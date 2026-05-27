La venta de Metrogas entró en su etapa final: cuatro grupos compiten por la principal distribuidora de gas del país

La venta de la participación mayoritaria de YPF en Metrogas ingresó en su fase decisiva. De las nueve ofertas presentadas inicialmente, cuatro pasaron a la etapa de due diligence —el proceso de auditoría mediante el cual los interesados analizan en detalle los estados contables y activos de la compañía—.

La próxima semana, los grupos interesados visitarán por separado las instalaciones de la compañía y tienen plazo hasta fines de junio para presentar sus ofertas económicas. En juego está el 70% del capital de la principal distribuidora de gas del país, un paquete que podría valer US$560 millones dentro de una valuación total cercana a los US$800 millones.

El proceso es conducido por el banco Citi. La operación no es directa: quien adquiera ese bloque accionario deberá contar con el respaldo financiero para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones. Hoy, además del 70% en manos de YPF, el capital de Metrogas se distribuye entre Integra Gas Distribution LLC —vinculada a José Luis Manzano— con un 9,23%, la Anses con un 8% y un 13% que cotiza en la Bolsa.

Los cuatro grupos que avanzaron combinan capital local con fondos internacionales y perfil sectorial diverso.

José Luis Manzano ya es accionista de Metrogas con el 9,23% del capital a través de su compañía Integra Gas Distribution; ahora pugna por quedarse con el control de la distribuidora a través de Andina

Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany, se presenta en sociedad con Ecogas, distribuidora de gas cuyo grupo de control integran Reca junto a Ronaldo Strazzolini y Gonzalo Pérès Moore. Central Puerto atraviesa un proceso de diversificación que la llevó a ingresar a Vaca Muerta, avanzar en proyectos mineros de litio, oro y plata, y proyectar lo que sería el mayor aserradero del mundo en Corrientes. Sumar Metrogas encajaría en su estrategia de expansión hacia toda la cadena energética.

Neuss Capital, dirigida por Germán Neuss, participa en un consorcio que suma socios internacionales: Mubadala Capital, brazo inversor del fondo soberano de Abu Dabi con activos por unos US$330.000 millones y presencia en más de 50 países, y la española SIA Capital, liderada por Javier López Madrid.

Los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, suman conocimiento del mercado local y trayectoria en sectores regulados: en los últimos dos años participaron en la compra de las distribuidoras eléctricas EDET y Ejesa, la transportista Litsa y las centrales hidroeléctricas Potrerillos, Alicurá y Cerros Colorados.

José Luis Manzano, que ya tiene presencia accionaria en Metrogas, se presentó a través de Andina, empresa que integra también el capital accionario de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edemsa, lo que le otorga un conocimiento directo del activo que los demás oferentes no tienen. El proceso quedó a cargo del economista Daniel Marx.

El cuarto grupo es MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en el sector agropecuario y energético.

La licencia, un factor clave

La operación está atada a una definición regulatoria pendiente. Metrogas, que abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país, tiene su licencia vigente hasta diciembre de 2027, tras 35 años de concesión. La normativa original contemplaba una prórroga de 10 años, pero la ley de Bases amplió ese plazo a 20.

La licencia de Metrogas vence en diciembre de 2027; el Enargas ya elevó su recomendación al Ejecutivo para extenderla por 20 años, pero la definición está pendiente Archivo

En mayo de 2025 se realizó la audiencia pública para discutir la extensión, pero la definición aún no llegó: el Enargas ya elevó su recomendación al Poder Ejecutivo, que deberá resolver. Para los potenciales compradores, esa resolución es central, ya que impacta directamente en la previsibilidad de ingresos del negocio.

YPF tiene margen temporal para concretar la venta: puede hacerlo hasta diciembre de 2028, cuando vencen los contratos del Plan Gas. A partir de 2029, el mercado prevé una mayor liberalización en la negociación de precios entre productoras y distribuidoras, lo que refuerza la conveniencia de separar ambos segmentos. La definición del futuro controlante será una de las operaciones más relevantes del sector energético en los próximos meses.