condición necesaria pero no suficiente para generar una agenda de desarrollo" en la que “no solo hay que mirar hacia Estados Unidos, sino hacia el mundo que se “complementa” con la Argentina.

En esa línea, se refirió a Latinoamérica y al sudeste asiático: “Saquemos la ideología de lado; miremos lo productivo. La nueva relación con Estados Unidos no implica de ninguna manera alejarse de China. Hay que tener un compromiso selectivo con Estados Unidos”.

En una jornada con una participación muy significativa, también disertaron Damián Di Pace y Gustavo Lázzari, quienes hicieron foco en las pymes. En diálogo con LA NACION, ambos plantearon la necesidad de atender al sector “clave” para que reaccione la actividad económica, que no puede depender solo de motores -que son esenciales pero no pueden ser únicos- como la energía, el petróleo y el agro.

Di Pace consideró que “la presión tributaria y la falta de previsibilidad golpean a los más pequeños” y sumó la importancia “crucial” de avanzar en infraestructura, un aspecto que Nación “abordó muy poco” hasta ahora y que sigue estando presente en la agenda con los gobernadores. “No es un dato menor el costo de la distribución, el costo logístico, puertos, peajes. Para las pymes es muy importante. Es clave para fortalecer inversiones, sobre todo regionales”.

“Hay un potencial enorme de pequeñas empresas y emprendedores, pero para desatarse hace falta avanzar en las reformas”, agregó.

Lázzari definió el humor económico como “expectante” y “preocupado”. En el caso particular de las pymes enfatizó que urge la reforma laboral con dos ítems preponderantes, como son el tope de las indemnizaciones y los juicios laborales. “No puede pasar del otoño tener la nueva norma, porque si no muchas empresas quedarán en el camino”, definió.

Además, insistió en que se debe avanzar en un esquema de RIGI para las pequeñas empresas, ya que “el impacto del mini RIGI superará en contribución al PBI mucho más que el RIGI. El país no es la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa desde el Atlántico hasta la cordillera? El dinamismo del sector privado pyme será mucho más protagonista si se logra un régimen así”, concluyó.