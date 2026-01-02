Mercados: el dólar sube $12,50 en el inicio del nuevo esquema cambiario

El dólar oficial mayorista cotiza este viernes a $1467,50 $12,50 por encima del cierre del martes pasado, último día de actividad en el marco del Año Nuevo. De este modo, quedó a $61,53 del techo de la banda cambiaria, que hoy se ubica en $1529,03 (el límite inferior es $914,78).

A partir de hoy, las bandas comenzarán a moverse diariamente en función del último dato de inflación, por lo que pasarán a ajustarse a un ritmo del 2,5% mensual, en lugar del 1%.

Fernando Marull, socio de FMyA, explicó que el mercado de dólar en enero viene con poca oferta (trigo) y más demanda de dólares (menor estacionalidad y turismo).

En tanto, el economista Gustavo Ber dijo que la suba es un “comportamiento en línea con la expectativa” y que el foco estará principalmente en el ritmo de compras oficiales.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había anticipado el 8 de diciembre que desde enero la autoridad monetaria activará un programa de compra de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. Según el esquema anunciado, las adquisiciones diarias equivaldrán a cerca del 5% del volumen operado. Con un promedio de negocios cercano a los US$500 millones diarios, las compras no superarían los US$25 millones por jornada.

El dólar oficial minorista se vende a $1490 en el Banco Nación, frente a los $1480 a los que había cerrado el martes.

El dólar MEP, por su parte, avanza a $1504,50, más de $23 por encima del cierre del martes ($1480,74) y el CCL a $1534,57, más de $10 frente a la última rueda ($1524,82). El dólar blue se mantiene sin cambios a $1530.

Por el lado de las acciones, el índice Merval sube un 1,1% y los ADR en Nueva York operan mixtos con alzas de hasta el 1,89% y bajas de igual magnitud.

Los bonos en dólares bajan hasta 0,9% en Wall Street, mientas los que tienen legislación local suben hasta 2%. El riesgo país cae a 557 puntos básicos desde los 571 del último cierre.

Noticia en desarrollo