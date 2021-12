Medidas artificiales: clínicas y sanatorios volvieron a acusar al Gobierno de asfixiar al sector

Las empresas de medicina prepaga y obras sociales volvieron a advertir sobre la “crítica” situación del sector y confirmaron que respetarán la resolución de la Superintendencia de Salud de trasladar a las prestadoras el aumento del 9% de sus cuotas que regirá desde el próximo mes.

En un duro comunicado enviado por la Unión Argentina de Salud (UAS), las empresas advirtieron sobre “el continuo agravamiento del financiamiento del sistema de salud privado de la Argentina” y señalaron que “algunas están teniendo problemas de giro corriente que pueden derivar en cesación de pagos”.

En las últimas semanas, las empresas financiadoras les habían comunicado a los sanatorios, clínicas y hospitales privados que, “como consecuencia del incesante aumento de los costos de la salud y la aceleración de la tasa de inflación en el país” hay un atraso de 50% en sus ingresos en los últimos dos años. Por lo tanto, manifestaron “la imposibilidad de trasladar el último tramo del aumento otorgado por el Gobierno del 9% a los prestadores de la salud”.

Sin embargo, a raíz de la “intimidación” de la Superintendencia de Servicios de Salud para que se traslade la totalidad del aumento de enero a los prestadores, “todos los socios financiadores, integrantes de la UAS, se pondrán a derecho respecto de la resolución, aun cuando para muchos de ellos sea de difícil cumplimiento”.

“Se deja constancia expresa que si las autoridades sanitarias del gobierno presumen que con dicha decisión han solucionado el fondo de un problema severo que requiere una praxis idónea y cuidadosa, deben saber que sólo han atrasado momentáneamente un problema que volverá agravado en el futuro cercano hasta que haya soluciones sustentables que traigan viabilidad a todo el sistema. Las decisiones formales adoptadas por la SSS son medidas artificiales que profundizan los problemas y no afrontan la realidad”, indicó la cámara.

Además, señaló que “la supervivencia del sector financiador es indispensable para la existencia del sector prestador, y a la inversa”. “Quien no lo entienda así, estará contribuyendo en muy poco tiempo al colapso de todo el sistema de salud privado en medio de la peor pandemia que hemos conocido y, en ese contexto, ya no importarán las exigencias administrativas que pueda imponer el Gobierno. En ese momento los más perjudicados no serán las empresas que estarán conminadas a su desaparición, sino los pacientes que se quedarán definitivamente sin su cobertura de salud y los trabajadores del sector que verán amenazadas sus fuentes laborales”, agregó.

Ayer, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) también informó a las autoridades “la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”.