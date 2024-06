Melconian explicó por qué el cepo es “ilevantable” y le envió una advertencia al Gobierno

Escuchar

El economista Carlos Melconian explicó este miércoles por qué el cepo cambiario es “ilevantable”. El también expresidente del Banco Central durante el macrismo planteó varios puntos de la política económica de Javier Milei que hace que, según él, no estén dadas las condiciones para esa apertura. En esa línea, advirtió: “Va a haber quilombo”.

“El cepo, con un régimen cambiario alternativo, se podía haber abierto. Y el cepo puede tener en algún momento una agenda anunciada por el ministro [de Economía, Luis Caputo] para ser abierto y para eso, se para frente a la cámara, lo dice y se compromete”, comenzó el excandidato a ocupar la cartera económica de Patricia Bullrich durante en una entrevista para Radio Rivadavía.

Fue en ese marco que el Melconian enumeró varias razones que hacen que el cepo sea “ilevantable”, algo que el Gobierno espera abrir este año. “Acá los números del superávit son muy finitos. El Gobierno no puede levantar el cepo. Compró US$17.000 millones y embolsó 11 y pico porque Argentina tiene obligaciones y las honró. Esos 11 y pico valen cero porque los otros le dejaron 11 y pico negativo”, argumentó Melconian sobre las reservas que posee el Banco Central.

Otra de las razones que marcó es el saldo de exportaciones e importaciones: “Por delante hay un flujo de comercio exterior. Tengo que ver el flujo aunque tenga el superávit fiscal”.

Tercero, mencionó el problema de la deuda. “Tengo US$20.000 millones. Lo que importa ahora es que alguien empiece a viajar al exterior de verdad para discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y terminar con el bartoleo. Hay que terminar de pensar qué hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le estamos pagando al pedo cinco mil palos por año. Definan qué quieren hacer”, aseveró.

Tras ello, advirtió: “Si destrabo, solo nos falta chequear qué pasa cuando la Argentina convive con el superávit fiscal. El bimonetarismo hace que haya que pensar bien cómo se abre esto a futuro, porque el argentino va a seguir tentado en ahorrar en dólares aunque esté Milei, Caputo o Melconian. Ese no es un tema menor”.

Por otro lado, insistió con el riesgo país, que se mantiene alrededor de los 1400 puntos. “Si antes de fin de año el riesgo no perfora los 1000 puntos, va a haber quilombo. Necesitás que el riesgo caiga para que te dé una tasa de interés para renovar”, justificó.

Convencido de estos puntos, resumió: “Entonces, tenés reservas cero, el flujo del comercio un poco justito, las 20 mil lucas de deuda y tenés que ir a negociar. ¿Y cómo se abre el cepo ahí?”

“El cepo es ilevantable. Se lo digo yo al ministro. Le siguen dando manija a la dolarización, la baja en la tasa de interés, estamos en un tercer trimestre donde el toro está en una transición que sigue ir con el FMI”, concluyó Melconian sobre este tema.

El Presidente había apuntado contra el economista durante la cena de la Fundación Libertad en abril: “Algunos economistas profesionales, quizás por ignorancia o resentimiento, dicen que no hay plan de estabilización, pero entonces cómo es que baja la inflación”, planteó sin dar nombres y siguió: “No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

El presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad

Utilizó una metáfora de Melconian que se le oyó en diversas entrevistas para sostener la imposibilidad de dolarizar si no había dólares en las reservas. “Había uno que decía fideos con tuco... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error...“, lanzó, aun cuando el economista se encontraba presente en el evento.

“Ahora necesita un programa económico”

En otro tramo de la entrevista, Melconian destacó que si bien el Gobierno tuvo “un plan financiero exitoso”, es necesario un programa económico.

“El ingenioso plan financiero fue puesto en práctica para enfrentar la emergencia, fenómeno. Ahora necesita un programa económico. Después crecimiento, después desarrollo. Ahora tiene que tener una agenda”, analizó el economista.

“Acá tienen que preparar un programa fiscal. Y hay que preparar una agenda seria de saber a dónde va el régimen cambiario de Argentina”, agregó en ese contexto.

Carlos Melconian.

Asimismo, apuntó contra el Gobierno por anunciar que bajaría el Impuesto PAIS si se aprueba la Ley Bases este jueves. “Se fueron de boca. El Impuesto PAIS es un gran quilombo a enfrentar a fin de año. Porque ahí se cae solo. Entonces hay que readecuar un programa fiscal sostenible en términos de recaudación y en tema de gasto”, indicó.

Por último, reflexionó sobre el hecho de que el Gobierno “comprometió” varias cosas a cambio de la baja de la inflación: “El arreglo de los precios relativos, el nivel de actividad junto con el poder adquisitivo y el congelamiento cambiario”.

“Ahora hay que tener un programa. No se tiene que enojar el Gobierno cuando yo digo que había un plan financiero. Y es más, fue un plan financiero exitoso. Ahora hay que tener un programa”, cerró.

