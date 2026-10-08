Mercado Pago lanza una nueva función para ocultar información sensible fuera de casa: ¿cómo activarla?

Mercado Pago presentó “Dinero Blindado”, una nueva herramienta de seguridad diseñada para proteger las cuentas de sus usuarios ante situaciones de exposición en la vía pública. La función se activa de manera automática cuando el dispositivo detecta que el usuario abandona sus lugares de confianza previamente configurados, como el hogar o la oficina.

“A través de Dinero Blindado, los usuarios podrán proteger y ocultar los saldos de sus reservas e inversiones en pesos y dólares, e inhabilitar transferencias en dólares y operaciones de compra y venta fuera de lugares de confianza. Además, podrán personalizar la protección según sus necesidades, eligiendo cuándo activarla o pausarla y qué productos específicos resguardar”, explicó la fintech a través de un comunicado.

Dinero Blindado permite configurar las redes de Wifi de confianza para evitar que terceros puedan acceder al saldo en cuenta e inversiones en espacios comunes Mercado Pago

La iniciativa surge en respuesta a las principales preocupaciones relevadas por la compañía sobre el manejo del dinero digital en su aplicación. Según un estudio interno, la principal preocupación ante la pérdida o el robo del celular es que un tercero pueda usar su dinero digital (52%), seguida por el acceso a sus datos personales (22%).

Ante este escenario, la aplicación detectó un “cambio de hábitos” de los usuarios en cuanto al cuidado en la vía pública: más del 64% evita sacar el dispositivo salvo que sea necesario y un 61% refuerza su protección mediante contraseñas o reconocimiento facial. En este contexto, 9 de cada 10 usuarios encuestados aseguró que activaría esta nueva función o consideraría hacerlo, lo que llevó a Mercado Pago a buscar una forma de proteger aún más a sus usuarios.

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios de Mercado Pago es que un tercero pueda usar su dinero en cuenta (Foto: Archivo)

“Hoy el celular es la billetera de millones de personas. Por eso, la prevención ante fraudes y la protección activa son atributos muy valorados. Dinero Blindado es una solución más que sumamos a la cuenta digital de Mercado Pago y que funciona como una capa adicional de seguridad para que nuestros usuarios salgan de su casa con la tranquilidad de que su dinero está siempre protegido”, aseguró Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina.

Cómo activar Dinero Blindado en Mercado Pago, paso a paso

Esta función ya está disponible para todos los usuarios de Mercado Pago. Para que se active, se deben configurar las redes de WiFi frecuentes y gestionar dentro de la Central de Seguridad de la app o a través de Mago, el asistente personal de Mercado Pago. Al salir de esos entornos, se protege temporalmente la información sensible y, al regresar a un lugar de confianza, el usuario puede volver a operar con normalidad.

A continuación, este es el simple proceso para activar Dinero Blindado en Mercado Pago:

El paso a paso para activar Dinero Blindado en Mercado Pago Mercado Pago