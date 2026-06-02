Misiones dejará de cobrar Ingresos Brutos a transferencias entre billeteras virtuales

CÓRDOBA.- El gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua, anunció que desde el 1 de agosto las transferencias entre billeteras virtuales quedarán exentas de Ingresos Brutos (IIBB) con un tope de $2.184.404 por mes. La estimación oficial es que la medida beneficiará a unos 200.000 usuarios.

“Hoy, las billeteras virtuales son fundamentales para manejar tu economía cotidiana: ya sea para transferir, compartir gastos o ayudar a un familiar. Por eso, instruí al ministro de Hacienda para que, a partir del 1° de agosto, las transferencias recibidas en cuentas virtuales queden exentas de retenciones de Ingresos Brutos, con un tope mensual de hasta $2.184.404 -anunció Passalaqua en sus redes sociales- Seguimos trabajando para simplificar tu vida y la de todos los misioneros, para que cada familia pueda disponer de sus recursos de manera más directa, rápida y sencilla”.

¡BILLETERAS VIRTUALES LIBRES DE RETENCIONES PARA LOS MISIONEROS! 📱💥



​Hoy las billeteras virtuales son fundamentales para manejar tu economía cotidiana: ya sea para transferir, compartir gastos o ayudar a un familiar.



​Por eso, instruí al ministro de Hacienda para que, a… pic.twitter.com/5yHE0hx9C7 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 1, 2026

Las retenciones y percepciones de IIBB sobre acreditaciones en billeteras virtuales se aplican a través del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA).

A la carga, que existe en 20 provincias, la pagan solo los que son contribuyentes del régimen de IIBB; tampoco lo hacen los monotributistas unificados con ARCA. Con lo cual, la recaudación por ese gravamen es marginal. Según la Comisión Arbitral la perciben CABA, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por ejemplo, Buenos Aires extendió el 1 de octubre pasado a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X la percepción que ya cobraba sobre tarjeteas de crédito y débito; la medida ya había generado tensiones en Santa Fe entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el empresario Marcos Galperin, quien cuestionó públicamente este tipo de gravámenes.

Oportunamente, Mercado Libre emitió un comunicado calificando como “injusto” y “distorsivo” a IIBB. Señaló que grava la facturación total y no las ganancias, afectando a los consumidores, frenando el crecimiento de las pymes y desincentivando la digitalización de la economía.

Desde el Ministerio de Economía de la Nación se viene insistiendo hace meses en la necesidad de eliminar impuestos distorsivos -encabezados por IIBB- y presiona a las provincias para que reduzcan la carga tributaria local.

El 1 de mayo pasado, Passalaqua anunció la eliminación de la percepción de IIBB en los puestos de control ruteros (conocido como “aduana interna”) y reclamó que la Nación avance con la reducción del IVA y Ganancias.

La medida regirá desde el 1 de julio y, según indicaron desde Economía provincial, el 96% de las empresas que pagan el ingreso a Misiones no lo harán. “Solo quedan cerca de 870 empresas que siguen pagando con un régimen global de pago, con lo cual eso también va a hacer que el ingreso a la provincia sea mucho más ágil, o sea, se presenta la documentación y se ingresan los camiones”, dijo el ministro Adolfo Safrán.