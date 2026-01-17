Se firmó: luego de 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea se integran en un área comercial

ASUNCION.- El amplio teatro San José de Flores, parte del extenso complejo del Banco Central de Paraguay, con capacidad para unas 800 personas, explotó en aplausos a las 12.30. El motivo era que se acababa de firmar, después de 26 largos años de idas y vueltas, marchas y contramarchas, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que al entrar en funcionamiento creará el área de libre comercio más grande del mundo, con 720 millones de personas.

El presidente Javier Milei, sentado en primera fila, fue uno de los testigos de honor de la firma, que la formalizaron los cancilleres del Mercosur y los líderes de la Unión Europea.

Milei estuvo junto a sus par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña, mientras que por la Unión Europea firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.

También llegaron a Asunción, que amaneció nublada y calurosa, los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz y Panamá, José Mulino, ambos países en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

Faltó, como se esperaba, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que quería firmar el acuerdo el 20 de diciembre pasado, en la cumbre de presidentes del Mercosur, realizada en Foz de Iguazú, pero se demoró. Da Silva armó un acto aparte en Río de Janeiro, el viernes, que despertó malestar en la Casa Rosada.

Milei había llegado a las cuatro de la mañana al Aeroparque Metropolitano tras su participación en el festival de doma y folklor de Jesús María, dónde incluso compartió escenario con el Chaqueño Palavecino. Volvió a volar pasadas las 9.30, acompañado por el canciller Pablo Quirno, rumbo a Asunción en un avión de la Fuerza Aérea.

En el aeropuerto lo esperaba el embajador en Paraguay, Guillermo Nielsen. Poco antes de Milei, de un avión de bandera brasileña bajaron el canciller Mauro Vieira, representante del presidente Luis Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen. Se trató de una cortesía más de Lula para con la jefa de la diplomacia europea, que un día antes de la firma en Asunción llego a Río de Janeiro.

Javier Milei fue recibido en Asunción por el embajador Guillermo Nielsen (Photo by Daniel Duarte / AFP) DANIEL DUARTE - AFP

El Presidente arribó a las 12.15 a la sede de la firma. Sonriente, se estrechó en un prolongado abrazo y diálogo posterior con el presidente Peña, quien lo acompañó dentro del salón.

Uno a uno, los invitados fueron llegando a la sede del Banco Central, en el mismo teatro en el que, el 26 de marzo de 1991, se firmara el tratado de Asunción, que dio inicio al Mercosur, y que por Argentina firmara el entonces presidente Carlos Menem, admirado por Milei, quien a poco de llegar a Balcarce 50 sumó su busto al salón de los Bustos de la Casa Rosada.

El presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y la titular de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, al arribar al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, Paraguay (Photo by Daniel Duarte / AFP) DANIEL DUARTE - AFP

Al acuerdo lo habían buscado Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, tanto como los distintos gobiernos de signo peronista y kirchnerista. Pero recién fue posible en el inicio de 2026.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Brasil., Luiz Inacio Lula da Silva, en Río de Janeiro Bruna Prado� - AP�

Noticia en desarrollo