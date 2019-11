Crédito: Scott Chernis

El director de la asociación GSMA, que agrupa a empresas telefónicas de todo el mundo, dijo que la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil podría arribar al país entre 2021 y 2022, pero que antes se deben hacer pruebas

16 de noviembre de 2019

LOS ÁNGELES.- Mats Granryd, el director general de la asociación GSMA -que agrupa a operadores de telefonía móvil de todo el mundo- se refirió a cuándo podría llegar la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil al país y dijo que, a diferencia del 4G, el 5G será más beneficioso para las empresas que para los usuarios por la posibilidad que habilitará para equipar a las cosas con conectividad (Internet de las Cosas).

"Cuando equipas a las cosas con conectividad, se pueden medir, podemos saber dónde están, podemos saber cómo utilizarlas mejor, así que eso va a ser poderoso para las industrias y, con tecnologías de última generación 5G, se va a tener la capacidad de rebanar (cortar) la red lo que significa que le podremos dedicar una velocidad o una capacidad a un hospital o una fábrica. Así que literalmente van a tener fibra en el área que va a garantizar la capacidad y eso también va a ser muy interesante para las industrias", explicó.

Sin embargo, Granryd en general no solo habla de 5G sino de "conectividad inteligente" ya que agrupa a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil con la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas (IOT) y el big data.

"Todo esto se puede usar comercialmente y también para salvar vidas. Por ejemplo, gracias al big data, podemos predecir dónde será el próximo brote de tuberculosis y prevenirlo enviando medicamentos", aseguró. Sin embargo, dijo que, para que la industria móvil pueda llegar a esto, se necesita que "los países tengan un marco legal acorde: licitaciones de espectro sin sobreprecios, que se permita la fusión de compañías, que la cancha sea pareja para todos los jugadores y que se protejan los datos privados".

-¿Cuándo va a estar disponible 5G en la Argentina?

-Hay pruebas que están teniendo lugar ahora en el país y eso va a continuar por una gran porción del 2020. Yo pienso que en 2021-2022, pero esto no es una carrera. Creo que es importante darse cuenta de eso. Sabemos que, en 2025, es decir en seis años, va a haber 1300 millones de conexiones 5G, pero 4G va a seguir creciendo, así que 4G va a estar por muchos, muchos años. Incluso 3G va a ser más grande que 5G en 2025, así que no hay apuro. Se necesitan hacer pruebas y los operadores argentinos las están haciendo y esto lo ves en muchos países. Hoy hay solo 4,7 millones de conexiones 5G y cuatro de cada diez son de Corea del Sur. En los Estados Unidos hay dos operadores empujando fuerte que son Verizon, AT&T y Sprint, pero sobre todo Verizon y AT&T que están desplegando su red como reemplazo del cable fijo. También hay muchas pruebas en Europa así que la Argentina creo que está a la par del resto de los países y van a lanzarlo cuando el país y los operadores piensen que es el momento adecuado. La tecnología está disponible, solo es cuestión de cuándo hacerlo.

-Usted dijo que para desplegar 5G se necesitan grandes inversiones por parte de las compañías ¿Cuál debería ser la duración de las licencias de espectro?

-Cuánto más largas, mejor. Tradicionalmente han sido de diez años, pero ahora necesitamos al menos 20 años y ya lo hemos visto en algunos países como Brasil o Colombia que están cambiando los plazos de 10 a 20 años lo que es una señal muy prometedora y muestra que los gobiernos entienden que esto es más complicado de lo que era antes, así que 20 años o más creemos que es el tiempo mínimo.

-En una entrevista dijo que el 5G va a llegar antes a la Argentina de lo que tardó en llegar el 4G ¿Mantiene su pronóstico?

-Pienso que sí y pienso que, en general, la acogida de 5G va a ser mas rápida que la de 4G así que si te fijas cuánto se tarda en llegar a los 1000 millones de usuarios de 4G contra 5G, 5G va a ser un poco más rápido lo que no creo que sea extraño porque ahora entendemos el poder de los datos, nos estamos volviendo más adictos al uso de los celulares así que obtener algo que es incluso mejor, creo que irá más rápido. Pero creo que no debemos olvidar el hecho de que 4G también va a ser fantástico hacia adelante y 5G va a ser bueno porque va a ser más rápido con una latencia más baja y con un menor costo en algún punto, pero también va a significar que se van a poder hacer conexiones de Internet de las Cosas y eso es algo interesante para los negocios. Así que va a ser una gran apuesta para los negocios. 4G fue para vos y para mí (usuarios), pero 5G va a ser un poquito para nosotros y mucho para los negocios y eso es interesante.

-Justamente mi próxima pregunta era cuáles son los beneficios del 5G para las industrias y los negocios ¿la conexión?

-El tema de este evento es la conectividad inteligente y creo que es importante decir que 5G es una conexión, pero la inteligencia viene de la inteligencia artificial y el big data y, si tomas eso y le pones Internet de la Cosas junto con 5G, ahí tenés algo super cool. Y por eso decimos que estamos en el comienzo de una nueva revolución industrial que va a cambiar la forma en la que vivimos, trabajamos y hacemos negocios, ¿Por qué es tan importante? Bueno porque podemos equipar a las cosas con conectividad y, cuando las equipas, las podemos medir, podemos saber dónde están, podemos saber cómo utilizarlas mejor, así que eso va a ser más poderoso para las industrias y con tecnologías de última generación 5G se va a tener la capacidad de rebanar (cortar) la red lo que significa que le podemos dedicar una velocidad o una capacidad a un hospital o una fábrica. Así que literalmente van a tener fibra en el área que va a garantizar la capacidad y eso también va a ser muy interesante para las industrias.

-¿Y cuáles son las ventajas que 5G puede traer en el cuidado de la salud?

-Poder interactuar con tus padres o abuelos o hijos cuando estás viajando o que personas con problemas mentales tengan acompañantes para poder ir a ver a otras personas. Pienso que es algo crítico y que con 5G, con una latencia más baja, la interacción se va a volver muy real, va a dar una sensación diferente que una conexión con otra latencia y menor velocidad, que son las que tenemos hoy. Así que estoy esperanzado en que va a haber más oportunidades para interactuar con la gente, pero a través de estos dispositivos.

-En otro orden de temas, el año pasado cayeron por primera vez en mucho tiempo las ventas de smartphones a nivel mundial ¿Cree que la tecnología 5G va a ayudar a que se recuperen las ventas?

-Sí. Pero creo la caída de las ventas es una señal de que no hay grandes diferencias entre los celulares y usamos los aparatos por más tiempo. No los cambiamos cada nueve meses, los cambiamos cada 18 meses o cada dos años lo que pienso que está bien. Pero con 5G vas a necesitar comprar uno nuevo, no vas a poder tener el mismo. La industria está viendo como diferenciarse y con 5G y la conectividad inteligente va a haber más dispositivos así que el celular solo va a ser uno. Va a haber relojes conectados, la aspiradora, la heladera, tu auto. El auto ya representa un montón de conexiones hoy y todo va a estar conectado y junto en tu dispositivo desde el cual vas a manejar tu ecosistema, tus cosas. Así que no solo va a haber más ventas de celulares sino de todos los otros dispositivos.

-Por último, el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos ¿Puede afectar el despliegue de 5G?

-Lo que hemos dicho es que esta industria prospera con escala así que necesitamos que la industria tenga el mismo estándar y la misma tecnología globalmente. Ese es el mejor lugar para nosotros y también para los consumidores porque los precios van a ser menores. Seguro que hay diferentes preocupaciones en torno a la seguridad y eso dependerá de cada gobierno para ver cuál es su posición sobre eso, pero nosotros, como industria, queremos tener escala, el mismo estándar y eso es lo que GSMA pide: el mismo estándar y despliegue en todos lados porque eso es lo que más hace sentido para todos como consumidores para que el servicio sea más barato y mejor.