Motomel quiere evitar la venta de la marca Zanella a Corven

Ofrece $245 millones por la tradicional marca de motos y pide la nulidad de un proceso en el que, asegura, no fue contemplada su propuesta

Delfina Torres Cabreros 6 de febrero de 2020

"La marca Zanella tiene un peso tan importante que el que se la quede sinérgicamente puede hacer crecer no solo a Zanella sino a su propia marca". Con esa frase, Marcelo Meller, presidente de Motomel, explicó a LA NACION su interés por comprar a su competidora, que está en concurso de acreedores desde 2003 y cuyos planes de venta están en el centro de una polémica.

Según Meller, el grupo La Emilia, dueño de Motomel, hizo una oferta de $245 millones para quedarse con la marca de la empresa Zanella que, en un marco de crisis y achicamiento de su producción, decidió venderla. Según aseguraron, pese a haber ofertado el doble que su competidor y la preservación de los "alrededor de 70 puestos de trabajo" de la planta de San Luis, el juez Agustín Ruta -a cargo del Juzgado Civil Nº 4 de San Luis, que tramita el concurso- "prefirió aceptar" la oferta de IMSA (integrada por la marca de motos Corven), que fue de $117 millones.

Luego de que se hiciera pública la denuncia, Zanella emitió un comunicado en el que acusó a Motomel de "inmiscuirse en una contratación privada entre partes". Además, su directora y vicepresidenta, Cecilia Fraire, aseguró a LA NACION que la intención de Motomel era "entorpecer la venta, porque jamás presentó una oferta en concreto".

Consultado por este punto, Meller contestó que su empresa hizo la oferta por escrito ante la Justicia y que incluso tuvo una reunión con directivos de Zanella en la que les manifestó su interés por la marca. Según explicó, el punto de discordia fue que no aceptó una "condición innegociable para ellos", que prefirió no precisar. Además, replicó que Zanella no tiene "libre disposición" para vender sus activos porque la transacción se realiza en el marco de un concurso de acreedores.

"Con sus acusaciones buscan distraer, porque no pueden responder por qué una oferta del doble de dinero y con garantía de continuidad laboral no es considerada", agregó Meller. Este medio trasladó la pregunta a directivos de Zanella, que no hicieron comentarios.

Según agregó Meller, Motomel pretende conservar "de manera independiente" la marca Zanella, continuar con la producción en San Luis y ya ha presentado al gobierno provincial un proyecto que contempla una inversión de $3000 millones en tres años y la generación de 500 puestos de trabajo nuevos.

Ahora la Cámara Comercial Nº 1 de San Luis debe expedirse sobre la nulidad del proceso planteada por Motomel y también sobre el pedido de recusación planteado sobre el juez Ruta. Meller apuesta a que el nuevo juez al frente de la causa "disponga una compulsa de precios para vender la marca Zanella".

Pese a haber pasado un "muy mal" 2019, en el que hubo una caída del mercado del 75%, Meller asegura que puede pagar los $245 millones al contado y con fondos propios. Además, confía en que en 2020 repuntarán las ventas de su empresa, ayudadas, entre otras cosas, por la baja de tasas de interés.