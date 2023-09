escuchar

Javier Milei llegó a las 9 en punto al hotel Libertador de la avenida Córdoba. El salón del primer subsuelo ya estaba repleto de más de 100 empresarios del sector petrolero, que habían comenzado a llegar minutos antes de las 8.30. La reunión inicial iba a ser un almuerzo, pero el diputado liberal pidió adelantar el encuentro, ya que debía participar de la sesión en el Congreso para bajar el mínimo no imponible de Ganancias.

“Quiero disculparme porque tengo sesión en la Cámara. Si quieren ya les adelanto que voy a votar que siempre se bajen los impuestos. No me importa ningún cálculo político. Que digan lo que quieran, pero los impuestos hay que bajarlos”, dijo el candidato presidencial, luego de ser presentado por el empresario Alejandro Bulgheroni.

El espacio liberal hoy está representado en la Cámara de Diputados por el economista y por su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, una situación que podría ampliarse a 40 diputados, en caso de repetir en octubre la elección de las PASO. El candidato dijo, entre risas, que espera “poder tener un doble festejo” el próximo 22 de octubre, el día de las elecciones y de su cumpleaños.

Bulgheroni, el fundador de Pan American Energy (PAE), lo había acompañado desde la entrada hasta cruzar todo el salón, donde estaba la mesa principal. “ Hoy nos convoca uno de los protagonistas que sin duda ha logrado generar un punto de inflexión . Por eso es tan importante contar con su presencia. Hoy más que nunca sabemos que nadie puede predecir el futuro, pero hay una certeza: es imprescindible escuchar las propuestas de las personas que quieren construirlo. Javier ha logrado la ruptura de la configuración política de los partidos tradicionales, en base al apoyo de un electorado heterogéneo y un novedoso alcance territorial. En nombre del Club del Petróleo de Buenos Aires, le agradecemos mucho su presencia”, dijo Bulgheroni al presentarlo.

Milei llegó acompañado de 10 asesores, entre los que se encontraban Nicolás Posse, Guillermo Ferraro, Eduardo Rodríguez Chirillo –su referente en temas de energía–, Carlos Casares, Luis de Ridder, José Rolandi, Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Tomás Jurado y Santiago Oria. El economista hizo una disertación de casi una hora y se retiró en soledad al Congreso, sin tiempo para responder preguntas. Su equipo se quedó para hablar del capítulo energético.

El candidato presidencial contó que su equipo tiene diseñado un programa de largo plazo para convertir a la Argentina en una potencia mundial en un lapso de 35 a 45 años, pero indicó que él solo estaría, “en el mejor de casos”, ocho años de mandato. “Donde se aplica la receta, funciona. Si ustedes miran en la India, funcionó. Irlanda era el país más miserable de Europa y hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Es decir que no es que no se puede, sí, se puede”, dijo Milei.

Sin embargo, indicó que “hoy el problema radica en que la solución está en manos del mismo problema”, y explicó: “Aquellos que tienen que aplicar las soluciones para que la Argentina vuelva a la senda de crecimiento y a ser una potencia mundial tienen los incentivos de ir hacia otro lugar totalmente distinto. En esta reforma que es necesario hacer, uno de los principales perdedores tiene que ser justamente la política. La política es a los únicos que les fue bien en los últimos 40 años, mientras que a todos nosotros, los honestos, la gente de bien, les fue peor”, indicó.

Milei buscó diferenciarse de las otras fuerzas políticas y dijo que La Libertad Avanza llegó para “patear el tablero”, para “romper con el status quo”. Y agregó: “Venimos a decirles que es falsa la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Porque al momento de votar en contra de todos ustedes, de los honestos, de meterles la mano en el bolsillo, ahí no tienen diferencia, ahí están siempre de acuerdo. No me creen, miren las votaciones. Hace poco salió a la luz que perdimos el juicio con YPF. ¿Y quién le dio el apoyo al Frente de Todos? 34 diputados radicales, que son parte de Justos por el Cambio. Al momento de avanzar sobre la propiedad, no difieren. De hecho, los propios de Juntos por el Cambio son los responsables de la ley de alquileres y de la ley de góndolas”.