Melconian aseguró que la Argentina “no tiene reservas” y cuestionó al Gobierno: “Llevan en la sangre el endeudamiento”

El economista y extitular del Banco Nación Carlos Melconian habló este domingo sobre el paquete de anuncios y cambios regulatorios que implementó el gobierno de Javier Milei con el objetivo de sumar dólares a las reservas del Banco Central (BCRA). “La Argentina tiene reservas negativas desde agosto del 2022. A merced a distintas triquiñuelas financieras, este gobierno las reconstituyó a los seis meses y ahora volvió a entrar en el mismo sendero”, apuntó.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, cuestionó el enfoque del equipo económico oficial y advirtió que el país enfrenta “problemas estructurales” que no se resuelven con medidas de corto plazo. “La Argentina está con reservas negativas. Hay un problema de falta de reservas, de enfrentamiento con la deuda futura y de competitividad. La Argentina no está hoy para tener el dólar que tiene -sí en otro momento, cuando haya hecho las reformas-, pero hoy malgastamos el dinero a este valor del dólar“, sostuvo.

“El análisis puede ser cortoplacista o de fondo: sí; colocaron deuda; sí, bajó la inflación, pero ese es el formato de corto plazo. Hay otro formato de fondo, que es el de mirar a dónde estamos yendo política y económicamente. Ahí tenemos un problema", remarcó y siguió: “Económicamente, me conformo con que sea un gobierno de transición y plante la bandera fiscal para que ningún otro gobierno discuta el equilibrio del fisco y que reconstruya su política”.

Melconian se diferenció del Gobierno y aseguró que no tienen reservas positivas.

A su vez, diferenció esta gestión de la del expresidente Mauricio Macri, y apuntó contra el equipo económico de ese entonces, aunque señaló con preocupación la continuidad de nombres clave. “Esto no es parecido a Macri, pero lo que genera temor es que los personajes son los mismos que chocaron con Macri. Lo llevan en la sangre el endeudamiento, ese es el problema”, lanzó, en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo.

Más allá de las críticas técnicas, Melconian también apuntó al clima político. “Hay que terminar con la división y el odio, ya es cansador todos los días lo mismo. A mediano plazo, la Argentina tiene que reconstruir su tejido político; quizás será con gente nueva y reconstruyendo partidos”, dijo y planteó: “El plomero se encarga de lo sanitario, el médico de la medicina, el político de la política. Pero tuvimos mala leche en la Argentina, tenemos una cagada”.

En esta misma línea, apuntó contra el Presidente, al que calificó como un "outsider" que "sirve para patear el hormiguero". “Tenés que construir: pateaste el hormiguero pero tenés que saber qué viene después, porque pateando el hormiguero no resolvés”, expresó.

Siguiendo con su metáfora, indicó: “Lo que tiene de interesante este período es que vino alguien y pateó el hormiguero, pero con eso solo no alcanza. El tipo de cambio no es de libre flotación, primero porque sigue el cepo, que no está levantado definitiva y totalmente".

Y siguió: “En lo que se llama demanda de dólares falta un gran actor con mucho dinero: el propio Gobierno. No hay libre demanda como pregonan. Esto se soluciona si el Presidente y el ministro de Economía se sentaran y preguntaran a los que no están de acuerdo. Si el micrófono está siempre de un mismo lado se confunde. El tipo de cambio no es libre porque hay cepo y le falta un demandante“.

Finalmente, el economista criticó al Gobierno por justificar sus medidas económicas en base a la “herencia desastrosa” de la administración anterior. “Me rompe las pelotas caer en eso. Para que tu palabra tenga valor hay que decir que la herencia fue desastrosa, ya está todo eso, flaco. Basta, libérense la cabeza“, expresó y cerró: ”Me gustaría saber cómo se reconstruirá la Argentina a mediano plazo. Los de la vereda de enfrente a cualquier movimiento lo ven mal y los otros hablan y no reciben una sola repregunta de un periodista que es amigo y entonces hablan, hablan y hablan y no dicen nada“.