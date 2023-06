Funcionario candidato: el peligroso experimento del Ministerio de Economía

escuchar

El entorno del ministro de Economía, Sergio Massa, advierte que el funcionario podría dejar el Palacio de Hacienda porque está “cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y de la incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes” de la coalición oficialista. El timing de las declaraciones no es menor, ya que las amenazas se intensificaron cuando faltan apenas dos semanas para el cierre de las candidaturas. No importa que, mientras tanto, Massa esté negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la quinta revisión del acuerdo. Los técnicos del organismo avanzan sin saber hasta cuándo durará su interlocutor.

En el mundo hay algunos casos de ministros de Economía que se lanzaron como candidatos a presidente y ganaron las elecciones: Fernando Henrique Cardoso, en Brasil; Emmanuel Macron, en Francia, y Santiago Peña, en Paraguay. Los primeros dos renunciaron unos meses antes a su cargo para dedicarse a la campaña, mientras que el recientemente electo presidente paraguayo había sido ministro varios años antes.

Massa quisiera entrar en ese selecto grupo, pese a que no tiene logros económicos para mostrar con una inflación mensual arriba de 8%. El ministro puede hablar de que evitó un desmadre mayor al hacerse cargo del ajuste económico con los aumentos de tarifas y la licuación de ingresos de los jubilados, pero políticamente no es muy atractivo y, además, la mayoría de la sociedad no se imagina cuánto peor pudo haber estado la economía. Es un contrafáctico difícil de explicar, pero el ministro y su entorno lo utilizan para argumentar dentro del oficialismo.

“Massa está contestando con gestión 24x7 a la irresponsabilidad política de la PASO. Mete resultados a partir de la gestión. Viene de meter alivio fiscal, con la suba del piso de Ganancias sobre el aguinaldo y con los monotributistas. Todas medidas apuntadas a la clase media laburante. Lo del canje de deuda de ayer fue un golazo para descomprimir la curva de vencimientos en pesos. Otra muestra más de equipo y gestión. Sigue el orden económico y la estabilidad a partir de Massa”, dicen en el Palacio de Hacienda.

Sergio Massa y su equipo económico en el Palacio de Hacienda

El entorno de Massa destaca la posición de los gobernadores oficialistas, que exigieron unidad en las PASO con la propuesta de que haya un solo candidato, en línea con lo que suele repetir el líder del Frente Renovador. “Es poco competitivo ir a internas, sería un error estratégico electoral, político y económico. La interna está haciendo caer a Juntos por el Cambio. Sería un error estratégico que el oficialismo gobernando, haga lo mismo”, enfatizan en el equipo del ministro, que se ilusionan con que el oficialismo logre una base de 30 puntos en las primarias y llegue competitivo a octubre.

De esta manera, piensan en el Palacio de Hacienda, la economía se mantiene ordenada. “De lo contrario, salís cuarto y tenés inestabilidad en todos los órdenes. Imaginemos el día después si [Javier] Milei es el candidato individualmente más votado, que dice que un dólar puede valer $25.000 [con la dolarización, según cálculos de Economía]”, agregan. Este será uno de los puntos del que se hablará mañana en el congreso del Frente Renovador, donde se buscará mostrar carácter federal y volumen político.

“A 10 años del surgimiento del Frente Renovador, hay un espacio político ordenado y prolijo, con representación en todas las provincias, con los ejes de sentido común y capacidad de gestión que le reconocen a Massa. Y con una agenda de pragmatismo y sentido común. Acuerdos con todos los sectores, campo, empresas y relaciones internacionales”, dijeron en el espacio político.

El ministro candidato

El impacto que tendría en la economía si Massa se postula como candidato a presidente no es concluyente entre los analistas, que dividen sus opiniones entre los que prevén que se mantendrá la tensa estabilidad actual y los que creen que ambas funciones son incompatibles, dada la frágil situación.

“Claramente, Sergio juega un papel de ancla de estabilización en esta economía. Él tiene una enorme capacidad política, tiene contactos y labura hasta las tres de la mañana. Además de esas cualidades, los interlocutores lo ven como un posible presidente y eso genera una cooperación mayor que si fuera una persona que está de paso. Todo eso hace que, pese a la fragilidad de todos los indicadores económicos, Massa haya podido mantener la economía como está. Sigue siendo frágil, pero lanza iniciativas que le permiten ganar tiempo y la situación no llega a ser crítica”, opina Martín Rapetti, fundador y director de la consultora Equilibra.

Sergio Massa y Kristalina Georgieva siguen en conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo que le dé margen de maniobra en el mercado cambiario libre Ministerio de Economía

Para el economista, la amenaza de que Massa puede renunciar no es creíble, dada su ambición política. “Una vez que te subís al barco es más difícil bajarse. Todo el mundo le atribuye a Martín Guzmán la crisis que se desató tras su salida. Es un ministro que queda dañado en su reputación. Si Massa se va y genera un quiebre de la coalición, las chances de que haya una crisis son muy potentes y la gente le va a echar la culpa. No me imagino que sea indoloro para él bajarse del barco. Pueda amenazar, pero los incentivos no son muy favorables a salirse”, dice Rapetti.

El analista económico Federico Furiase señala las dos miradas contrapuestas sobre una posible candidatura de Massa, desde el punto de vista del mercado financiero. “Dentro de la coalición de gobierno, Massa es el que encara y sostiene las conversaciones con el FMI, el que mostró señales de suba de tasas de interés y el que mantuvo la dinámica del gasto público por debajo de la inflación. Si Massa es candidato, de algún modo asegura que él o su equipo seguirá al frente de lo económico porque, si no, qué incentivos tiene de seguir a cargo de economía”, dice el analista de la consultora Anker, que fundó Luis Caputo.

“Lo que es positivo se puede matizar con los problemas que pueden traer las inconsistencias de ser ministro y estar en campaña. Lo que diga como candidato puede estar en contra de los objetivos económicos de corto plazo, sobre todo cuando se está negociando un programa de ajuste con el FMI”, agregó.

Sergio Massa junto a Máximo Kirchner en China Prensa

Una mirada similar tiene Fernando Baer, de la consultora Quantum, fundada por Daniel Marx: “En principio, si Massa decide lanzarse es porque llegó a un acuerdo con el Fondo. Desde lo económico, en este contexto no sería algo malo, sería todo lo contrario, porque trabaja con un equipo, donde Massa tiene un rol más político que técnico. Hoy la situación no es buena, pero de alguna manera se sigue tratando de apuntalar el programa con el FMI, que es bastante benevolente, pero evita el colapso”, indicó el economista.

Caso contrario opina Rodolfo Santángelo, socio de Carlos Melconian en la consultora Macroviews. “Massa no es competitivo con esta economía, es un ministro que se presenta para perder. ¿Quién se va a ocupar de lo que necesita la economía para llegar a agosto? Para el peronismo, su máximo aspiracional es ganar la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el futuro político de Massa depende de que esto no se descontrole. El objetivo de él es llevar el barco al puerto”, indicó.

Finalmente, Miguel Kiguel, director de Econviews, indicó que, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, “sería muy riesgoso” cambiar el ministro en este momento. “Hay muchos frentes abiertos, y la verdad que si viene alguien nuevo a tratar de manejar todo esto es extremadamente riesgoso. Es como cambiar el caballo en el medio del río. Estamos en medio de la tormenta. La única forma que podría ser candidato es teniendo el doble rol y mantener el control del Ministerio de Economía, lo cual es extremadamente difícil. Pero me parece que un cambio en este momento, donde hay problemas de inflación, de cepo, en medio de las negociaciones con China, con Estados Unidos y con el FMI sería extremadamente riesgoso”, concluyó el exsecretario de Finanzas.