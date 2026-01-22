¿En qué andan?: La mudanza de Martín Redrado, la primera salida de Ivana Figueiras y Cvitanich y las vacaciones nórdicas de Massaccesi









A PURA FELICIDAD

De la mano, sonrientes y espléndidos, vestidos casi en la misma gama de colores, Martín Redrado (64) y Lulú Sanguinetti (50) siguen escribiendo su historia de amor. Por estos días de enero, ¡HOLA! Argentina los sorprendió en uno de sus lugares favoritos de José Ignacio: el parador La Huella, el mismo donde –a principios de diciembre pasado– ella celebró sus 50 años, rodeada del amor de su familia y de sus amigos y bien cerca del mar.

No bien las vacaciones terminen y regresen a Buenos Aires, el economista y su amor sumarán un nuevo capítulo: se mudarán a una casa de 1200 metros (620 metros están cubiertos y distribuidos en dos pisos), con garaje para cuatro autos, pileta climatizada, sótano, despensa, habitación para huéspedes y un gran parque arbolado con una vista inigualable al Río de la Plata. Ubicada en las barrancas de Acassuso, al norte de Capital Federal, fue la casa que alquilaron Juliana Awada y Mauricio Macri hasta su separación, que fue anunciada por ellos el 11 de enero

APUESTA AL AMOR

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida sin esconderse de los flashes

Con sala llena, la nueva obra de José María Muscari tuvo su función de prensa e invitados especiales en el Multiteatro, y la sala se colmó de caras conocidas que decidieron ver el espectáculo “de a dos”. Entre ellas, estuvieron (y se fotografiaron juntos y enamorados) Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, quienes después de algunas idas y vueltas volvieron a apostar al amor.

Quienes saben de ponerle fichas al amor son Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, que llevan más de 38 años juntos y no quisieron perderse El divorcio del año. Natalie Pérez y el productor Tomás Rottemberg también dijeron presente y se sumaron a la lista de enamorados que ocuparon la platea. La obra está protagonizada por Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal.

VACACIONES SOÑADAS

Después de recibir el nuevo año en Madrid, Mario Massaccesi (59) comenzó uno de los viajes más transformadores de su vida. Junto a su gran amigo Alejandro Zárate, recorrió Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. “La idea era conocer los cuatro países nórdicos y enganchar las auroras boreales”, cuenta en exclusiva para ¡HOLA! Argentina el periodista desde Estocolmo, días antes de volver a Buenos Aires para retomar la televisión y su obra teatral Soltar para ser feliz, que protagoniza junto a Patricia Daleiro.

–¿Qué es lo que más te impactó?

–Me sorprendió el orden, el respeto, la limpieza y, sobre todo, el silencio. Las ciudades son muy silenciosas. No te encontrás con ruidos fuertes ni charlas a viva voz. Por el contrario, hay silencio en un bar, en una estación de tren, en un aeropuerto. La gente habla bajo, no necesita exteriorizar a los gritos. Hay mucho registro del otro que me resulta admirable.

–¿Tenés algún ritual cuando viajás?

–Una de las cosas que hago es entrar a cada iglesia y hacer un listado mental de lo que tengo. Y no me refiero a lo material. Hablo de seguir conservando las ganas, la sorpresa, la magia, la incertidumbre, tener el privilegio de seguir contando con amigos que me esperan. Tener la alegría de disfrutar y la posibilidad de la espera. Creo que este ambiente nórdico lo que hace es ayudarnos a pulir esos valores que a veces, en la vorágine de Buenos Aires, vamos perdiendo y que tienen que ver con el registro del otro, la paciencia, la introspección y la reflexión.

–¿Qué te queda en tu lista de lugares pendientes para conocer?

–La Muralla China, que es lo único que se ve desde la Luna según los tres tripulantes del Apolo 11. También me quedan Rusia, Australia, Canadá y las islas Malvinas. A la Argentina la conozco desde la Quiaca hasta la Antártida, pero me faltan las Malvinas. Quiero estar en el cementerio y ver esas tumbas, necesito agradecer a esa gente.

–Este año cumplís 60. ¿Cómo te encuentran?

–En El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, cuando él cree que está a punto de ir a la cámara de gas, le pide a su compañero que le deje un mensaje a su mujer: “Todo el amor que nos hemos tenido ha compensado este sufrimiento que vivo en un campo de concentración”.

Y yo te digo hoy que todo lo vivido hasta ahora ha compensado todo lo que está por venir. He vivido intensamente y vivo intensamente, y creo que esa es la clave. Lo de “soltar para ser feliz” es el resultado de una práctica que me ha permitido entrar en un estado de presencia absoluta y de vivirlo todo con mucha felicidad.