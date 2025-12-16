LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre

Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1480 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1465,14 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)Jacquelyn Martin - AP

Cotización del dólar de hoy

De cuánto fue la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de noviembre fue del 2,5%. Tal como ocurrió en septiembre y octubre, este es el tercer mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los de servicios como agua, gas, electricidad y vivienda; transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más influyeron en este porcentaje.

La inflación de noviembre 2025 fue 2,5%

Dólar: el Banco Central informó que cambiará el esquema de bandas y se compromete a acumular reservas

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes que desde el año que viene el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con el último dato de inflación. La entidad, además, anticipó que comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado. “El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”, señaló la entidad a través de un comunicado.

El año próximo cambiará el esquema de bandas[e]MARTIN ZABALA - XinHua

Dólar hoy: a cuánto cerró el blue ayer

  • Compra: $1460.
  • Venta: $1480.
