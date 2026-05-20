Checker levanta US$8,1 millones para expandir su infraestructura global de pagos y stablecoins

Checker, la red global que brinda acceso a liquidez en stablecoins y activos digitales, pagos transfronterizos, tesorería y crédito a través de una única API, anunció hoy una ronda de financiamiento semilla por US$8,1 millones liderada por Galaxy Ventures, Al Mada Ventures y Framework Ventures.

La ronda también contó con la participación de instituciones estratégicas como Bitso y Airtm en América Latina; DFS Lab en África; y Onigiri Capital, SNZ Capital y Velocity en Asia. A su vez, fueron parte referentes del ecosistema fintech provenientes de compañías como Stripe, Tala, Flutterwave, Mesh, ComplyAdvantage y Superstate.

Para Jack Chong, CEO y cofundador de Checker, el anuncio representa una validación de hacia dónde se dirige la infraestructura financiera global. “Durante muchos años, operar pagos transfronterizos, treasury o liquidez internacional implicaba integrar múltiples proveedores, depender de banca corresponsal y construir capas operativas extremadamente complejas”, comenta a LA NACION.

En este sentido, señala un cambio estructural: “Las stablecoins y la tokenización empiezan a convertirse en una nueva capa de infraestructura financiera para organizaciones que necesitan operar globalmente, mover capital de forma más eficiente y reducir fricción operativa".

Además, la conversación sobre stablecoins dejó de estar ligada únicamente a cripto o trading. “Hoy empieza a entrar de lleno en treasury, pagos, foreign exchange y operaciones financieras reales”, asegura.

En este contexto, durante el último año la compañía alcanzó US$3000 millones en volumen total procesado, lo que equivale a aproximadamente el 1% del volumen anual global de pagos B2B realizados con stablecoins. Hoy, opera en más de 75 monedas y trabaja con 30 clientes —instituciones financieras reguladas en Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia—, entre ellas Rail (adquirida por Ripple), Braza Bank en Brasil, Belo en la Argentina, Bitso (también inversor) en México y Kiichain en Colombia.

Un problema estructural

Según explica Chong, gran parte de la infraestructura financiera global todavía funciona sobre arquitecturas heredadas y diseñadas para un mundo “mucho más fragmentado y menos instantáneo que el actual”.

“Muchas organizaciones siguen operando procesos críticos (conciliación, settlement, treasury, gestión de liquidez o FX) sobre sistemas poco interoperables, altamente manuales y dependientes de múltiples intermediarios. Eso genera costos operativos enormes, tiempos lentos de integración y una dificultad muy grande para escalar internacionalmente”, profundiza.

Jack Chong, CEO de Checker

Y agrega: “El problema es que mientras la demanda digital y la velocidad de los negocios crecieron exponencialmente, gran parte del back-office financiero evolucionó mucho más lento”.

Para superar esta barrera, se requieren tres elementos: infraestructura interoperable, estándares más abiertos y modelos tecnológicos capaces de abstraer complejidad. Es allí donde soluciones como Checker —con APIs unificadas, automatización y modelos basados en stablecoins— marcan la diferencia.

“Permiten reducir la dependencia de capas tradicionales de intermediación y operar con más eficiencia, velocidad y trazabilidad”, indica Chong. Y aventura que, en los próximos años, el diferencial competitivo no pasará por contar únicamente con acceso financiero, sino qué tan eficiente y programable es la infraestructura que existe detrás.

Bajo esta línea, Latinoamérica tiene un rol central: “La región combina alta demanda de dólares digitales, costos elevados en pagos internacionales, volatilidad cambiaria y una enorme necesidad de mejorar eficiencia en movimientos de capital. Eso hace que las stablecoins empiecen a resolver problemas reales, especialmente en pagos cross-border, tesorería, remesas y acceso a liquidez global".

Próximos pasos

Con esta nueva inversión, el equipo de Checker planea ampliar su cobertura internacional de pagos para reducir la dependencia de la banca corresponsal tradicional. A su vez, desarrollarán capacidades integradas de borrowing y lending para mejorar la eficiencia del capital y reducir los requerimientos de pre-funding de sus clientes, aprovechando las capacidades de liquidación instantánea de las stablecoins.

Por último, la compañía proyecta lanzar agentes impulsados por inteligencia artificial para gestión de tesorería, operaciones de back-office y analítica predictiva, lo que permitirá a las organizaciones financieras escalar su eficiencia operativa.

De aquí en adelante, para Chong el desafío no será tecnológico, sino operativo y regulatorio. “Creemos que el futuro probablemente no sea un reemplazo total del sistema actual, sino una convivencia entre infraestructura financiera tradicional y nuevas capas programables basadas en stablecoins”, concluye.