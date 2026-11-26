El crecimiento de China y su avance en la industria y el comercio es uno de los temas más relevantes del debate económico y geopolítico internacional. Y dentro de esa conversación, el economista Michael Pettis es uno de los académicos más escuchados. Profesor e investigador en la Universidad de Pekin, plantea que “la sensación es que la economía china está en problemas” por su alto nivel de endeudamiento interno, pero advierte al mismo tiempo que sus excedentes productivos volcados al exterior generan efectos negativos sobre el resto de los países.

En particular, Pettis apuntó contra el esquema de producción manufacturera china y el “gran superávit comercial” que genera su industria, y afirmó que “no se puede abordar mediante la OMC o cualquier otra institución de comercio”. Fue en una presentación en el Alacero Summit, organizado en Ciudad de México, donde gran parte del debate tuvo que ver con las consecuencias que genera el aumento de la capacidad de producción en el gigante asiático y el ingreso de esos bienes en otros mercados.

En este escenario, Pettis afirma que “estamos viviendo una transición equivalente a lo que pasó en los ‘30” y eso implica que los economistas piensan el comercio internacional.

“Por un largo tiempo, desde la caída de Bretton Woods, hubo un sentido de que el mundo era crecientemente global y se movía hacia el libre comercio, eliminando los instrumentos que se pueden usar para frenar o limitar el comercio. Pero eso no fue cierto de ninguna manera. Es probablemente una creencia ideológica y una percepción, pero eso no pasó de ninguna manera”, afirmó el que pasó por JPMorgan Chase y Bear Sterns, donde se enfocó en los mercados de deuda latinoamericanos y el sector financiero internacional.

Vista aérea tomada con un dron de un buque de carga navegando hacia el puerto de Yantian, en Shenzhen. Mao Siqian - XinHua

El especialista, que vive en China y enseña en la Guanghua School of Management de la Pekin University, explica qué factores domésticos del gigante asiático impulsan su competitividad. “Es un modelo de inversión intensivo. Al principio, la gran ventaja comparativa era una fuerza de trabajo relativamente barata. Pero a comienzos de este siglo, hubo un gran cambio. Todavía tiene en relación a su productividad, la mano de obra más barata del mundo, pero lo que vemos es una creciente producción intensiva en inversión”, dice Pettis, y agrega: “ La gran ventaja de China es que el costo de capital es cero”.

“Las compañías que están casi en bancarrota pueden tomar préstamos a tasas extremadamente eficientes, entonces es antinatural. Y como continúa el modelo avanzando, se vuelve cada vez más capital intensivo, y por eso tenemos problemas, como en el caso del acero. Las empresas de otros países no pueden competir con la base del costo del capital de las firmas chinas”, planteó el economista.

Ese punto, discutido en el foro de Alacero, fue también analizado recientemente por la OCDE, que alertó por el aumento del 47% de las importaciones directas e indirectas de acero (incorporado en otras manufacturas, como vehículos, maquinaria o electrodomésticos) desde China a los seis mayores productores de acero de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú).

Michael Pettis: " China tiene uno de los ratios de deuda sobre el PBI más altas y la tasa de crecimiento de ese ratio más alto de la historia". Alacero Summit

Y fuera de herramientas o instrumentos de intervención sobre el comercio más conocidos, como aranceles, barreras impositivas o códigos de importación, en China se implementan otros factores que resultan en una “intervención” que afecta la producción, la competitividad y los flujos de bienes a nivel global. “Hay miles de formas en las que podés intervenir. Y como decía Keynes, cuando hay superávit comerciales persistentes, hay evidencia de intervención sobre el sector industrial ”, dijo el economista.

Además de los subsidios a empresas, directos o en forma de créditos a tasas por debajo del mercado, Pettis analizó el sistema ‘Hukou’, creado en 1958, que busca administrar las migraciones dentro del país, con categorías (rural o urbana) o residencia a los habitantes, que distribuye condiciones de acceso a educación, seguridad social u otros servicios.

“Con ese esquema, se supone que una persona nace y tiene que trabajar en una determinada área. Si salís, perdés seguridad social, derechos legales, la educación de los hijos y además. Se implementó porque había preocupación por las migraciones masivas del campo a la ciudad, y nadie piensa que hoy es una política de comercio, pero es efectivamente algo tan relevante como un arancel a la importación”, dijo Pettis.

El presidente chino, Xi Jinping, celebra una cumbre entre China, Rusia y Estados Unidos con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen. Xie Huanchi - XinHua

Y continuó: “El sistema penaliza a los trabajadores migrantes, en formas que previenen que sus salarios crezcan. Entonces, ellos ganan menos, los productores se benefician, al poder contratar trabajadores por menos plata. Es una transferencia de ingresos de los hogares a las empresas. Es un impuesto al consumo y un subsidio a la producción. Y de eso se tratan también los aranceles a la importación”.

Y si bien explicó que ese mecanismo, junto con los subsidios, “alientan a crear este gran superávit comercial en China que no se puede abordar mediante la OMC”, también insistió en que “hay una sensación de que la economía está en un problema bastante grande”.

“Ellos crecen al 4,5% anual, que desde afuera puede parecer bueno, pero eso se da en condiciones de que no hay restricción presupuestaria. China tiene uno de los ratios de deuda sobre el PBI más altos y la tasa de crecimiento de ese ratio más alta de la historia. Pero eso es necesario para mantener la maquinaria funcionando. El foco de China es impulsar el sector de oferta de la economía, y como los subsidios tienen que venir de algún lugar, vienen de los hogares. Y lo que el consumo de los hogares no puede crecer, para absorber esa creciente producción, ese excedente debe ser exportado, y con costos imposibles de igualar. Hoy son competitivos por los subsidios”.