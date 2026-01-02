LA NACION

Mercados: el dólar sube $12,50 en el inicio del nuevo esquema cambiario

La cotización mayorista avanza frente al cierre del martes pasado; a partir de hoy las bandas se actualizarán al ritmo de la inflación

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El régimen cambiario incorpora hoy un nuevo esquema de bandas
El régimen cambiario incorpora hoy un nuevo esquema de bandasFreepik

El dólar oficial mayorista cotiza este viernes a $1467,50 $12,50 por encima del cierre del martes pasado, último día de actividad en el marco del Año Nuevo. De este modo, quedó a $61,53 del techo de la banda cambiaria, que hoy se ubica en $1529,03 (el límite inferior es $914,78).

A partir de hoy, las bandas comenzarán a moverse diariamente en función del último dato de inflación, por lo que pasarán a ajustarse a un ritmo del 2,5% mensual, en lugar del 1%.

Inversiones: qué esperan los expertos del Bitcoin para 2026

Fernando Marull, socio de FMyA, explicó que el mercado de dólar en enero viene con poca oferta (trigo) y más demanda de dólares (menor estacionalidad y turismo).

En tanto, el economista Gustavo Ber dijo que la suba es un “comportamiento en línea con la expectativa” y que el foco estará principalmente en el ritmo de compras oficiales.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había anticipado el 8 de diciembre que desde enero la autoridad monetaria activará un programa de compra de reservas alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. Según el esquema anunciado, las adquisiciones diarias equivaldrán a cerca del 5% del volumen operado. Con un promedio de negocios cercano a los US$500 millones diarios, las compras no superarían los US$25 millones por jornada.

El dólar oficial minorista se vende a $1490 en el Banco Nación, frente a los $1480 a los que había cerrado el martes.

El dólar MEP, por su parte, avanza a $1504,50, más de $23 por encima del cierre del martes ($1480,74) y el CCL a $1534,57, más de $10 frente a la última rueda ($1524,82). El dólar blue se mantiene sin cambios a $1530.

Por el lado de las acciones, el índice Merval sube un 1,1% y los ADR en Nueva York operan mixtos con alzas de hasta el 1,89% y bajas de igual magnitud.

Los bonos en dólares bajan hasta 0,9% en Wall Street, mientas los que tienen legislación local suben hasta 2%. El riesgo país cae a 557 puntos básicos desde los 571 del último cierre.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Qué esperan los expertos del Bitcoin para 2026
    1

    Inversiones: qué esperan los expertos del Bitcoin para 2026

  2. El Gobierno cambia la forma en la que medirá su principal logro económico
    2

    El Gobierno cambia la forma en la que medirá su principal logro económico

  3. Diez exportadores se quedaron con el 90,5% de la venta al exterior de granos de 2025
    3

    Lista selecta: diez exportadores se quedaron con el 90,5% de la venta al exterior de granos y subproductos de 2025

  4. El cultivo que, según un clúster, será una gran oportunidad de negocio
    4

    “La Argentina tiene un lugar reservado”: el cultivo que, según un clúster, será una gran oportunidad de negocio

Cargando banners ...