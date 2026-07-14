Metrogas distribuirá dividendos por primera vez desde 2001, en plena recta final de su venta

Metrogas distribuirá dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, un hito para una empresa de servicios públicos que durante dos décadas convivió con tarifas congeladas y un consecuente agujero financiero. La decisión, resuelta por la Asamblea de Accionistas, llega en medio del proceso de venta que YPF —accionista mayoritario— lleva adelante para desprenderse de la distribuidora, con las ofertas económicas de los grupos finalistas previstas para el próximo jueves 23.

La compañía reservó las utilidades del ejercicio 2025 para una eventual distribución futura, condicionada a la consolidación de sus indicadores financieros. Esa condición ya se cumplió: entre 2023 y 2025, Metrogas prácticamente duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su capacidad de generar resultados operativos y redujo a un tercio su endeudamiento financiero y comercial, según los datos de la compañía.

La mejora responde en gran medida a la recomposición tarifaria encarada desde 2024, que permitió despejar el desequilibrio estructural que arrastraba el negocio de distribución de gas desde la crisis de 2001-2002, cuando el congelamiento de tarifas y la pesificación asimétrica erosionaron los ingresos de las distribuidoras sin trasladarles el impacto de la devaluación en sus costos.

Entre 2023 y 2025, MetroGAS duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento financiero y comercial

“Hace algunos años nos propusimos transformar a Metrogas en una compañía más eficiente, más ágil y preparada para el futuro. Hoy ese trabajo tiene una evidencia concreta: podemos seguir ejecutando uno de los planes de inversión más importantes de los últimos años y, al mismo tiempo, volver a distribuir dividendos”, dijo Sebastián Mazzucchelli, CEO de la compañía, en un comunicado.

Recta final

El hito financiero se produce en paralelo a la etapa decisiva del proceso de venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas, conducido por el banco Citi.

Alrededor de cinco interesados pasaron a la etapa de due diligence y deben presentar sus ofertas económicas el jueves 23. Son Central Puerto, en sociedad con Ecogas; Neuss Capital, junto a Mubadala Capital —el fondo soberano de Abu Dabi— y la española SIA Capital; Andina, de José Luis Manzano, que ya es accionista de Metrogas con el 9,23% del capital a través de Integra Gas Distribution; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, y Grupo Pierri, dueño de Telecentro.

En juego está el 70% del capital de la principal distribuidora de gas del país, que abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado, dentro de una valuación total cercana a los US$800 millones.

Quien se quede con ese bloque accionario deberá además lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, que hoy se reparten entre la Anses (8%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (13%), además de la porción de Manzano.

Los cinco grupos finalistas —Central Puerto-Ecogas, Neuss Capital-Mubadala-SIA, Andina, MSU y Grupo Pierri— deben presentar sus ofertas económicas por el 70% de MetroGAS el jueves 23

La definición sobre la extensión de la licencia de Metrogas, vigente hasta diciembre de 2027, es una variable central para los oferentes. El Enargas ya elevó al Poder Ejecutivo su recomendación para prorrogarla por 20 años, aunque la resolución todavía está pendiente. YPF tiene margen hasta diciembre de 2028, cuando vencen los contratos del Plan Gas, para concretar la operación.

El fortalecimiento financiero de Metrogas también tuvo reconocimiento externo: en 2025 la compañía obtuvo el Premio Nacional a la Calidad, la máxima distinción del país en modelos de gestión, tras un proceso de más de cuatro años que había sido validado previamente con tres Certificaciones Oro en Mejores Prácticas de Gestión Integral.

“Este hito no representa un punto de llegada, sino la consolidación de una nueva etapa. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo una compañía cada vez más segura, eficiente, innovadora y sostenible, capaz de generar valor para nuestros accionistas, brindar un mejor servicio a nuestros clientes y acompañar el desarrollo de las comunidades donde operamos”, concluyó Mazzucchelli.