Martín Redrado explicó por qué el mundo está mirando con interés a la región y la necesidad de la Argentina de acumular reservas

El economista Martín Redrado explicó este lunes por qué los inversionistas extranjeros están mirando con interés a la región y destacó un gran avance de la Argentina en materia económica. Sin embargo, marcó que el proyecto nacional no debe sostenerse solo en el equilibrio fiscal, ya que es una condición “necesaria pero no suficiente”, y afirmó que se deberían acumular más reservas. Además sostuvo que el consumo aún está “frío” en números.

“Mis clientes en el exterior están mirando con interés a la región. Sienten una oportunidad en América del Sur y la ven como un lugar que tiene energía y, sobre todo, como una zona de paz, que está fuera de conflicto. Ese es un valor que muchos argentinos no ponemos sobre la mesa", expresó Redrado en diálogo con LN+.

De esta manera, el economista dijo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente y remarcó que se debería consolidar un esquema permanente que le de a los argentinos tranquilidad cambiaria para que puedan saber en qué dólar invertir. “Los costos de la Argentina son altos, así que tiene que hacer transformaciones para ser competitiva en muchas industrias”, declaró.

También aseveró que una de las prioridades de la Argentina es sacarle de las espaldas al sector privado los costos que les transfieren el Estado nacional, provincial y municipal. Dijo que el país necesita más integración y, para eso, entre otras cosas, reducir los costos de transporte: “Si nos quedamos solo con la desregulación, nos quedamos con un país para seis sectores: el energético, de gas, minero, agro, bancario y tecnología”.

En materia de inversión, Redrado manifestó que en la medida en la que baja el costo de financiamiento de la Argentina se reduce la tasa de interés, mediante la cual los argentinos pueden financiar algún emprendimiento o conseguir gerenciamiento para un crecimiento. Al respecto subrayó que pareciera que el país necesita préstamos de 20 mil millones de dólares todos los meses y continuó: “Es como que vivimos el último tiempo de puente en puente. Eso hace que siempre pidamos ayuda y no generamos las divisas que el país requiere. La Argentina necesita acumular reservas”.

Por otra parte, el expresidente del Banco Central se refirió al consumo y consideró que aún está “frío” en números. “Es cierto que hay nuevas formas -como las plataformas digitales- pero no alcanza para compensar la caída que tuvieron las ventas de consumo masivo”, argumentó y añadió que uno de los factores determinantes es que el ingreso de los ciudadanos corre por detrás de la tasa de inflación y que es necesario bajar impuestos al trabajo. “Los que están en relación de dependencia pagan un 18%. A los que ganan 1 millón de pesos por mes se les van 180 mil pesos, cuando podría ser un 9%”, sumó.

Entre otros temas, Redrado reaccionó a la visita del presidente Javier Milei al Festival de Jesús María, donde cantó Amor Salvaje con el Chaqueño Palavecino, y destacó que a su imagen le suma ser “auténtico” y proyectar lo que realmente es. “Una de sus principales virtudes es no caretearla. En eso marca una diferencia con el pasado. Todos los anteriores dicen lo que querés escuchar. Milei es lo que es. Cantaba antes de ser candidato, no es algo que hace para ser popular. Cada vez que canta transmite mucha polenta y fuerza”, analizó.

Además definió a Federico Sturzenegger como “un gran académico”, a Marcos Galperín como “un visionario” y a Luis Caputo como “un gran financista”.