NotebookLM, Adobe Student Spaces o Astra AI, las tres mejores plataformas para estudiar con IA

Estudiar con inteligencia artificial ya no es una trampa o un atajo: es la forma en la que muchísimos estudiantes arman sus resúmenes o dejan de pedir apuntes a compañeros o resaltan material en un texto. La mayoría de las cosas hoy se hacen con herramientas de IA pensadas específicamente para esta tarea.

A dos jugadores fuertes como NotebookLM y Astra AI se sumó hace poco Adobe Student Spaces, la apuesta de la empresa conocida principalmente por el Photoshop. Acá, una guía para entender qué hace cada una y cuál conviene según el caso.

Adobe Student Spaces: una herramienta testeada en las mejores universidades

Adobe entró al juego con Student Spaces, una herramienta en fase beta —gratuita por tiempo limitado— que tiene un punto de partida diferente al de sus competidores: está construida sobre Adobe Acrobat, la plataforma de gestión de PDFs que lleva décadas en el mercado. La herramienta convierte materiales de clase en recursos de estudio interactivos como tarjetas didácticas, cuestionarios, guías, mapas mentales, videos y podcasts. Su integración con Adobe Express permite crear presentaciones visuales y mapas mentales automáticamente. Además, podés pedirle que convierta tus notas en un podcast para estudiar mientras caminás, viajás en transporte público o manejás.

Acepta hasta 100 archivos en formatos PDF, DOCX, PPTX, TXT y XLS, y permite compartir el espacio de trabajo con compañeros, un gran punto adicional. Pero tiene una contra grande: por ahora solo está disponible en inglés, aunque entiende otros idiomas, por lo que le podemos cargar documentos en castellano.

Un punto a favor para Adobe: todas sus respuestas incluyen citas claras al material original, para no correr el riesgo clásico de muchas IAs, que cuando no saben, inventan.

Se puede probar sin registrarse , aunque sin cuenta los contenidos se borran a diario. El detalle clave: Adobe la desarrolló con la participación de 500 estudiantes de universidades como Harvard, Berkeley y Brown. Por ahora es gratuita y para algunas herramientas, como podcast, presentaciones y sumarios en video, piden crear una cuenta personal de Adobe, sin costo.

NotebookLM: simpleza de la mano de Google

NotebookLM fue la primera herramienta de IA que demostró que se podía hacer algo útil con documentos propios más allá de un simple chatbot.

El concepto es simple: se le suben archivos —PDFs, presentaciones, documentos de texto, hasta videos de YouTube— y la IA los procesa para generar resúmenes, responder preguntas y crear material de estudio. Lo que lo hizo viral en su momento fue la función de podcast: a partir de los apuntes subidos, genera una conversación entre dos voces (Audio Overview) que explican el tema como si fuera un programa de radio.

Lo mejor que tiene son las citas. Si la IA nos dice algo, nos muestra exactamente dónde lo leyó. Esto evita las “alucinaciones” típicas de algunas otras plataformas. Esta plataforma de Google sigue siendo gratuita, está en español, y se puede usar desde el navegador sin instalación. Un punto en contra: no tiene un modo tutor ni tampoco seguimiento de progreso.

Astra AI: un tutor virtual… con una tarifa alta

Si NotebookLM es el procesador de documentos y Student Spaces es el organizador visual, Astra AI apunta a ser el tutor. La app cuenta con más de 300.000 usuarios activos y cubre 12 asignaturas con un sistema que genera automáticamente planes de estudio, “flashcards”, cuestionarios y podcasts a partir de los apuntes del usuario.

Lo que la diferencia del resto es el enfoque pedagógico: no da las respuestas, sino que guía al estudiante para que llegue solo. Se puede configurar el estado de ánimo al inicio de cada sesión: si el estudiante está estresado, la IA adopta un tono más motivador; si está concentrado, va directo al grano.

Es la única con un enfoque más multimedia: permite apuntar la cámara a un cuaderno o pizarrón para mostrarle algo a la IA y que nos lo explique.

También incluye calendario de estudio, música de fondo para concentrarse y un sistema de racha diaria estilo Duolingo. El problema es el precio: el plan premium ronda los 28 dólares mensuales o 140 anuales lo que la convierte en una opción más costosa que las otras. Tiene una versión gratuita, pero limitada a un par de archivos y chats por día.

Qué IA elegir

No hay una opción superadora, y lo mejor suele ser probarlas para ver cuál se adecúa más al estilo de cada uno.

Para los que necesitan procesar grandes volúmenes de material y generar resúmenes rápidos, NotebookLM sigue siendo la opción más madura y accesible. Suele ser una de las elegidas para investigar temas en profundidad.

Para estudiantes que trabajan principalmente con PDFs y documentos de Office, Adobe Student Spaces tiene la ventaja de integrarse de forma natural con archivos del ecosistema Adobe, aunque el idioma sigue siendo una barrera. Su plus: el material más visual para estudiar.

Para quienes buscan una experiencia de tutoría real, una especie de profesor virtual con seguimiento de progreso, práctica activa y simulacros de examen, Astra AI es la más completa, aunque hay que estar dispuesto a pagar.

Lo que estas tres plataformas tienen en común es que no reemplazan el estudio: lo reorganizan. Aprender sigue siendo algo que tiene que hacer el humano, y depende de su capacidad de atención y ganas. ¿Qué aporta la IA? Nuevas herramientas para lograrlo.