Más preguntas que respuestas: incertidumbre por el freno del Parlamento Europeo al acuerdo con el Mercosur

Era una posibilidad, pero nadie esperaba que, apenas cuatro días después de la firma del acuerdo más amplio y ambicioso en la historia del Mercosur y también de la Unión Europea (UE), el bloque de 27 países pusiera, abruptamente, el freno de mano. En el mundo de los negocios se sabe que los acuerdos tienen valor siempre y cuando esté puesto el último punto. En este caso, hubo festejos anticipados. No todo estaba dicho.

El Parlamento Europeo debía aprobar el documento firmado en Paraguay. En vez de ello, por mayoría se envió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su revisión. Suponiendo que este tribunal se expida rápidamente, el acuerdo volvería a pasar al Parlamento Europeo para su aprobación.

En este marco, la Unión Europea está dispuesta a implementar el acuerdo de manera provisional, dijo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Provisional es una palabra difícil de digerir para quienes piensan importar o exportar. Se ofrecen por ahora, más dudas que certezas.

Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur comenzarán el proceso de ratificación de acuerdo con sus procedimientos nacionales y prometen ser ágiles para llegar a buen puerto. Según la funcionaria de la UE, el bloque listo para actuar tan pronto como al menos un país de Mercosur ratifique el acuerdo. Se esperaba que a fin de año entrara en vigencia de manera permanente. No es probable que esto suceda.

Horacio Augusto Pereira, investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones Sociales de la Universidad Austral, analiza que “este tipo de procesos judiciales en la Unión Europea no son rápidos: suelen demorar entre 18 y 24 meses, porque el tribunal debe analizar en profundidad si el acuerdo es compatible con los tratados europeos”.

Cree que este freno introduce un nuevo nivel de incertidumbre para los exportadores y para el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya venía marcado por idas y vueltas políticas.

Estamos en una ventana corta de tiempo en donde cada día que pase sin definiciones por parte de los europeos sobre qué es lo que quieren con Latinoamérica, entre ellos el Mercosur, <b>debilita fuertemente nuestra relación estratégica</b>

Por qué complica a la Argentina

Será complejo para los exportadores e importadores definir una estrategia comercial en estas condiciones. Las preguntas son muchas y las respuestas todavía no son precisas.

Es cierto que, en el marco del acuerdo, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE crecerían un 17%, sin embargo, lo que más espera la Argentina es la creación de un terreno fértil para la llegada de más capitales desde la UE. Es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en este país, con un stock cercano a US$75.000 millones, equivalente al 40% de la IED total, según fuentes oficiales.

Si se posterga su puesta en marcha, estas inversiones podrían tomar otro rumbo, ya que competidores de la Argentina estarían dispuestos a fortalecer relaciones comerciales con la UE antes de que el Mercosur pueda aprovecharlas.

A diferencia del Mercado Común del Sur, la UE tiene una gran cantidad de acuerdos comerciales en el mundo. El economista José Ingaramo advierte, por ejemplo, que el 27 de enero se firma uno muy importante de la Unión Europea con India, y abarca el 90% de las posiciones arancelarias.

Momento de indecisión

Desde las propias filas europeas las posiciones todavía no se armonizan, aunque Ursula von der Leyen dijo que la Unión Europea estará lista cuando los países del Mercosur estén listos; habría que ver, dicen los expertos, qué significa eso.

Marisa Bircher, quien fue secretaria de Comercio Exterior a nivel nacional y actualmente está al frente de la consultora BiGlobal, opina que “el hecho de que los países del Mercosur van a avanzar rápidamente en la ratificación pone de manifiesto la indecisión política de la Unión Europea sobre el camino a tomar en cuanto a sus relaciones estratégicas. En este momento histórico de tensión geopolítica, de fragmentación y polarización, tantas dudas del lado europeo debilitan la concreción de un acuerdo que va más allá de lo comercial“, advierte.

Agrega que “estamos en una ventana corta de tiempo en donde cada día que pasa sin definiciones por parte de los europeos sobre qué es lo que quieren con el Mercosur, debilita fuertemente nuestra relación estratégica“.

La Comisión Europea, por su parte, manifestó que “lamenta profundamente la decisión del Parlamento Europeo de solicitar una opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino con los Tratados de la UE”.

Esta decisión, aclara la entidad, se produce “en un contexto en el que los productores y exportadores europeos necesitan con urgencia acceder a nuevos mercados, y en el que la Unión Europea debe avanzar en su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y previsible”.

Desde la perspectiva de la Comisión, sostienen, las tres cuestiones planteadas en la moción del Parlamento Europeo no están justificadas. “Estos puntos ya han sido abordados de manera exhaustiva con el propio Parlamento y no son nuevos, ya que han sido tratados en acuerdos anteriores”, aseguran. Consultadas fuentes de la Unión Europea en la Argentina sobre este punto, respondieron que “se trata de un tema interno institucional”.

Mientras tanto, siguen las protestas en distintos países de la UE. Las aguas no están calmas y se multiplican las incógnitas en una negociación que afecta a un mercado de más de 700 millones de personas.