Más de 1,5 millones de argentinos compraron dólares en junio, pero la cuenta corriente cambiaria fue positiva

Por tercer mes consecutivo, la cuenta corriente cambiaria volvió a ser positiva. En junio registró un superávit de US$857 millones, producto de que los ingresos de divisas volvieron a superar a los egresos, aunque la cifra disminuyó considerablemente frente a los US$1877 millones que se observaron en mayo pasado.

Este resultado se vio favorecido por los ingresos netos de US$3018 millones aportados por la cuenta de bienes, luego de que los cobros por exportaciones sumaran US$9438 millones. Se trató de un nuevo máximo histórico, marca que registró por segundo mes consecutivo, sin considerar los meses en los que hubo programas específicos de incentivos a las exportaciones al agro. Esto se vio parcialmente compensado por los pagos de importaciones por US$6420 millones.

Solo al poner el foco en el sector agropecuario, el mes pasado ingresaron al mercado cambiario argentino US$3555 millones por exportaciones. “En cuanto al comportamiento sectorial de junio, se destacan los incrementos interanuales en los cobros de exportaciones a través del mercado de cambios de los sectores Comercio, Energía y Minería", señaló el informe de Balance Cambiario que publica mensualmente el Banco Central (BCRA).

En cambio, la cuenta cambiaria fue parcialmente compensada por los egresos netos de las cuentas de ingreso primario por US$1567 millones, frente a los US$802 millones del mes previo. Esto fue explicado por los egresos netos de utilidades y dividendos, que significaron US$1015 millones, una cifra muy por encima de los US$476 de mayo, los US$365 millones de abril e incluso el pico de US$867 millones de marzo. Es un síntoma de la normalización de los giros de las compañías a sus casas matrices, luego de años de restricciones cambiarias.

En Junio 2026 1.5 millones de personas compraron u$s billetes por u$s 2.443 millones y 0.715 millones vendieron por u$s 428 millones).



Eso da un neto de u$s 2.015 millones en el mes.



De esos 2.00 millones el BCRA estima que 800 quedaron en bancos, 500 se fueron y 700 se usaron… pic.twitter.com/PfOaSMCAg0 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 31, 2026

También afectó el déficit en servicios por US$627 millones, aunque en este caso representó una disminución del 16% en términos interanuales. Puntualmente, al poner el foco en Viajes y Pasajes, luego de que en junio arrancara el Mundial de Fútbol, la estimación de la cuenta a través del mercado de cambios resultó negativa por US$541 millones (con US$814 millones de salidas y US$273 millones de ingresos).

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, aclaró el Central. Esto se debe a que existe el dólar tarjeta, que actualmente cotiza a $1963.

También hubo una mayor presión compradora por parte de los ahorristas minoristas. Durante junio, 1,5 millones de argentinos accedieron al mercado de cambios —unas 100.000 más que en mayo— para comprar en términos brutos unos US$2443 millones. En tanto, hubo 715.000 personas que vendieron los billetes por un total de US$428 millones. Es decir, hubo una demanda neta de US$2015 millones, un 11,6% más que el mes pasado.

“En junio hubo 1,5 millones de personas que compraron dólares billetes por US$2443 millones y 715.000 vendieron por US$428 millones. Eso da un neto de US$2015 millones en el mes. De ese monto, el Banco Central estima que US$800 millones quedaron en bancos, US$500 millones se fueron y US$700 millones se usaron para pagar gastos de tarjeta”, señaló Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

En junio el BCRA compró mucho, pero menos que abr y mayo porque bajó el superávit comercial (mas pagos de impo), aumentó el déf en SS y rentas (se pagaron más dividendos). Del lado financiero quedó estable (algo menos de FAE, aunque siguió alta) pic.twitter.com/K3V36pBVRg — Martin Polo (@Macroopolo) July 31, 2026

En cuanto a las reservas internacionales del Banco Central, disminuyeron US$3323 millones en junio y finalizaron en un nivel de US$44.870 millones. Esta variación se explicó por la caída de tenencias en moneda extranjera de las entidades del BCRA, la cancelación de deuda con organismos internacionales, el pago de Bopreales, entre otras razones. Pero esto fue parcialmente compensado por las compras de dólares por parte del Banco Central, que sumaron US$1418 millones, y los US$640 millones que ingresaron por nuevas emisiones de títulos del Gobierno en el mercado local.

“En junio el Banco Central compró mucho, pero menos que en abril y mayo porque bajó el superávit comercial (hubo más pagos de importaciones), aumentó el déficit en servicios y rentas (se pagaron más dividendos). Del lado financiero quedó estable (algo menos de formación de activos externos, aunque siguió alta)”, sumó Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros.