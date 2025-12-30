El Gobierno oficializó los aumentos en la tarifa de gas que regirán a partir del 1° de enero

El Gobierno oficializó los aumentos en la tarifa del servicio de gas natural para todos los usuarios de de Metrogas y de las distintas empresas regionales en todo el país. Tal y como se había anticipado, la suba comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1009/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma aprobó la adecuación de los cuadros tarifarios e incorporó los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), junto con otros ajustes previstos en el marco regulatorio vigente.

En gas, desde enero, el precio promedio que abonan los clientes de Metrogas aumentará 0,54%, al pasar de US$2,940 a US$2,956 por millón de BTU.

El aumento combina distintos factores. Por un lado, el traslado a las tarifas finales de los nuevos precios del gas establecidos por la Secretaría de Energía para los contratos del Plan Gas.Ar.

A su vez, la resolución dispuso la aplicación de una nueva cuota del incremento surgido de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) de Metrogas. Ese proceso, aprobado previamente por el Enargas, prevé que el ajuste total se instrumente en treinta y un aumentos mensuales y consecutivos a lo largo del quinquenio 2025-2030.

El esquema tarifario también incorpora la actualización mensual prevista en las Reglas Básicas de la Licencia. Ese mecanismo se basa en la variación de índices definidos por el organismo regulador, tras la modificación del régimen de ajustes semestrales que regía con anterioridad.

Según se detalla en los considerandos, el Ministerio de Economía comunicó a la Secretaría de Energía su decisión de continuar en enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético. En ese marco, se indicó que las tarifas de transporte y distribución deben fijarse conforme a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales realizadas por el Enargas.

La normativa estableció además que las facturas deberán reflejar, cuando corresponda, las bonificaciones vigentes para los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3. Esos descuentos se aplican tanto al consumo base como al excedente, de acuerdo con las disposiciones dictadas por la Secretaría de Energía en el esquema de segmentación de subsidios.

El aumento aprobado contempla, además, una serie de ajustes derivados de situaciones particulares con impacto tarifario. Entre ellas se incluyen la incorporación de activos vinculados a inversiones transitorias realizadas entre enero y junio de 2025, la actualización del requerimiento de ingresos de la distribuidora y correcciones en el cálculo de las diferencias diarias acumuladas.