Minería: los números detrás de la gran apuesta argentina que motivó el viaje de Karina Milei a Canadá

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, realizó un viaje internacional de alto impacto en representación de la Argentina. Viajó nada menos que a la convención de minería más importante del mundo, que se realiza todos los años en Canadá. Acompañada de los secretarios de Minería, Luis Lucero, y de Finanzas, Pablo Quirno, la hermana del presidente Javier Milei encabezó el Argentina Day en la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), el foro que nuclea a más de 27.000 exploradores y productores mineros. No es un dato menor que haya elegido la minería para seguir de cerca, sino que se trata de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para los próximos años.

En 2024, las exportaciones mineras argentinas crecieron 15% y alcanzaron los US$4669 millones. Si se toma en cuenta el balance comercial de minerales (exportaciones menos importaciones totales), el saldo fue superavitario en US$2994 millones, lo que representa un crecimiento de 28,3% con respecto a 2023 y, a la vez, está 37,2% por encima del promedio de 2010-2023.

El principal mineral de exportación de la Argentina es el oro, que el año pasado representó el 68% de las ventas totales mineras, con un aporte de US$3141 millones. Esto se debió a que el valor total de las exportaciones de oro creció 36,6%, gracias principalmente a que aumentó en más de 30% el precio de la onza, en un contexto de mayor incertidumbre global, lo que provocó que los inversores demandaran lingotes de oro como forma de ahorro.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) en Canada; de fondo observa la situación el empresario Eduardo Elsztain, accionista de Austral Gold y Challenger Gold

El segundo mineral más exportado en 2024 fue la plata, con un valor de US$641 millones, que representó el 14% de los envíos mineros totales. Sin embargo, a diferencia del oro, el valor total de las ventas externas de plata cayó 7,8%, pese a que también el valor de la onza subió 28,8%.

En sentido contrario, se destaca el litio, que en 2024 generó un ingreso de divisas por ventas al exterior de US$631 millones, el 13,6% de las exportaciones mineras totales, pese a que el valor de la tonelada de carbonato de litio se derrumbó 35,3%. Esto afectó el valor total de las exportaciones de litio, que también cayó 25,7% interanual, aunque se destaca que las cantidades exportadas en 2024 crecieron 54%. Para tener una referencia, en enero pasado, el precio del carbonato de litio promedió los US$10.159 la tonelada, 30,8% menos con respecto al mismo mes de 2024 (US$14.676).

En mi carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación, asistimos al PDAC en Toronto, el evento de minería más importante del mundo.

Gracias a la gestión de @jmilei, Argentina está nuevamente en el foco internacional, con oportunidades de inversión y crecimiento. pic.twitter.com/4qN2zpi4Lk — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 3, 2025

Pese a la volatilidad de los precios de los minerales, el sector minero es el que más expectativa genera entre los inversores extranjeros, solo por detrás de la energía. Chile y Perú exportaron en 2024 productos mineros por alrededor de US$60.000 y US$40.000 millones, respectivamente. Las exportaciones mineras de la Argentina, en tanto, representan menos del 10% de esos valores, a pesar de compartir la misma cordillera.

Para llegar a los niveles de exportación de Chile y Perú, sin embargo, el país enfrenta varios desafíos centrados en la alta presión impositiva, la falta de infraestructura logística, los cambios regulatorios y la restricción para girar utilidades al exterior.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, durante la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), la convención minera más importante del mundo

“Para un sector cuyos tiempos de maduración de sus proyectos promedian los 15 años a nivel global, la inestabilidad argentina implicó la continua postergación de gran parte de estos proyectos. Los recursos mineros no son potestad exclusiva de nuestro país y, ante las dificultades de hallar certezas para el desarrollo de los proyectos locales, las empresas priorizaron otros destinos. Respecto de nuestros competidores regionales, Chile y Perú, nuestra carga tributaria se encontraba, antes del régimen de incentivo para las grandes inversiones (RIGI), un 15% por encima, con un esquema mucho más regresivo, porque gran parte de esa carga venía de impuestos que gravan los ingresos y no la renta. Además, la implementación del cepo cambiario afectó en gran medida la operatoria de empresas que ya habían invertido grandes sumas de dinero y aún no pueden girar dividendos con normalidad”, dijo Nadav Rajzman, economista jefe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el “Argentina Day” en la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), la convención minera más importante del mundo

Junto con Karina Milei, viajaron a la PDAC, la convención minera en Canadá, los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Ricardo Quíntela (La Rioja). También representaron a sus provincias el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el ministro de la Producción de Salta, Martín De los Ríos; la secretaria de Ambiente de Río Negro, Andrea Confini, y la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci.

Según dijeron en el Gobierno, el Argentina Day se realizó ante más de 400 asistentes internacionales, quienes conocieron las oportunidades de inversión que el país posee en sus grandes depósitos de minerales críticos como el litio y el cobre, de gran importancia para la transición energética hacia energías más limpias y la tecnología.

Entre los empresarios presentes estuvo Eduardo Elsztain. El titular de IRSA y Cresud es accionista mayoritario de las mineras Austral Gold y Challenger Gold. En la convención destacó la relevancia del sector como generador de divisas para la Argentina, cuando brindó un discurso en el panel Haciendo negocios en Argentina. “Las inversiones extranjeras directas en la Argentina se redujeron en los últimos años del 16% al 5%. En ese sentido, la industria minera representa una gran posibilidad para revertir esta situación y atraer inversiones. Nosotros ya lo estamos haciendo, apostando desde nuestra actividad en San Juan”, dijo.

Sofía Diamante Por