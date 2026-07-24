Moody’s elevó la nota de la deuda de la ciudad de Buenos Aires

La agencia Moody’s Ratings comunicó este viernes que aumentó la calificación de deuda de la ciudad de Buenos Aires de B2 a B1. Esta noticia se dio a conocer unos días después de que la calificadora haya mejorado también el puntaje crediticio de la Argentina.

Según detalló el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en un comunicado, la firma destacó que esta nueva mejora en la calificación “es producto del perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido por sus resultados operativos y financieros y su baja dependencia de las transferencias federales”.

Jorge Macri y su equipo económico celebraron la noticia en redes sociales Ricardo Pristupluk

En tanto, apuntó a que es “el gobierno local y regional argentino más resiliente” debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera. A su vez, prevé que mantendrá métricas financieras coherentes con su perfil crediticio actual a mediano plazo, respaldada por una sólida posición de liquidez, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudentemente continuada.

En junio, Moody’s ya había subido las calificaciones de la ciudad de Buenos Aires como emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera, que pasó de AA+.ar a AAA.ar con perspectiva estable. Consideró que la mejora en el perfil de vencimientos de la ciudad se debió a “sus recientes emisiones en los mercados internacionales, sumado a una sólida evolución de sus resultados fiscales durante los últimos años”. Desde el Gobierno porteño remarcaron que este último rating colocó a la jurisdicción en “el escalón de calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales”.

Con esta nueva calificación,CABA se encuentra dos escalones por encima del puntaje crediticio del Gobierno Nacional. Con la nueva actualización, la calificación de deuda de la Argentina pasó de Caa1 a B3, dado que “el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido de forma significativa” por la estabilización macroeconómica. Además, mejoró la perspectiva de “estable” a “positiva”.

El jefe de la Ciudad, Jorge Macri, celebró el anuncio a través de su cuenta de X: “Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable”.

Contundente!!!



Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina.



No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá. https://t.co/F7X98tSUKT — Jorge Macri (@jorgemacri) July 24, 2026

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, sostuvo: “Esta nueva mejora crediticia es el resultado del orden de las cuentas y de la disciplina fiscal fijadas por la gestión de Jorge Macri. Y se enmarca, también, en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que desarrolló las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”.