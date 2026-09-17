Metrotel usará la marca Tuenti para los clientes que Telecom debe ceder para comprar Telefónica

Después de que la semana pasada la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobara a Metrotel como comprador de los clientes que Telecom debe ceder para concretar la adquisición de Telefónica, se conoció la denominación comercial que utilizará la compañía: Tuenti, la marca de servicios de bajo costo que pertenecía a Movistar.

Según fuentes al tanto del expediente, todavía no se presentó el acuerdo definitivo por la adquisición de los seis millones de usuarios de telefonía móvil y los 200.000 de internet fija que Telecom debe transferir. Sin embargo, ya está definido que Metrotel utilizará la marca Tuenti para prestar el servicio a esos clientes.

Tuenti es una marca de servicios de telecomunicaciones de bajo costo que era propiedad de Telefónica y que ofrece telefonía móvil e internet. Si bien tuvo operaciones en otros países de la región, como Ecuador, actualmente solo mantiene presencia en la Argentina. Funciona como un operador móvil virtual (OMV), es decir, utiliza la red de Movistar para brindar sus servicios.

Originalmente, Tuenti fue creada en 2006 como una red social. Entre 2009 y 2012 llegó a ser la plataforma social más popular entre los adolescentes y jóvenes de España y superó los 15 millones de usuarios registrados. En ese momento fue incluso denominada como “el Facebook español”.

. Gentileza Tuenti

En América Latina, Telefónica cedió el uso de la marca a sus filiales para desarrollar servicios orientados al segmento joven, con planes sencillos y precios competitivos. Además de los servicios tradicionales de telefonía móvil, Tuenti ofrecía llamadas VoIP y mensajería instantánea a través de su propia aplicación.

En España, el servicio dejó de estar disponible el 1° de junio de 2022. Los clientes con contratos fueron migrados a O2, mientras que los usuarios prepagos pasaron a Movistar.

Metrotel es propiedad de los fondos internacionales Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que en diciembre de 2017 compraron el 100% de la compañía a Sociedad Comercial del Plata (SCP) por US$190 millones.

La empresa fue una de las compañías que ingresaron al mercado tras la apertura de las telecomunicaciones en 2000. Su negocio está orientado principalmente al segmento corporativo y, en los últimos años, aprovechó su red de fibra óptica para brindar servicios mayoristas mediante infraestructura compartida. Hasta ahora, sin embargo, no cuenta con una presencia significativa en el negocio de consumo masivo.

Unos seis millones de clientes

La llegada de Metrotel al negocio residencial es consecuencia de las condiciones que la ANC impuso para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom. Entre otras medidas, la autoridad estableció que el grupo debía ceder seis millones de clientes de telefonía móvil y transferir usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación superara el 50%.

En el caso de los clientes móviles, la autoridad estableció expresamente que no podían ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada.

La transferencia no significa que los clientes que pasen a Metrotel/Tuenti estén obligados a permanecer con la compañía. Si un usuario no quiere continuar con el nuevo proveedor, podrá cambiarse a otro operador de telefonía móvil.

En el caso de internet fija, la posibilidad de elección es todavía mayor, ya que existe una oferta más amplia de proveedores, aunque las alternativas disponibles dependen de la localidad y de la cobertura de cada empresa.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC señaló que los condicionamientos impuestos permitirían “que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores”, había agregado el organismo. “El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”.

Desde Telecom sostuvieron en su momento que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. La empresa, sin embargo, no recurrió a la Justicia y siguió los pasos previstos por la ANC.

Como parte de ese proceso, Telecom postuló, entre otros, a Together Business Consulting como agente de monitoreo y propuso a Metrotel como adquirente de los clientes que debía ceder.

Pese a que la ANC ya aprobó la operación y el proceso administrativo quedó concluido, el presidente Javier Milei mantiene fijado en su cuenta de X un posteo en el que afirma que impedirá la compra de Telefónica por parte de Telecom. El mensaje continúa destacado en el perfil presidencial, en contraste con el avance formal de la operación, que ya recibió la aprobación de la autoridad de competencia.