Aquellas personas que perciban algún pago de Anses podrán optar por otra billetera virtual

19 de julio de 2019

Los beneficiarios de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sumaron desde ayer otra opción para el cobro a través de billetera virtual. Luego del desembarco de Mercado Pago, que generó cruces entre el kirchnerismo y el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín; ahora se sumó Plus Pagos.

"A partir de este mes, los beneficiarios que opten por cobrar sus prestaciones de Anses a través de la billetera virtual de Plus Pagos dispondrán de una CVU (clave virtual única, que asegura la interoperabilidad entre cuentas bancarias y digitales) y podrán realizar todo tipo de operaciones, como pagar impuestos, efectuar recargas telefónicas y de tarjetas de transporte y hacer transferencias entre personas", explicaron desde el organismo oficial y la empresa que pertenece al Grupo Petersen.

Según detallaron, los que opten por recibir sus asignaciones como jubilaciones o AUH, también podrán efectuar compras con código QR en más de 10.000 comercios habilitados o acercarse a las más de 1200 agencias de cobranza de Plus Pagos a realizar una extracción inmediata, sólo con su teléfono móvil y sin necesidad de contar con una tarjeta de débito.

"Estamos orgullosos de poder sumar nuestros servicios a la Anses para fomentar la inclusión en el sistema financiero del sector no bancarizado de la sociedad. Plus Pagos no cobrará arancel alguno a los usuarios por las operaciones alcanzadas por el convenio; lo vemos como una oportunidad de cultivar vínculos con diferentes actores que de esta manera se incorporan al sistema financiero", explicó Alberto Murad, Gerente General de Administradora San Juan (ASJ).

Al igual que con el caso de Mercado Pago, los beneficiarios podrán cobrar sus prestaciones con Plus Pagos a través de un trámite que puede realizarse en el sitio web del organismo, www.anses.gob.ar, ingresando a Mi Anses con su Clave de la Seguridad Social, sección Cobros, por teléfono llamando al 130 o personalmente en cualquier oficina de Anses.

En enero de este año, el organismo que conduce Emilio Basavilbaso aprobó una normativa que habilitó la utilización de billeteras digitales para el pago de beneficios de alcance nacional.

En ese momento, fuentes de la Anses indicaron que sumar alternativas para el cobro de los beneficios genera una potencial reducción en los costos de las operaciones. Según información del organismo previsional, los bancos cobran una comisión de $2,40 por gestionar cada pago, y el Correo Argentino supera los $100 por transacción, mientras que la utilización de billeteras virtuales no tiene costo para el Estado.